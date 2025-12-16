Διαχωρίζει τη θέση του ο Σύλλογος θυμάτων Τεμπών από Καρυστιανού: Οι ενέργειές της δεν μας εκφράζουν

Αποστάσεις από τις δημόσιες τοποθετήσεις της Μαρίας Καρυστιανού σχετικά με ενδεχόμενη πολιτική πρωτοβουλία παίρνει ο Σύλλογος συγγενών θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, με μέλη της διοίκησής του να ξεκαθαρίζουν ότι δεν ταυτίζονται με αυτές τις κινήσεις.

Συγκεκριμένα, τέσσερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Ατόμων Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών 28-2-2023, μεταξύ των οποίων και ο αντιπρόεδρος Παύλος Ασλανίδης, προχώρησαν σε κοινή δήλωση, με την οποία δηλώνουν ρητά ότι διαφοροποιούνται «από όλη αυτή τη φημολογία και συζήτηση που εξελίχθηκε το προηγούμενο διάστημα για δημιουργία "Κινήματος - Κόμματος", στην οποία συμμετείχε και η πρόεδρος του Συλλόγου, και επιβεβαιώθηκε από την ίδια στις χθεσινές της δηλώσεις».

Παράλληλα, τα μέλη του Δ.Σ. υπογραμμίζουν ότι «οι ενέργειες αυτές είναι προσωπικές της επιλογές, δεν είχαμε καμία ενημέρωση επ’ αυτού και καμία ανάμειξη και δεν γνωρίζουμε τους "συνεργάτες" της και τα "επιτελεία", που κατά καιρούς έχουν αναφερθεί», θέλοντας να καταστήσουν σαφές πως οι σχετικές πρωτοβουλίες δεν εκφράζουν συλλογικά τον Σύλλογο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών αναφέρει:

«Προς αποφυγή παρεξηγήσεων, οι υπογράφοντες θέλουμε να διαχωρίσουμε τη θέση μας από όλη αυτή τη φημολογία και συζήτηση που εξελίχθηκε το προηγούμενο διάστημα για δημιουργία "Κινήματος – Κόμματος", στην οποία συμμετείχε και η πρόεδρος του Συλλόγου, και επιβεβαιώθηκε από την ίδια στις χθεσινές της δηλώσεις. Οι ενέργειες αυτές είναι προσωπικές της επιλογές, δεν είχαμε καμία ενημέρωση επ’ αυτού και καμία ανάμειξη και δεν γνωρίζουμε τους "συνεργάτες" της και τα "επιτελεία", που κατά καιρούς έχουν αναφερθεί.

Οι ενέργειες αυτές δεν εκφράζουν το Σύλλογο, δεδομένου ότι δεν αποτελούν προϊόν συλλογικής συζήτησης και αποφάσεων του ΔΣ. Ως Σύλλογος παραμένουμε προσηλωμένοι στον αγώνα που δίνουμε ως γονείς και συγγενείς των θυμάτων για την αποκάλυψη όλων των πλευρών του εγκλήματος των Τεμπών και την τιμωρία όλων των υπευθύνων όσο ψηλά και αν βρίσκονται. Δεν μας αφορά η εμπλοκή με την πολιτική.

Σταθερή μας θέση και επιδίωξη, από την ίδρυση του Συλλόγου μας, είναι να δώσουμε τη μάχη, ιδιαίτερα μπροστά και στην επικείμενη έναρξη της Δίκης, με τους καλύτερους δυνατούς όρους σε πείσμα της προσπάθειας συγκάλυψης, των τεράστιων κενών και ελλείψεων της ανάκρισης αλλά και της συστηματικής κυβερνητικής προπαγάνδας που επιμένει να κάνει το μαύρο άσπρο και να αποπροσανατολίζει την κοινή γνώμη από την ουσία της υπόθεσης. Τελευταίο δείγμα αποτελούν οι δηλώσεις του κυρίου Φλωρίδη που αντί να υπηρετεί το ρόλο του υπουργού Δικαιοσύνης, δεν τηρεί ούτε τα προσχήματα επεμβαίνοντας στο έργο της Δικαιοσύνης και μιλώντας χωρίς στοιχεία.

Εμείς οι συγγενείς λοιπόν, έχοντας δυστυχώς από ότι φαίνεται απέναντί μας όλο τον κυβερνητικό μηχανισμό, έχουμε θέσει ως αδιαπραγμάτευτο και αδιασάλευτο στόχο την ανάδειξη του συνόλου των ενόχων και των διαχρονικών αιτιών και κατευθύνσεων που οδήγησαν στο έγκλημα των Τεμπών.

Τα μέλη του ΔΣ

Παύλος Ασλανίδης, Αντιπρόεδρος

Ελένη Βασάρα, Γραμματέας

Βασίλης Παυλίδης, Μέλος

Αναστάσιος Ταχμαζίδης, Μέλος».

Πλακιάς: Αναπνεύστε ελεύθερα, έρχεται το ΟΞΥΓΟΝΟ

Νωρίτερα, αποστάσεις είχε πάρει και ο πατέρας θυμάτων των Τεμπών Νίκος Πλακιάς με μια ιδιαίτερα δεικτική ανάρτηση του όπου με ανάρτηση του στην πλατφόρμα X, ανακάλεσε το σύνθημα που κυριάρχησε στο δημόσιο λόγο μετά το πολύνεκρο δυστύχημα, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Πλέον αναπνεύστε ελεύθερα, έρχεται το ΟΞΥΓΟΝΟ!!!».