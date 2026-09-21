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Bally’s Intralot: Η Deutsche Bank απέκτησε 1,17 εκατ. μετοχές έναντι 1,25 εκατ. ευρώ
Επιχειρήσεις
12:00 - 21 Σεπ 2026

Bally’s Intralot: Η Deutsche Bank απέκτησε 1,17 εκατ. μετοχές έναντι 1,25 εκατ. ευρώ

Reporter.gr Newsroom
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Σύμφωνα με σημερινή της ανακοίνωση (21/9) η Bally's Intralot γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι η Deutsche Bank ενίσχυσε τη θέση της στην εταιρεία, αποκτώντας 1,17 εκατ. μετοχές έναντι 1,25 εκατ. ευρώ, με τη συνολική συμμετοχή της να διαμορφώνεται στο 0,79%.

Πιο αναλυτικά, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας:

«Η Bally’s Intralot Α.Ε. (η «Εταιρεία»), σε συνέχεια της από 16.6.2026 ανακοίνωσής της για την σύναψη Συμφωνίας Ανταλλαγής Συνολικής Απόδοσης (η «Σύμβαση»), γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι η τράπεζα Deutsche Bank AG (η «Τράπεζα») προέβη κατά την χρονική περίοδο από 14/9/2026 έως 18/9/2026 σε απόκτηση 1.165.706 μετοχών της Εταιρείας με μέση τιμή κτήσης 1,068419 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία 1.245.463,00 ευρώ, ως ακολούθως:

Κατόπιν των ανωτέρω συναλλαγών, η Deutsche Bank AG κατέχει συνολικά 14.749.100 μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,79% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

Όπως έχει ανακοινωθεί ως ανωτέρω, στη λήξη της η Σύμβαση προβλέπει φυσικό διακανονισμό δια του οποίου, την ημερομηνία διακανονισμού, η Τράπεζα θα μεταβιβάσει δια πώλησης στην Εταιρεία το σύνολο των μετοχών τις οποίες αποκτά. Με τον φυσικό διακανονισμό της συναλλαγής, οι μεταβιβαζόμενες από την Τράπεζα στην Εταιρεία μετοχές θα καταστούν ίδιες μετοχές της Εταιρείας», καταλήγει η ανακοίνωση.

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