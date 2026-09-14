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Κρήτη: Στο νοσοκομείο βρέφος 17 ημερών με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις – Συνελήφθη η 18χρονη μητέρα
Ειδήσεις
18:52 - 14 Σεπ 2026

Κρήτη: Στο νοσοκομείο βρέφος 17 ημερών με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις – Συνελήφθη η 18χρονη μητέρα

Reporter.gr Newsroom
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Στη Μονάδα Νεογνών του «Βενιζέλειου» Νοσοκομείου Ηρακλείου διακομίστηκε το απόγευμα της Κυριακής ένα βρέφος μόλις 17 ημερών από τα Χανιά, καθώς έφερε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.  

Το νεογνό είχε προηγουμένως μεταφερθεί στο Νοσοκομείο Χανίων, όμως η σοβαρότητα της κατάστασής του κρίθηκε τέτοια ώστε να απαιτηθεί η μεταφορά του στο «Βενιζέλειο» για περαιτέρω νοσηλεία.

Το βρέφος συνοδευόταν από την 18χρονη μητέρα του και τον πατέρα της. Σύμφωνα με την αρχική εκδοχή που φέρεται να έδωσε η μητέρα στις αρχές, οι κακώσεις προκλήθηκαν όταν το νεογνό έπεσε την προηγούμενη ημέρα.

Ωστόσο, τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων φέρεται να μην επιβεβαίωναν την περιγραφή της. Η 18χρονη αρχικά προσήχθη και στη συνέχεια συνελήφθη, καθώς φέρεται να παραδέχθηκε στις αρχές ότι, υπό καθεστώς ψυχολογικής πίεσης, χτύπησε το νεογνό με τα χέρια της στο πρόσωπο.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

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