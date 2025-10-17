Reporter.gr: 25 χρόνια πρωτοπορίας στην οικονομική και πολιτική ενημέρωση

Στη διάρκεια αυτών των δύο δεκαετιών και πλέον, το Reporter.gr κατέγραψε τις μεγάλες οικονομικές και πολιτικές εξελίξεις, στάθηκε στο πλευρό των επαγγελματιών και των επιχειρήσεων, και ανέδειξε την αξία της ψηφιακής δημοσιογραφίας σε μια εποχή που μόλις ξεκινούσε στην Ελλάδα.
Με αφορμή τα 25 χρόνια λειτουργίας, το Reporter.gr παρουσιάζει έναν νέο σχεδιασμό σελίδας – σύγχρονο, λειτουργικό και φιλικό προς τον αναγνώστη. Η ανανέωση αυτή αντανακλά τη διαρκή προσαρμογή στις ανάγκες της εποχής, χωρίς όμως να αλλάζει την ουσία: την ίδια αφοσίωση στην αξιοπιστία, την εγκυρότητα και την ποιότητα της ενημέρωσης.
Παράλληλα, συνεχίζεται η έκδοση του περιοδικού Reporter [Inside
Συνεχίζουμε με το ίδιο όραμα για ολοκληρωμένη, έγκυρη και αντικειμενική πληροφόρηση, με σεβασμό στον αναγνώστη και με αίσθημα ευθύνης απέναντι στις προκλήσεις του μέλλοντος.