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ΕΚΤ: Το ράλι του φυσικού αερίου περνά ταχύτερα στον πληθωρισμό – Μικρότερη η επίδραση του ρεύματος
Οικονομία
12:42 - 21 Σεπ 2026

ΕΚΤ: Το ράλι του φυσικού αερίου περνά ταχύτερα στον πληθωρισμό – Μικρότερη η επίδραση του ρεύματος

Reporter.gr Newsroom
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Οι αυξήσεις στις τιμές του φυσικού αερίου είναι πιθανό να μετακυλίονται στον πληθωρισμό της Ευρωζώνης ταχύτερα σε σχέση με το παρελθόν, αλλά θα έχουν μικρότερη επίδραση στο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας, λόγω της αυξημένης παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αναφέρει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) σε οικονομικό δελτίο της που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα 21/9.

Οι τιμές χονδρικής του φυσικού αερίου έχουν αυξηθεί κατά περισσότερο από 140% σε σχέση με έναν χρόνο πριν, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν έχει περιορίσει την παγκόσμια προσφορά, ενώ τα χαμηλά επίπεδα αποθήκευσης στην Ευρώπη αυξάνουν τον κίνδυνο περαιτέρω ανόδου των τιμών.

Οι αγορές φυσικού αερίου έχουν απελευθερωθεί σταδιακά στην Ευρώπη από τότε που ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022 περιόρισε την προσφορά. Οι μεταγενέστερες αλλαγές, στις οποίες περιλαμβάνονται η μεγαλύτερη ευελιξία στην τιμολόγηση και τα μικρότερης διάρκειας συμβόλαια σταθερής τιμής, σημαίνουν ότι και οι τιμές λιανικής ανταποκρίνονται πλέον ταχύτερα στις μεταβολές των τιμών χονδρικής, σημειώνει η ΕΚΤ.

Έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τις κεντρικές τράπεζες των χωρών της Ευρωζώνης έδειξε ότι οι μεταβολές στις τιμές χονδρικής του φυσικού αερίου μετακυλίονται στον πληθωρισμό του φυσικού αερίου μέσα σε 1 έως 3 μήνες σε περισσότερες από τις μισές χώρες της Ευρωζώνης, ποσοστό αυξημένο σε σχέση με το 2022.

Για περίπου το ένα δέκατο των χωρών, η μετακύλιση πραγματοποιείται μέσα σε 4 έως 6 μήνες, ενώ για περίπου το ένα τρίτο απαιτούνται 7 έως 12 μήνες.

«Αξιοσημείωτα, το ποσοστό των χωρών που ανέφεραν αργή μετακύλιση, σε διάστημα 13 έως 24 μηνών, μειώθηκε από περίπου 40% σε περίπου 5% από το 2022», προσθέτει η ΕΚΤ.

Τα ευρήματα αποκτούν ιδιαίτερη σημασία καθώς ο πληθωρισμός βρίσκεται ήδη πάνω από το 3%, υπερβαίνοντας τον στόχο του 2% της ΕΚΤ, ενώ ορισμένοι οικονομολόγοι εκτιμούν ότι μπορεί να φτάσει το 4% έως το τέλος του έτους. Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να ασκήσει πίεση στην ΕΚΤ για νέες αυξήσεις επιτοκίων, ακόμη και μετά τις δύο αυξήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί τους τελευταίους μήνες.

Μικρότερη επίδραση στο ηλεκτρικό ρεύμα

Ωστόσο, σύμφωνα με την ΕΚΤ, οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας είναι πλέον λιγότερο ευαίσθητες στις μεταβολές των τιμών του φυσικού αερίου σε σχέση με το παρελθόν, καθώς η αυξημένη παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές έχει περιορίσει τον ρόλο του φυσικού αερίου στη διαμόρφωση του κόστους ηλεκτρισμού.

«Οι εξελίξεις αυτές υποδηλώνουν ότι οι μεταβολές στις τιμές χονδρικής του φυσικού αερίου ενδέχεται να μετακυλίονται στον πληθωρισμό του φυσικού αερίου, βάσει του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (HICP), κάπως ταχύτερα σε σχέση με το παρελθόν, αλλά με μικρότερη ένταση στον πληθωρισμό της ηλεκτρικής ενέργειας», καταλήγει η ΕΚΤ.

Τελευταία τροποποίηση στις 21/09/2026 - 13:23
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