ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Καρυστιανού: Είμαι στην πρώτη γραμμή οργάνωσης κινήματος που μπορεί να γίνει κόμμα
Πολιτική
08:48 - 16 Δεκ 2025

Καρυστιανού: Είμαι στην πρώτη γραμμή οργάνωσης κινήματος που μπορεί να γίνει κόμμα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Τη δημιουργία ενός νέου πολιτικού φορέα, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, προανήγγειλε η Μαρία Καρυστιανού τη Δευτέρα (15/12), ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι δεν εξετάζεται το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα ή με οποιονδήποτε εκπρόσωπο του παλαιού πολιτικού συστήματος.

Όπως ανέφερε, συμμετέχει ενεργά στις προσπάθειες οργάνωσης ενός ευρύτερου κινήματος, το οποίο βρίσκεται ακόμη σε στάδιο προετοιμασίας και διαμόρφωσης.

«Είμαι στην πρώτη γραμμή μαζί με άλλους ανθρώπους που προσπαθούμε να το οργανώσουμε αυτό το κίνημα,» δήλωσε στο Kontra.

Σε ό,τι αφορά τη μετεξέλιξη του κινήματος σε πολιτικό κόμμα και τη συμμετοχή του σε εκλογική διαδικασία, επισήμανε ότι αυτό θα εξαρτηθεί από το κατά πόσο θα πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως η σωστή συγκρότηση, η ύπαρξη κατάλληλων προσώπων και η συνολική ωριμότητα του εγχειρήματος, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να υπάρξει μια αξιόπιστη εναλλακτική επιλογή για τους πολίτες.

««Πιθανότατα ναι, αν είναι έτοιμο, αν ολοκληρωθεί σωστά, αν βρεθούν οι κατάλληλοι άνθρωποι, αν δημιουργηθούν όλες αυτές οι προϋποθέσεις, βεβαίως και θα βγει και καλά θα κάνει να βγει γιατί πρέπει να έχουμε κάτι να ψηφίσουμε, μία εναλλακτική», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, απέκλεισε κάθε πιθανότητα συνεργασίας με κόμματα ή πρόσωπα που έχουν ταυτιστεί με τη διακυβέρνηση του παρελθόντος, τονίζοντας ότι το νέο εγχείρημα φιλοδοξεί να στηριχθεί αποκλειστικά σε πολίτες χωρίς προηγούμενη κομματική εμπλοκή, οι οποίοι διαθέτουν γνώση, όραμα και διάθεση προσφοράς για μια ευρύτερη πολιτική αλλαγή.

Προηγουμένως, η κυρία Καρυστιανού, είχε ασκήσει σφοδρή κριτική στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τους χειρισμούς της στην διερεύνηση των συνθηκών που οδήγησαν στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών.

Σε περίπτωση που η Μαρία Καρυστιανού προχωρήσει τελικά στην ίδρυση πολιτικού κόμματος, είναι πιθανό να προκληθεί σημαντική αναδιάταξη στο πολιτικό σκηνικό, γεγονός που αναμένεται να επηρεάσει ουσιαστικά τις ισορροπίες στο ελληνικό πολιτικό σύστημα.

Την ίδια στιγμή, εκκρεμεί η ανακοίνωση της ίδρυσης νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, χωρίς ωστόσο να έχει γίνει γνωστό το ακριβές χρονικό πλαίσιο των σχετικών εξελίξεων, ενώ ανοιχτό παραμένει και το ενδεχόμενο πολιτικής κίνησης από τον επίσης πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dez10h1wzmdd?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Προϋπολογισμός 2026: Αγροτικό και στέγη στο επίκεντρο – Ποια μέτρα έχουν «κλειδώσει»
Πολιτική

Προϋπολογισμός 2026: Αγροτικό και στέγη στο επίκεντρο – Ποια μέτρα έχουν «κλειδώσει»

Πώς διαμορφώνεται η εικόνα στις επιχειρήσεις «ζόμπι» – Τα ρίσκα και οι «συνταγές»
Επιχειρήσεις

