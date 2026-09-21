ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
UBS: Περιθώριο 35% για τις ευρωπαϊκές τράπεζες – Στα top picks η Πειραιώς
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
12:34 - 21 Σεπ 2026

UBS: Περιθώριο 35% για τις ευρωπαϊκές τράπεζες – Στα top picks η Πειραιώς

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η θέση overweight των επενδυτών στις ευρωπαϊκές τράπεζες βασίζεται, σύμφωνα με τη UBS, σε μια σειρά παραγόντων, όπως η ελκυστική αύξηση των κερδών ανά μετοχή, οι χαμηλές αποτιμήσεις και οι βελτιωμένες κυκλικές συνθήκες.  

Η ελβετική τράπεζα προβλέπει αύξηση των EPS κατά 13% το 2026, 15% το 2027 και 10% το 2028, εκτιμώντας παράλληλα ότι η ενίσχυση των χορηγήσεων, τα επιτόκια και η πιο απότομη καμπύλη αποδόσεων θα δημιουργήσουν περιθώριο για ανοδικές αναθεωρήσεις των εκτιμήσεων κερδοφορίας μέσα στους επόμενους 1-2 μήνες. Θετική είναι, επίσης, η αξιολόγησή της για τη βελτίωση του ρυθμιστικού πλαισίου.

Ωστόσο, η UBS δεν διαπιστώνει για την ώρα διάθεση εκ μέρους των επενδυτών να αυξήσουν σημαντικά τις συνολικές θέσεις τους ή να προχωρήσουν σε ουσιαστικές αλλαγές στις επιλογές τους. Αιτία της επιφυλακτικότητάς τους η γεωπολιτική αβεβαιότητα, οι αποδόσεις των ομολόγων και το θολό τοπίο γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Η UBS εκτιμά ότι η βελτίωση των προβλέψεων για την κερδοφορία, η ανοδική αναθεώρηση των παραδοχών για την πορεία των επιτοκίων και η υψηλότερη μόχλευση του ιδιωτικού τομέα θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως καταλύτες για την αναβάθμιση των εκτιμήσεων για τα κέρδη. Παράλληλα, οι εξελίξεις αυτές είναι πιθανό να ενισχύσουν τη δραστηριότητα στις εξαγορές και συγχωνεύσεις, δημιουργώντας τελικά τις προϋποθέσεις για επαναξιολόγηση των ευρωπαϊκών τραπεζών από την αγορά.

Ακόμη και στην περίπτωση που δεν υπάρξει επαναξιολόγηση των ευρωπαϊκών τραπεζικών μετοχών, η UBS υπολογίζει ότι ο κλάδος θα μπορούσε να αποφέρει συνολική απόδοση περίπου 35% σε ορίζοντα δύο ετών. Όπως σημειώνει, η δυνητική αυτή απόδοση κρίνεται επαρκής με βάση τη σχέση μεταξύ του ανοδικού και του καθοδικού περιθωρίου που προκύπτει από τις εκτιμήσεις της, σε συνδυασμό με τα επίπεδα στα οποία διαμορφώνονται σήμερα οι αποτιμήσεις.

Μεταξύ των επιλογών η Πειραιώς

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει η UBS στην τάση των επενδυτών να στρέφονται περισσότερο σε τραπεζικές μετοχές που διαθέτουν πιο συγκεκριμένα, ιδιοσυγκρασιακά χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με τον οίκο, η τάση αυτή συνδέεται εν μέρει με τη δυσφορία που προκαλεί το γεγονός ότι ένα σημαντικό μέρος της πορείας του τραπεζικού κλάδου εξακολουθεί να εξαρτάται από τις ευρύτερες μακροοικονομικές εξελίξεις.

Στην κατηγορία των μετοχών που θεωρούνται ότι διαθέτουν περισσότερο «stock-driven» επενδυτικό αφήγημα συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων, οι ABN Amro, Bawag, BCP, Raiffeisen, Πειραιώς, Santander και Standard Chartered.

Στον αντίποδα, οι σκανδιναβικές τράπεζες φαίνεται να συγκεντρώνουν μικρότερο επενδυτικό ενδιαφέρον, σύμφωνα με την UBS. Η χαμηλότερη δημοφιλία τους αποδίδεται στις πιο περιορισμένες εκτιμήσεις για την αύξηση των κερδών τους, αλλά και στα υψηλότερα επίπεδα αποτίμησης στα οποία διαπραγματεύονται.

