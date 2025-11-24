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Κρήτη: Δύο μετανάστες κατέληξαν από υποθερμία – Άλλοι δύο στη ΜΕΘ σε κρίσιμη κατάσταση
Ειδήσεις
16:04 - 24 Νοε 2025

Κρήτη: Δύο μετανάστες κατέληξαν από υποθερμία – Άλλοι δύο στη ΜΕΘ σε κρίσιμη κατάσταση

Reporter.gr Newsroom
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Την τελευταία τους πνοή άφησαν δύο από τους τέσσερις μετανάστες που είχαν διακομιστεί την Κυριακή στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, στην Κρήτη, παρουσιάζοντας σοβαρά συμπτώματα υποθερμίας, έντονης εξάντλησης και αφυδάτωσης.

Οι άλλοι δύο εξακολουθούν να νοσηλεύονται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου.

Διακομιδή με ελικόπτερο

Οι τέσσερις νεαροί άνδρες μεταφέρθηκαν την Κυριακή με ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας, μετά από οργανωμένη επιχείρηση περισυλλογής και αφού κρίθηκε ότι απαιτείται άμεση αεροδιακομιδή.

Εντοπίστηκαν μέσα σε λέμβο μαζί με άλλα 31 άτομα, 55 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας.

Από τους υπόλοιπους 31 μετανάστες, όλοι άνδρες, ακόμη τρεις χρειάστηκε να λάβουν ιατρική φροντίδα.

Οι μετανάστες φιλοξενούνται προσωρινά σε ειδικό χώρο στην Ιεράπετρα και αναμένεται να αναχωρήσουν μέσα στην ημέρα.

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