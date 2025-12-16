Καρυστιανού: Είμαι στην πρώτη γραμμή οργάνωσης κινήματος που μπορεί να γίνει κόμμα

Τη δημιουργία ενός νέου πολιτικού φορέα, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, προανήγγειλε η Μαρία Καρυστιανού τη Δευτέρα (15/12), ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι δεν εξετάζεται το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα ή με οποιονδήποτε εκπρόσωπο του παλαιού πολιτικού συστήματος.

Όπως ανέφερε, συμμετέχει ενεργά στις προσπάθειες οργάνωσης ενός ευρύτερου κινήματος, το οποίο βρίσκεται ακόμη σε στάδιο προετοιμασίας και διαμόρφωσης.

«Είμαι στην πρώτη γραμμή μαζί με άλλους ανθρώπους που προσπαθούμε να το οργανώσουμε αυτό το κίνημα,» δήλωσε στο Kontra.

Σε ό,τι αφορά τη μετεξέλιξη του κινήματος σε πολιτικό κόμμα και τη συμμετοχή του σε εκλογική διαδικασία, επισήμανε ότι αυτό θα εξαρτηθεί από το κατά πόσο θα πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως η σωστή συγκρότηση, η ύπαρξη κατάλληλων προσώπων και η συνολική ωριμότητα του εγχειρήματος, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να υπάρξει μια αξιόπιστη εναλλακτική επιλογή για τους πολίτες.

««Πιθανότατα ναι, αν είναι έτοιμο, αν ολοκληρωθεί σωστά, αν βρεθούν οι κατάλληλοι άνθρωποι, αν δημιουργηθούν όλες αυτές οι προϋποθέσεις, βεβαίως και θα βγει και καλά θα κάνει να βγει γιατί πρέπει να έχουμε κάτι να ψηφίσουμε, μία εναλλακτική», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, απέκλεισε κάθε πιθανότητα συνεργασίας με κόμματα ή πρόσωπα που έχουν ταυτιστεί με τη διακυβέρνηση του παρελθόντος, τονίζοντας ότι το νέο εγχείρημα φιλοδοξεί να στηριχθεί αποκλειστικά σε πολίτες χωρίς προηγούμενη κομματική εμπλοκή, οι οποίοι διαθέτουν γνώση, όραμα και διάθεση προσφοράς για μια ευρύτερη πολιτική αλλαγή.

Προηγουμένως, η κυρία Καρυστιανού, είχε ασκήσει σφοδρή κριτική στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τους χειρισμούς της στην διερεύνηση των συνθηκών που οδήγησαν στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών.

Σε περίπτωση που η Μαρία Καρυστιανού προχωρήσει τελικά στην ίδρυση πολιτικού κόμματος, είναι πιθανό να προκληθεί σημαντική αναδιάταξη στο πολιτικό σκηνικό, γεγονός που αναμένεται να επηρεάσει ουσιαστικά τις ισορροπίες στο ελληνικό πολιτικό σύστημα.

Την ίδια στιγμή, εκκρεμεί η ανακοίνωση της ίδρυσης νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, χωρίς ωστόσο να έχει γίνει γνωστό το ακριβές χρονικό πλαίσιο των σχετικών εξελίξεων, ενώ ανοιχτό παραμένει και το ενδεχόμενο πολιτικής κίνησης από τον επίσης πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά.

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