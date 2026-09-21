Συμπόρευση με το κόμμα «Συμμαχία Ελλήνων» ανακοίνωσε ο Κασιδιάρης

Την συμπόρευσή του με το κόμμα «Συμμαχία Ελλήνων» ανακοίνωσε το πρωί της Δευτέρας, μέσω του καναλιού του στο YouTube, ο Ηλίας Κασιδιάρης.

Ο Κασιδιάρης που έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης και παράνομη οπλοκατοχή, αποφυλακίστηκε την περασμένη εβδομάδα και επιχειρεί τώρα να επανέλθει στον πολιτικό στίβο.

Στη δήλωσή του υποστήριξε ότι η «Συμμαχία Ελλήνων» ιδρύθηκε το 2025, ενώ το καταστατικό της έχει κατατεθεί στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου.

Φυσικά, δικαστικές πηγές και συνταγματολόγοι υποστηρίζουν πως το κόμμα Κασιδιάρη δεν μπορεί να πάρει άδεια συμμετοχής στις εκλογές.

Βέβαια, ο ίδιος στις δηλώσεις του δεν έδωσε σαφή απάντηση για το αν θα είναι υποψήφιος με το κόμμα.

«Σε ό,τι αφορά τη δική μου υποψηφιότητα, και επειδή ακούγονται ήδη πολλά σενάρια στα μέσα ενημέρωσης, έχω να δηλώσω το εξής: το αν θα είμαι υποψήφιος βουλευτής στις λίστες κόμματος, ή αν θα είμαι ανεξάρτητος υποψήφιος σε εκλογική περιφέρεια, ή αν θα επιλέξω μια άλλη νομική φόρμουλα καθόδου στις εκλογές, αυτό θα το μάθετε την ημέρα που θα κατατεθούν οι υποψηφιότητες στο Α1 τμήμα του Αρείου Πάγου», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Προφανώς, ο Κασιδιάρης θέλει να χρησιμοποιήσει το κόμμα ως Δούρειο Ίππο. Δεν θα είναι ούτε αρχηγός ούτε υποψήφιος στους συνδυασμούς του, αλλά θα το στηρίξει όπως έκανε στο παρελθόν με τους Σπαρτιάτες. Μένει να δούμε ποια θα είναι η απόφαση της Δικαιοσύνης.