Κίνδυνοι και προκλήσεις

Η UBS επισημαίνει, ωστόσο, ότι η σχετικά συγκεντρωμένη τοποθέτηση των επενδυτών σε συγκεκριμένες τραπεζικές μετοχές μπορεί να αυξήσει τους κινδύνους στην περίπτωση που οι εξελίξεις αποκλίνουν από τις υφιστάμενες προσδοκίες. Ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα μπορούσε να προκαλέσει σημαντικές μεταβολές στις θέσεις που διατηρούν τα χαρτοφυλάκια.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι τραπεζικές μετοχές με υψηλή συμμετοχή στα επενδυτικά χαρτοφυλάκια περιλαμβάνουν τις Barclays, Lloyds και NatWest. Στη Γαλλία, αντίστοιχα, μεταξύ των τραπεζών με σημαντική συμμετοχή ξεχωρίζουν οι BNP Paribas, Crédit Agricole και Société Générale.

Η UBS εκτιμά ότι τόσο η Γαλλία όσο και το Ηνωμένο Βασίλειο παρουσιάζουν ευαισθησία σε ένα περιβάλλον υψηλότερου πληθωρισμού, αν και οι λόγοι διαφέρουν μεταξύ των δύο οικονομιών. Παράλληλα, το επόμενο διάστημα περιλαμβάνει σημαντικούς πολιτικούς σταθμούς, καθώς επίκεινται οι προϋπολογισμοί των δύο χωρών, ενώ στη Γαλλία ακολουθούν και οι προεδρικές εκλογές.

Παρά τους συγκεκριμένους κινδύνους, η UBS εξακολουθεί να διατηρεί έκθεση τόσο στη γαλλική όσο και στη βρετανική αγορά, καθώς θεωρεί ότι συνδυάζουν ελκυστικές προοπτικές ως προς την αύξηση των κερδών με αποτιμήσεις που παραμένουν ενδιαφέρουσες.

Σε περίπτωση, πάντως, που ο στασιμοπληθωρισμός διαμορφωθεί σε επίπεδα αισθητά υψηλότερα από τις σημερινές προβλέψεις, η UBS θεωρεί ότι οι συγκεκριμένες overweight θέσεις θα μπορούσαν να δεχθούν πιέσεις. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, οι επενδυτές ενδέχεται να αναζητήσουν εναλλακτικές σε αγορές όπου κυριαρχούν τα κυμαινόμενα επιτόκια, όπως η Ελλάδα —την οποία η UBS προτιμά—, αλλά και η Ιταλία, η Ιρλανδία, η Ισπανία και η Πορτογαλία.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πειραιώς και Ύπατη Αρμοστεία ξεκινούν νέο κύκλο της Ακαδημίας για Γυναίκες Πρόσφυγες
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Πειραιώς και Ύπατη Αρμοστεία ξεκινούν νέο κύκλο της Ακαδημίας για Γυναίκες Πρόσφυγες

Η Πειραιώς χρηματοδοτεί αντιπλημμυρικά έργα στη Δυτική Αττική
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Η Πειραιώς χρηματοδοτεί αντιπλημμυρικά έργα στη Δυτική Αττική

«Πράξη Πρώτη»: Νέα πρωτοβουλία της Πειραιώς για ανάδειξη της σύγχρονης ελληνικής δραματουργίας
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

«Πράξη Πρώτη»: Νέα πρωτοβουλία της Πειραιώς για ανάδειξη της σύγχρονης ελληνικής δραματουργίας

Με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιώς, ζήσε μία VIP εμπειρία ταχύτητας στο Las Vegas
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιώς, ζήσε μία VIP εμπειρία ταχύτητας στο Las Vegas

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
21/09/2026 - 14:14

Ανάρπαστες στις ΗΠΑ δουλειές με εξαψήφιες αποδοχές χωρίς πανεπιστημιακό πτυχίο

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
21/09/2026 - 14:13

Αποκλειστική συνέντευξη του Μπάνε Πρέλεβιτς στο Off The Record του PS Blog

Ειδήσεις
21/09/2026 - 14:07

Tesla: Στο εδώλιο για εκτεταμένες φυλετικές διακρίσεις σε μία από τις σημαντικότερες υποθέσεις των τελευταίων χρόνων

Πολιτική
21/09/2026 - 14:04

Δένδιας: Στο Κάιρο για την Τριμερή Συνάντηση Ελλάδας – Κύπρου – Αιγύπτου

Πολιτική
21/09/2026 - 13:56

Αποστολάκη: Δεν χρειάζεται ευρωπαϊκή άδεια για μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα

