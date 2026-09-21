ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Συμπόρευση με το κόμμα «Συμμαχία Ελλήνων» ανακοίνωσε ο Κασιδιάρης
Πολιτική
12:59 - 21 Σεπ 2026

Συμπόρευση με το κόμμα «Συμμαχία Ελλήνων» ανακοίνωσε ο Κασιδιάρης

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Την συμπόρευσή του με το κόμμα «Συμμαχία Ελλήνων» ανακοίνωσε το πρωί της Δευτέρας, μέσω του καναλιού του στο YouTube, ο Ηλίας Κασιδιάρης.

Ο Κασιδιάρης που έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης και παράνομη οπλοκατοχή, αποφυλακίστηκε την περασμένη εβδομάδα και επιχειρεί τώρα να επανέλθει στον πολιτικό στίβο.

Στη δήλωσή του υποστήριξε ότι η «Συμμαχία Ελλήνων» ιδρύθηκε το 2025, ενώ το καταστατικό της έχει κατατεθεί στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου.

Φυσικά, δικαστικές πηγές και συνταγματολόγοι υποστηρίζουν πως το κόμμα Κασιδιάρη δεν μπορεί να πάρει άδεια συμμετοχής στις εκλογές.

Βέβαια, ο ίδιος στις δηλώσεις του δεν έδωσε σαφή απάντηση για το αν θα είναι υποψήφιος με το κόμμα.

«Σε ό,τι αφορά τη δική μου υποψηφιότητα, και επειδή ακούγονται ήδη πολλά σενάρια στα μέσα ενημέρωσης, έχω να δηλώσω το εξής: το αν θα είμαι υποψήφιος βουλευτής στις λίστες κόμματος, ή αν θα είμαι ανεξάρτητος υποψήφιος σε εκλογική περιφέρεια, ή αν θα επιλέξω μια άλλη νομική φόρμουλα καθόδου στις εκλογές, αυτό θα το μάθετε την ημέρα που θα κατατεθούν οι υποψηφιότητες στο Α1 τμήμα του Αρείου Πάγου», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Προφανώς, ο Κασιδιάρης θέλει να χρησιμοποιήσει το κόμμα ως Δούρειο Ίππο. Δεν θα είναι ούτε αρχηγός ούτε υποψήφιος στους συνδυασμούς του, αλλά θα το στηρίξει όπως έκανε στο παρελθόν με τους Σπαρτιάτες. Μένει να δούμε ποια θα είναι η απόφαση της Δικαιοσύνης.

Τελευταία τροποποίηση στις 21/09/2026 - 13:08
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα: Εκδηλώσεις μνήμης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
Ειδήσεις

13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα: Εκδηλώσεις μνήμης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Αποφυλακίστηκε ο Ηλίας Κασιδιάρης, δηλώνει έτοιμος για κάθοδο στις εκλογές
Πολιτική

Αποφυλακίστηκε ο Ηλίας Κασιδιάρης, δηλώνει έτοιμος για κάθοδο στις εκλογές

Δραπέτης ο Αλκέτ Ριζάι - Δεν επέστρεψε στη φυλακή μετά τους πυροβολισμούς στην Ανάβυσσο
Ειδήσεις

Δραπέτης ο Αλκέτ Ριζάι - Δεν επέστρεψε στη φυλακή μετά τους πυροβολισμούς στην Ανάβυσσο

Γεωργιάδης: Η κατάντια του Πολάκη, θέλει να βάλει κάποιον φυλακή μπας και πιάσει το 3%
Πολιτική

Γεωργιάδης: Η κατάντια του Πολάκη, θέλει να βάλει κάποιον φυλακή μπας και πιάσει το 3%

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
21/09/2026 - 13:43

Τροχαία Αττικής: 7.780 παραβάσεις και 27 συλλήψεις στο επταήμερο

Ειδήσεις
21/09/2026 - 13:38

Ιαπωνία: Πάνω από 1,6 εκατ. άνθρωποι καλούνται να απομακρυνθούν λόγω ισχυρού τυφώνα

Ανεμοδείκτης
21/09/2026 - 13:37

Πώς «καίγονται» στο Βερολίνο οι ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία

Εμπορεύματα
21/09/2026 - 13:35

Σε χαμηλό 11 ημερών το πετρέλαιο - Κοντά στα $100 η τιμή του Brent

Επιχειρήσεις
21/09/2026 - 13:33

Google: Πρόστιμο €403 εκατ. από την Ιρλανδία για τα δεδομένα τοποθεσίας

Ειδήσεις
21/09/2026 - 13:25

Βρετανία: «Κολλημένα» τα αεροπλάνα λόγω νέων προβλημάτων στον εναέριο χώρο

Ειδήσεις
21/09/2026 - 13:22

ΗΠΑ: Εγκαταλείψτε τώρα το Ιράν – Συναγερμός για πιθανή ραγδαία κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
21/09/2026 - 13:17

