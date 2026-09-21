ΤτΕ: Νέος υποδιοικητής ο Δημήτριος Τσομώκος

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Μετά από πρόταση του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας της Ελλάδος, εισήγηση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, ο κ. Δημήτριος Τσομώκος διορίστηκε με Προεδρικό Διάταγμα ως Υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος με εξαετή θητεία από τις 21 Σεπτεμβρίου 2026.

Ο κ. Τσομώκος είναι καθηγητής χρηματοοικονομικών και ακαδημαϊκό μέλος στο Saïd Business School και το St. Edmund Hall του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης.

Ο νέος Υποδιοικητής θα ορκιστεί ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνου Αν. Τασούλα, παρουσία του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Προέδρου του Eurogroup κ. Κυριάκου Πιερρακάκη και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Γιάννη Στουρνάρα την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2026.

Μετά την ορκωμοσία, η Διοίκηση της Τράπεζας της Ελλάδος θα έχει ως εξής:

Γιάννης Στουρνάρας, Διοικητής

Χριστίνα Παπακωνσταντίνου, Υποδιοικήτρια

Δημήτριος Τσομώκος, Υποδιοικητής

Η Τράπεζα της Ελλάδος ευχαριστεί τον Υποδιοικητή κ. Θεόδωρο Πελαγίδη για τις καλές υπηρεσίες που προσέφερε κατά τη διάρκεια της θητείας του.