Ανεμοδείκτης
21/09/2026 - 13:56

Θα μείωνε και τον ΦΠΑ η κυβέρνηση αν οι Βρυξέλλες έλεγαν το «ναι»;

Ειδήσεις
21/09/2026 - 13:49

Bundesbank: «Φρένο» στη γερμανική οικονομία το γ’ τρίμηνο – Ανάκαμψη από το τέλος του έτους

Ανεμοδείκτης
21/09/2026 - 13:46

Σηκώνει 7-8% από τους καναπέδες (και τα γυμναστήρια) ο Κασιδιάρης

Ειδήσεις
21/09/2026 - 13:43

Τροχαία Αττικής: 7.780 παραβάσεις και 27 συλλήψεις στο επταήμερο

Ειδήσεις
21/09/2026 - 13:38

Ιαπωνία: Πάνω από 1,6 εκατ. άνθρωποι καλούνται να απομακρυνθούν λόγω ισχυρού τυφώνα

Ανεμοδείκτης
21/09/2026 - 13:37

Πώς «καίγονται» στο Βερολίνο οι ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία

Εμπορεύματα
21/09/2026 - 13:35

Σε χαμηλό 11 ημερών το πετρέλαιο - Κοντά στα $100 η τιμή του Brent

Επιχειρήσεις
21/09/2026 - 13:33

Google: Πρόστιμο €403 εκατ. από την Ιρλανδία για τα δεδομένα τοποθεσίας

Ειδήσεις
21/09/2026 - 13:25

Βρετανία: «Κολλημένα» τα αεροπλάνα λόγω νέων προβλημάτων στον εναέριο χώρο

Ειδήσεις
21/09/2026 - 13:22

ΗΠΑ: Εγκαταλείψτε τώρα το Ιράν – Συναγερμός για πιθανή ραγδαία κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
21/09/2026 - 13:17

CNN, MS NOW και Politico μηνύουν την κυβέρνηση Τραμπ μετά το «μπλόκο» από τον Λευκό Οίκο

Επιχειρήσεις
21/09/2026 - 13:13

ΕΣΠ για Ημέρα Ελληνικού Εμπορίου: Η αντοχή του χώρου δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη

Ειδήσεις
21/09/2026 - 13:11

Στενά του Ορμούζ: Πλήγμα σε δεξαμενόπλοιο – Δύο τραυματίες

Νομίσματα
21/09/2026 - 13:02

Bitcoin: Εκτοξεύτηκε σε υψηλό 8 μηνών – Πλησιάζει τα 85.000 δολάρια

Πολιτική
21/09/2026 - 12:59

Συμπόρευση με το κόμμα «Συμμαχία Ελλήνων» ανακοίνωσε ο Κασιδιάρης

Ειδήσεις
21/09/2026 - 12:59

ΗΠΑ: Μυστικές συμφωνίες για τουλάχιστον 25.447 απελάσεις σε τρίτες χώρες

Ειδήσεις
21/09/2026 - 12:56

Στο 57,5% η «Ενωμένη Ρωσία» του Πούτιν, «στη σκιά» ουκρανικών επιθέσεων στη Μόσχα

Οικονομία
21/09/2026 - 12:42

ΕΚΤ: Το ράλι του φυσικού αερίου περνά ταχύτερα στον πληθωρισμό – Μικρότερη η επίδραση του ρεύματος

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
21/09/2026 - 12:34

UBS: Περιθώριο 35% για τις ευρωπαϊκές τράπεζες – Στα top picks η Πειραιώς

Οικονομία
21/09/2026 - 12:33

ΥΠΕΘΟ: Οι ΜμΕ θα δανείζονται με 0,35% από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα

Τεχνολογία
21/09/2026 - 12:29

Σε λειτουργία το αναβαθμισμένο OpenGov.gr: Η ΤΝ αλλάζει τη διαδικασία για τα νομοσχέδια

Το σκίτσο του ΚΥΡ
21/09/2026 - 12:21

Υπνωτιστές στις τιμές

Ειδήσεις
21/09/2026 - 12:20

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Έρχεται κακοκαιρία και ισχυρές βροχές σε Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
21/09/2026 - 12:14

ΤτΕ: Νέος υποδιοικητής ο Δημήτριος Τσομώκος

Ακίνητα
21/09/2026 - 12:01

Βρετανοί, Αμερικανοί και Αυστραλοί αγοράζουν εξοχικά στην Ελλάδα - Οι «αγαπημένες» τους περιοχές

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