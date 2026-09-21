Στο 57,5% η «Ενωμένη Ρωσία» του Πούτιν, «στη σκιά» ουκρανικών επιθέσεων στη Μόσχα

Το κυβερνών κόμμα της Ρωσίας, η «Ενωμένη Ρωσία», οδεύει προς μια άνετη επικράτηση στις αυστηρά ελεγχόμενες εκλογές εν καιρώ πολέμου, μετά την επίθεση της Ουκρανίας με drones, κατά την τελευταία ημέρα της ψηφοφορίας, η οποία θεωρείται η μεγαλύτερη μέχρι σήμερα στην περιοχή της Μόσχας.

Πιο αναλυτικά, όπως μεταδίδει το CNBC, η Ενωμένη Ρωσία, η οποία υποστηρίζεται από το Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, συγκέντρωνε το 57,5% των ψήφων στις βουλευτικές εκλογές, με καταμετρημένο περισσότερο από το 71% των ψηφοδελτίων, σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής. Πρόκειται για τις πρώτες εκλογές για την Κρατική Δούμα, -την κάτω βουλή του ρωσικού κοινοβουλίου που αριθμεί 450 μέλη-, μετά την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022.

Την Κυριακή (20/9), τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε αυτό που ο δήμαρχος της Μόσχας, Σεργκέι Σομπιάνιν, περιέγραψε ως τη «μεγαλύτερη μέχρι σήμερα εχθρική επίθεση με drones» εναντίον της ρωσικής πρωτεύουσας. Φλόγες και τεράστιες στήλες μαύρου καπνού υψώθηκαν στα περίχωρα της πόλης, ενώ υπέστη ζημιές και εγκατάσταση σε διυλιστήριο πετρελαίου.

Ρώσοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι κατηγόρησαν την Ουκρανία -η οποία καταδίκασε το Κρεμλίνο επειδή στις εκλογές συμπεριέλαβε κατοίκους περιοχών που προσάρτησε παράνομα από το Κίεβο κατά τη διάρκεια του πολέμου- ότι επιχείρησε να διαταράξει την εκλογική διαδικασία.

Όπως σημειώνεται, τα αποτελέσματα αναμένεται να ενισχύσουν την κυριαρχία της Ενωμένης Ρωσίας, η οποία προηγείται με μεγάλη διαφορά των αντιπάλων της, έπειτα από περισσότερα από τεσσεράμισι χρόνια πολέμου.

Όλα τα κόμματα που συμμετείχαν στις εκλογές έχουν σε γενικές γραμμές δεσμευτεί στην πίστη τους στον Πούτιν και στις πολιτικές του θέσεις. Το φιλελεύθερο κόμμα Γιάμπλοκο ήταν το μοναδικό εγγεγραμμένο κόμμα που είχε ταχθεί κατά του πολέμου στην Ουκρανία, όμως το ανώτατο δικαστήριο της χώρας του απαγόρευσε να συμμετάσχει στις εκλογές. Η Ελίνα Ριμπάκοβα, ανώτερη συνεργάτιδα στο Ινστιτούτο Peterson για τη Διεθνή Οικονομία, δήλωσε ότι οι εκλογές δείχνουν πως η Ενωμένη Ρωσία οδεύει προς ένα πολύ υψηλότερο ποσοστό ψήφων σε σχέση με το 2021.

«Νομίζω ότι έχει σημασία για το καθεστώς να δείξει ότι διαθέτει νομιμοποίηση, σωστά; Ο κόσμος ψήφισε και, απλώς ως ένα ενδιαφέρον στοιχείο, ο επικεφαλής της Δημοκρατίας της Τσετσενίας, Ραμζάν Καντίροφ, για παράδειγμα, έλαβε το 99,85% των ψήφων», δήλωσε η Ριμπάκοβα στο CNBC τη Δευτέρα.

«Αυτό που συμβαίνει μετά τις εκλογές, αυτό είναι που πραγματικά έχει σημασία», τόνισε η Ριμπάκοβα. «Νομίζω ότι ο ίδιος ο Πούτιν ανησυχεί περισσότερο για τους συμμετέχοντες στον πόλεμο. Θα υπάρξουν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι που θα επιστρέψουν, εφόσον υπάρξει ειρήνη ή μια προσωρινή κατάπαυση του πυρός, σε μια Ρωσία που θα αντιμετωπίζει στασιμοπληθωρισμό: υψηλό πληθωρισμό και μηδενική ανάπτυξη», συνέχισε.

«Αυτούς τους ανθρώπους η Ρωσία θεωρεί το πιο παθιασμένο τμήμα του πληθυσμού, για το οποίο το καθεστώς θα πρέπει πραγματικά να ανησυχεί», κατέληξε.

Συνάντηση Τραμπ - Ζελένσκι στη Νέα Υόρκη

Παράλληλα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Κυριακή ότι συμφώνησε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να συναντηθούν στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών αυτή την εβδομάδα.

«Συμφωνήσαμε να συναντηθούμε στη Νέα Υόρκη και αυτή η συνάντηση θα μπορούσε να αλλάξει πολλά. Υπάρχει διπλωματική δυναμική», δήλωσε συγκεκριμένα ο Ζελένσκι σε ανακοίνωσή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

«Υπάρχουν ιδέες για βήματα αποκλιμάκωσης και για την αντιμετώπιση θεμελιωδών ζητημάτων ασφάλειας – της ενεργειακής ασφάλειας, της επισιτιστικής ασφάλειας και της προστασίας της ανθρώπινης ζωής. Εργαζόμαστε από κοινού με την αμερικανική ομάδα και είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε σε πραγματικά σοβαρά βήματα», πρόσθεσε.

Ο Ουκρανός πρόεδρος, μετά την ανάρτησή του για τη συνάντηση με τον Τραμπ, μοιράστηκε ενημέρωση για την κατάσταση στη Ζαπορίζια, έπειτα από αυτό που χαρακτήρισε «βάρβαρη» ρωσική επίθεση κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Μεταξύ των υποδομών που υπέστησαν ζημιές από την επίθεση ήταν κατοικίες, εγκατάσταση πανεπιστημίου και εμπορικό κέντρο, σύμφωνα με τον Ζελένσκι, ενώ αναφέρθηκαν πέντε τραυματίες.

Σε ξεχωριστή επίθεση με drones στην περιοχή του Χαρκόβου σκοτώθηκε ένας άνθρωπος, ενώ η Ρωσία έπληξε 10 περιοχές την Κυριακή το βράδυ και κατά τη διάρκεια της νύχτας, δήλωσε ο Ζελένσκι.

«Η Ρωσία δεν υποχωρεί από την κλιμάκωσή της και στέλνει πολλά μηνύματα ότι είναι έτοιμη να διευρύνει τον πόλεμο», πρόσθεσε.