CNN, MS NOW και Politico μηνύουν την κυβέρνηση Τραμπ μετά το «μπλόκο» από τον Λευκό Οίκο

Επιχειρήσεις
21/09/2026 - 13:13

ΕΣΠ για Ημέρα Ελληνικού Εμπορίου: Η αντοχή του χώρου δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη

Ειδήσεις
21/09/2026 - 13:11

Στενά του Ορμούζ: Πλήγμα σε δεξαμενόπλοιο – Δύο τραυματίες

Νομίσματα
21/09/2026 - 13:02

Bitcoin: Εκτοξεύτηκε σε υψηλό 8 μηνών – Πλησιάζει τα 85.000 δολάρια

Πολιτική
21/09/2026 - 12:59

Συμπόρευση με το κόμμα «Συμμαχία Ελλήνων» ανακοίνωσε ο Κασιδιάρης

Ειδήσεις
21/09/2026 - 12:59

ΗΠΑ: Μυστικές συμφωνίες για τουλάχιστον 25.447 απελάσεις σε τρίτες χώρες

Ειδήσεις
21/09/2026 - 12:56

Στο 57,5% η «Ενωμένη Ρωσία» του Πούτιν, «στη σκιά» ουκρανικών επιθέσεων στη Μόσχα

Οικονομία
21/09/2026 - 12:42

ΕΚΤ: Το ράλι του φυσικού αερίου περνά ταχύτερα στον πληθωρισμό – Μικρότερη η επίδραση του ρεύματος

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
21/09/2026 - 12:34

UBS: Περιθώριο 35% για τις ευρωπαϊκές τράπεζες – Στα top picks η Πειραιώς

Οικονομία
21/09/2026 - 12:33

ΥΠΕΘΟ: Οι ΜμΕ θα δανείζονται με 0,35% από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα

Τεχνολογία
21/09/2026 - 12:29

Σε λειτουργία το αναβαθμισμένο OpenGov.gr: Η ΤΝ αλλάζει τη διαδικασία για τα νομοσχέδια

Το σκίτσο του ΚΥΡ
21/09/2026 - 12:21

Υπνωτιστές στις τιμές

Ειδήσεις
21/09/2026 - 12:20

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Έρχεται κακοκαιρία και ισχυρές βροχές σε Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
21/09/2026 - 12:14

ΤτΕ: Νέος υποδιοικητής ο Δημήτριος Τσομώκος

Ακίνητα
21/09/2026 - 12:01

Βρετανοί, Αμερικανοί και Αυστραλοί αγοράζουν εξοχικά στην Ελλάδα - Οι «αγαπημένες» τους περιοχές

Επιχειρήσεις
21/09/2026 - 12:00

Bally’s Intralot: Η Deutsche Bank απέκτησε 1,17 εκατ. μετοχές έναντι 1,25 εκατ. ευρώ

Αναλύσεις
21/09/2026 - 12:00

Goldman Sachs: Νέο bullish σήμα για το ΧΑ - «Βλέπει» τον Γενικό Δείκτη στις 2.900 μονάδες

Ειδήσεις
21/09/2026 - 11:43

Τουρκία: «Παγώνει» assets στελεχών επενδυτικών εταιρειών μετά τη χρηματιστηριακή κρίση

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
21/09/2026 - 11:42

Μνημόνιο Συνεργασίας CrediaBank και ΑΠΘ για τη βιώσιμη ανάπτυξη στον αγροτικό τομέα

Οικονομία
21/09/2026 - 11:37

ΤτΕ - Ισοζύγιο Πληρωμών: Στα €9,3 δισ. το έλλειμμα στο 7μηνο – «Όαση» ο τουρισμός

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
21/09/2026 - 11:37

Πειραιώς και Ύπατη Αρμοστεία ξεκινούν νέο κύκλο της Ακαδημίας για Γυναίκες Πρόσφυγες

Πολιτική
21/09/2026 - 11:36

Δημόσια διαβούλευση σχεδίων νόμου με την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης

Ειδήσεις
21/09/2026 - 11:30

Μπέρναμ: Χαιρέτισε τη συμφωνία Δανίας και ΗΠΑ για τη Γροιλανδία

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