Πώς διαμορφώνεται η εικόνα στις επιχειρήσεις «ζόμπι» – Τα ρίσκα και οι «συνταγές»

Ουκρανία: Οι Ευρωπαίοι στηρίζουν τον Ζελένσκι στο εδαφικό – Αισιόδοξος για επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας ο Τραμπ
Ειδήσεις

Ουκρανία: Οι Ευρωπαίοι στηρίζουν τον Ζελένσκι στο εδαφικό – Αισιόδοξος για επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας ο Τραμπ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Καρυστιανού μετά τις αποχωρήσεις: «Η ΕΛΠΙΔΑ καθαρίζει» – Καταγγέλλει εκβιασμούς, παρασκήνιο και «αρχηγιλίκια»
Πολιτική

Καρυστιανού μετά τις αποχωρήσεις: «Η ΕΛΠΙΔΑ καθαρίζει» – Καταγγέλλει εκβιασμούς, παρασκήνιο και «αρχηγιλίκια»

Δημοσκόπηση GPO: Προβάδισμα ΝΔ, άνοδος για Τσίπρα – Απώλειες για ΠΑΣΟΚ &amp; Καρυστιανού
Πολιτική

Δημοσκόπηση GPO: Προβάδισμα ΝΔ, άνοδος για Τσίπρα – Απώλειες για ΠΑΣΟΚ & Καρυστιανού

Άρειος Πάγος: Τρεις νέοι εντεταλμένοι ευρωπαίοι εισαγγελείς για το ελληνικό κλιμάκιο
Ειδήσεις

Άρειος Πάγος: Τρεις νέοι εντεταλμένοι ευρωπαίοι εισαγγελείς για το ελληνικό κλιμάκιο

«Αποδεκατίζεται» το κόμμα Καρυστιανού – Και δεύτερη αποχώρηση σε μία ημέρα
Πολιτική

«Αποδεκατίζεται» το κόμμα Καρυστιανού – Και δεύτερη αποχώρηση σε μία ημέρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
28/06/2026 - 11:00

Βενεζουέλα: Μακραίνει η λίστα των θυμάτων – 1.400 νεκροί, 55.000 αγνοούμενοι

Ειδήσεις
28/06/2026 - 10:40

Η διαστημική οικονομία πληρώνει έως $135.000, αλλά οι εταιρείες δεν βρίσκουν προσωπικό

Πολιτική
28/06/2026 - 10:34

Συνάντηση Σαμαρά με την πρέσβειρα των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Πολιτική
28/06/2026 - 10:14

Μήνυμα με φόντο τις κάλπες: Ο επταετής απολογισμός του Μητσοτάκη

Πολιτική
28/06/2026 - 10:00

Το μομέντουμ του Τσίπρα, ο άγνωστος Χ της Καρυστιανού

Υγεία
28/06/2026 - 09:28

Τέχνη και απεξάρτηση: «Κερδίζοντας τη μάχη με τα σκοτάδια σου»

Ειδήσεις
28/06/2026 - 09:22

Νέο μπαράζ αμερικανικών και ιρανικών επιθέσεων – Στον αέρα η εκεχειρία

Ειδήσεις
27/06/2026 - 21:45

«Περισσότεροι πεθαίνουν από το κρύο»: Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ υποβάθμισε τον καύσωνα στην Ευρώπη

Ειδήσεις
27/06/2026 - 21:45

Πρόωρες εκλογές στη Σερβία: Παραιτείται ο Βούτσιτς έπειτα από μήνες αντικυβερνητικών κινητοποιήσεων

Ειδήσεις
27/06/2026 - 21:35

Αυστραλία: Σφίγγει τον κλοιό στα social media – Πρόστιμα-μαμούθ για πρόσβαση παιδιών κάτω των 16

Ειδήσεις
27/06/2026 - 21:20

Σαφές μήνυμα Φον ντερ Λάιεν: Αφοπλισμός και σεβασμός της κυριαρχίας του Λιβάνου μετά τη συμφωνία

