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ΠΣ Ελπίδας: Οι προσπάθειες υφαρπαγής της ηγεσίας από τη Μαρία Καρυστιανού απέτυχαν
Πολιτική
10:52 - 04 Αυγ 2026

ΠΣ Ελπίδας: Οι προσπάθειες υφαρπαγής της ηγεσίας από τη Μαρία Καρυστιανού απέτυχαν

Reporter.gr Newsroom
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Μετά τις τελευταίες αποχωρήσεις στελεχών, το Πολιτικό Συμβούλιο της Ελπίδας για τη Δημοκρατία αναγκάστηκε να εκδώσει ανακοίνωση στήριξης στη Μαρία Καρυστιανού.

Συγκεκριμένα, εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση, η οποία κάνει λόγο για «απόπειρα εσωτερικής άλωσης του Κινήματος ».

Αναλυτικά αναφέρει:

«Το Πολιτικό Συμβούλιο εκφράζοντας ομόφωνα την αμέριστη στήριξή του στην Πρόεδρό του, Μαρία Καρυστιανού, εκδίδει την ακόλουθη ανακοίνωση:

Η απόπειρα εσωτερικής άλωσης του Κινήματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» και η δόλια και συντονισμένη προσπάθεια υπονόμευσής του και υφαρπαγής της ηγεσίας του απέτυχαν.

Η εκμετάλλευση της συμμετοχής σε ένα αγνό κίνημα, με σκοπό τον σφετερισμό του, τη διάσπασή του και την απόπειρα χρήσης του ως σκαλοπάτι για τη δημιουργία ενός βολικού για το σύστημα πολιτικού μορφώματος, καταργεί κάθε έννοια πολιτικής ηθικής και αναδεικνύει το μένος των άδηλων συμφερόντων που υποκίνησαν μεθοδικά όλες τις σε βάρος του Κινήματος υπόγειες διαδικασίες.

Προς όλους όσοι επιχείρησαν ή επιχειρούν να απαξιώσουν την «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», ένα σαφές μήνυμα:

Το Κίνημα είναι η παλλαϊκή απαίτηση για κάθαρση και δικαιοσύνη και δεν μπορεί να αποτελέσει δεκανίκι καμίας άλλης πολιτικής δύναμης.

Είναι ανεξάρτητο, είναι ακηδεμόνευτο, δεν κλονίζεται, παραμένει όρθιο και συνεχίζει.

Καλούμε όλους τους πολίτες που πιστεύουν στη Δημοκρατία, στη Δικαιοσύνη και στη μόνη άφθαρτη πολιτική δύναμη που διεκδικεί ανυποχώρητα τα δίκαια τους, να προστατέψουν το Κίνημα και να μην επιτρέψουν αλλότρια συμφέροντα να μας διχάσουν.

Προχωράμε ενωμένοι μπροστά».

Τελευταία τροποποίηση στις 04/08/2026 - 10:53
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