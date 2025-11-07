Ελλάδα και ΗΠΑ: Κοινή Διακήρυξη για Τεχνητή Νοημοσύνη και οικονομική ανάπτυξη
14:11 - 07 Νοε 2025

Reporter.gr Newsroom
Σημαντικό βήμα στην εμβάθυνση της οικονομικής και τεχνολογικής συνεργασίας Ελλάδας - Ηνωμένων Πολιτειών έγινε σήμερα 7/11 στο Ζάππειο με την υπογραφή κοινής διακήρυξης, επικεντρωμένης σε θέματα Τεχνητής Νοημοσύνης.

Στην τελετή παρέστησαν ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης, ο υφυπουργός για την οικονομική ανάπτυξη, την ενέργεια και το περιβάλλον των ΗΠΑ Jacob Helberg και η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Kimberly Guilfoyle. Η πρωτοβουλία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της διακυβερνητικής διατλαντικής συνεργασίας για την ενέργεια, P-Tec.

Ο κ. Helberg υπογράμμισε τη σημασία των ασφαλών αλυσίδων εφοδιασμού και σημείωσε ότι η Ελλάδα αποτελεί στρατηγικό εταίρο για τις ΗΠΑ, προσφέροντας ευκαιρίες για ανάπτυξη και τεχνολογική καινοτομία.

Από την πλευρά του, ο κ. Θεοχάρης επισήμανε ότι η διακήρυξη αντικατοπτρίζει την κοινή δέσμευση των δύο χωρών για οικονομική και τεχνολογική πρόοδο. «Η Ελλάδα παραμένει αξιόπιστος και σταθερός σύμμαχος των ΗΠΑ. Μαζί διαμορφώνουμε ένα μέλλον με ανάπτυξη, σταθερότητα και περιφερειακή ασφάλεια», τόνισε χαρακτηριστικά.

Η συμφωνία θεωρείται ορόσημο στη διμερή συνεργασία, ενισχύοντας τη θέση της Ελλάδας ως στρατηγικού κόμβου στην περιοχή και ανοίγοντας δρόμους για κοινά έργα στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης και της καινοτομίας.

