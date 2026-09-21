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Goldman Sachs: Νέο bullish σήμα για το ΧΑ - «Βλέπει» τον Γενικό Δείκτη στις 2.900 μονάδες
Αναλύσεις
12:00 - 21 Σεπ 2026

Goldman Sachs: Νέο bullish σήμα για το ΧΑ - «Βλέπει» τον Γενικό Δείκτη στις 2.900 μονάδες

Reporter.gr Newsroom
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Ανοδικά αναθεωρεί η Goldman Sachs την εκτίμησή της για την πορεία του ελληνικού χρηματιστηρίου, θέτοντας πλέον τον στόχο για τον Γενικό Δείκτη στις 2.900 μονάδες και διατηρώντας την Ελλάδα μεταξύ των αγορών που προτιμά, παρά τους αυξημένους διεθνείς μακροοικονομικούς και γεωπολιτικούς κινδύνους.

Με τη νέα εκτίμηση, η αμερικανική τράπεζα έχει αυξήσει κατά 400 μονάδες, ή περίπου 16%, τον στόχο της για την ελληνική αγορά από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Τον περασμένο Φεβρουάριο, η Goldman Sachs είχε τοποθετήσει τον στόχο για τον Γενικό Δείκτη στις 2.500 μονάδες.

Overweight για την Ελλάδα

Σύμφωνα με τη Goldman Sachs, στο σημερινό περιβάλλον αυξημένων μακροοικονομικών κινδύνων, το επενδυτικό ενδιαφέρον στρέφεται περισσότερο προς αγορές και κλάδους που εμφανίζουν ανθεκτικότητα και θετικές προοπτικές.

Στο πλαίσιο αυτό, η αμερικανική τράπεζα διατηρεί θετική στάση για τις ελληνικές μετοχές, με σύσταση overweight, επικαλούμενη τις ευνοϊκές, κατά την εκτίμησή της, μακροοικονομικές προοπτικές της χώρας αλλά και τη θετική της άποψη για τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο.

Όπως σημειώνει, οι ελληνικές τράπεζες μπορούν να επωφεληθούν από τη διατηρήσιμη ζήτηση για εταιρικά δάνεια, καθώς και από την επίδραση των υψηλότερων επιτοκίων.

Η Goldman Sachs είχε προχωρήσει τον περασμένο μήνα, μετά τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του πρώτου εξαμήνου, σε νέες αυξήσεις των τιμών-στόχων για τις ελληνικές τράπεζες. Συγκεκριμένα, οι νέες τιμές-στόχοι διαμορφώνονται στα 11,75 ευρώ για την Τράπεζα Πειραιώς, 18,75 ευρώ για την Εθνική Τράπεζα, 5,40 ευρώ για τη Eurobank και 5,30 ευρώ για την Alpha Bank.

Οι προβλέψεις για τον Γενικό Δείκτη

Η νέα τιμή-στόχος των 2.900 μονάδων για τον Γενικό Δείκτη ενσωματώνει, σύμφωνα με την Goldman Sachs, εκτιμήσεις για αύξηση των κερδών ανά μετοχή (EPS) κατά 13% το 2026 και κατά 9% το 2027.

Παράλληλα, η αμερικανική τράπεζα τοποθετεί τον στόχο για τον δείκτη τιμής προς κέρδη (P/E) στο 11,5x, ενώ εκτιμά τη μερισματική απόδοση στο 4%.

Σε ευρύτερο επίπεδο, η Goldman Sachs διατηρεί σύσταση overweight σε αγορές με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα, η Ουγγαρία, η Βραζιλία και η Νότια Αφρική.

Ελλάδα και Ουγγαρία έναντι Τσεχίας

Στο σκέλος των αναδυόμενων ευρωπαϊκών αγορών, η Goldman Sachs εκτιμά ότι οι ουγγρικές μετοχές ενδέχεται να συνεχίσουν να υπεραποδίδουν έναντι άλλων αγορών της περιοχής και κυρίως έναντι της Τσεχίας.

Η αμερικανική τράπεζα αναγνωρίζει ότι οι συγκεκριμένες αγορές παραμένουν ευάλωτες σε ενδεχόμενη κλιμάκωση των γεωπολιτικών κινδύνων, συμπεριλαμβανομένων των συνεχιζόμενων συγκρούσεων Ρωσίας-Ουκρανίας και στη Μέση Ανατολή.

Ωστόσο, εκτιμά ότι η Ουγγαρία μπορεί να εμφανίσει καλύτερη πορεία, καθώς, όπως αναφέρει, αρχίζουν να ενεργοποιούνται τοπικοί καταλύτες που συνδέονται με την πρόοδο της ενσωμάτωσης στην Ευρωζώνη.

Αντίθετα, σύμφωνα με την Goldman Sachs, η Τσεχία μπορεί να είναι σχετικά περισσότερο εκτεθειμένη, λόγω της ισχυρής βιομηχανικής της βάσης και της ευαισθησίας της σε μια απότομη άνοδο των τιμών ενέργειας.

Η επενδυτική στρατηγική long στην Ελλάδα και την Ουγγαρία

Στο πλαίσιο της επενδυτικής της στρατηγικής, η Goldman Sachs προτείνει άνοιγμα θέσης long με ίση στάθμιση στις αγορές στις οποίες διατηρεί σύσταση overweight, δηλαδή στην Ουγγαρία μέσω του δείκτη BUX και στην Ελλάδα μέσω του δείκτη ASE, έναντι θέσης short στην αγορά στην οποία διατηρεί σύσταση underweight, δηλαδή στην Τσεχία μέσω του δείκτη PX.

Η στρατηγική, όπως περιγράφεται από την αμερικανική τράπεζα, βασίζεται σε δείκτη αναφοράς στις 100 μονάδες, σε όρους δολαρίου ΗΠΑ. Η τιμή-στόχος τοποθετείται στις 115 μονάδες, που αντιστοιχεί σε δυνητική άνοδο 15%, ενώ το επίπεδο stop-loss ορίζεται στις 90 μονάδες, δηλαδή στο -10%.

Τελευταία τροποποίηση στις 21/09/2026 - 12:02
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