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Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Έρχεται κακοκαιρία και ισχυρές βροχές σε Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια
Ειδήσεις
12:20 - 21 Σεπ 2026

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Έρχεται κακοκαιρία και ισχυρές βροχές σε Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια

Reporter.gr Newsroom
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Επιδείνωση του καιρού αναμένεται από τις πρώτες ώρες της Τρίτης (22/9) έως και τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου.

Σύμφωνα με την πρόγνωση, το κύμα κακοκαιρίας θα εκδηλωθεί με ισχυρές βροχές και τοπικές καταιγίδες, οι οποίες κατά διαστήματα θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών. Παράλληλα, δεν αποκλείεται να σημειωθούν και τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Πιο αναλυτικά, κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα αναμένονται ως εξής:

Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου

  • Θεσσαλία: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται από τις πρώτες ώρες, κυρίως στη Μαγνησία και ειδικότερα στις θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές.
  • Σποράδες και Χαλκιδική: Τα έντονα φαινόμενα θα εκδηλωθούν από τις πρώτες ώρες της ημέρας και θα διαρκέσουν έως το απόγευμα.
  • Εύβοια: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται από τις πρωινές ώρες έως το απόγευμα, κυρίως στην κεντρική και τη βόρεια Εύβοια.

Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου

  • Θεσσαλία: Στη Μαγνησία, κυρίως στις θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές, τα έντονα φαινόμενα θα συνεχιστούν έως τις πρώτες πρωινές ώρες.
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