Ειδήσεις
27/06/2026 - 21:00

ΟΗΕ: Σχεδόν 7 εκατ. άνθρωποι θα επηρεαστούν από τους σεισμούς στην Βενεζουέλα

Ειδήσεις
27/06/2026 - 20:25

Στα πρόθυρα νέας κρίσης η Μέση Ανατολή: Βομβαρδισμοί, απειλές και εύθραυστες ισορροπίες

Ειδήσεις
27/06/2026 - 19:59

Πογκρόμ συλλήψεων στην Τουρκία ενόψει ΝΑΤΟ: Στο στόχαστρο δημοσιογράφοι, ακαδημαϊκοί και φοιτητές

Πολιτική
27/06/2026 - 19:38

Νέα σύγκρουση ΝΔ–ΠΑΣΟΚ για τις αυτοδιοικητικές εκλογές: Αντεγκλήσεις για «δημοκρατική ταλαιπωρία» και έλεγχο των ΟΤΑ

Οικονομία
27/06/2026 - 19:30

ΕΚΤ: Η Σνάμπελ προειδοποιεί για νέο κύκλο αυξήσεων επιτοκίων – «Ο πληθωρισμός δεν έχει ηττηθεί»

Ειδήσεις
27/06/2026 - 19:10

Σεισμός άνω των 6 Ρίχτερ συγκλόνισε το Αφγανιστάν: Αισθητός σε Πακιστάν και Καμπούλ

Ειδήσεις
27/06/2026 - 18:59

Ηγέτης της Χεζμπολάχ κατά της συμφωνίας Ισραήλ – Λιβάνου: Η συμφωνία είναι άκυρη

Πολιτική
27/06/2026 - 18:30

ΠΑΣΟΚ: Προβληματισμός από την αναστολή του προγράμματος «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ»

Ειδήσεις
27/06/2026 - 18:10

Θυελλώδεις άνεμοι «σαρώνουν» την Αττική: Εντονότερα φαινόμενα την Κυριακή - Σε ετοιμότητα η πολιτική προστασία

Πολιτική
27/06/2026 - 17:59

Ραγδαίες εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ: Έκτακτη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής ζητούν 73 στελέχη

Ειδήσεις
27/06/2026 - 17:30

Η Τουρκία στο στόχαστρο του Κογκρέσου: Ελληνοαμερικανοί βουλευτές αντιδρούν στη συμφωνία των 700 εκατ. δολαρίων

Ειδήσεις
27/06/2026 - 17:22

Βενεζουέλα: Αγώνας δρόμου στα ερείπια – 1.720 νεκροί, χιλιάδες αγνοούμενοι και οργή για την κρατική ανεπάρκεια

Χρηματιστήρια
27/06/2026 - 16:59

Καμπανάκι από BofA: Πτώση έως 12% στις ευρωπαϊκές αγορές – Ποιους κλάδους να αποφύγουν οι επενδυτές

Πολιτική
27/06/2026 - 16:30

Καρυστιανού μετά τις αποχωρήσεις: «Η ΕΛΠΙΔΑ καθαρίζει» – Καταγγέλλει εκβιασμούς, παρασκήνιο και «αρχηγιλίκια»

Ναυτιλία
27/06/2026 - 15:59

ΠΕΝΕΝ: 24ωρη απεργία στα πλοία της Ραφήνας στις 3/7 – Στο επίκεντρο ασφάλεια και συνθήκες εργασίας

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
27/06/2026 - 15:40

The Digital Gate V: Επιλέχθηκαν οι ομάδες που θα υλοποιήσουν πιλοτικές εφαρμογές στο ΔΑΑ

Επιχειρήσεις
27/06/2026 - 15:15

Volkswagen σε αναδιάρθρωση: Σενάρια για έως 100.000 θέσεις εργασίας και λουκέτα σε εργοστάσια

Ειδήσεις
27/06/2026 - 14:45

ΗΠΑ: Άρση μέρους των περιορισμών για το AI της Anthropic – Πρόσβαση μόνο σε «έμπιστους» οργανισμούς

Ειδήσεις
27/06/2026 - 14:34

Φωτιά στον Άγιο Βασίλειο Βοιωτίας: Ήχησε το 112 – Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