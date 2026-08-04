Ούτε η Μουτσάτσου έμεινε – Νέο κύμα αποχωρήσεων στην «Ελπίδα» της Καρυστιανού

Μετά την παραίτηση του Θανάση Αυγερινού από τη θέση του εκπροσώπου του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού και τη διαγραφή του, η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» καταγράφει ακόμη τρεις αποχωρήσεις, καθώς αποχώρησαν η Κατερίνα Μουτσάτσου, η Μαρία Ιωαννίδου και ο Τάκης Κοτσοργιός, διευρύνοντας τον κατάλογο των στελεχών που έχουν εγκαταλείψει το κόμμα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Κατερίνα Μουτσάτσου είχε συμπαρουσιάσει με τον Θανάση Αυγερινό την εκδήλωση παρουσίασης του κόμματος στη Θεσσαλονίκη, στις 21 Μαΐου. Ωστόσο, μόλις 75 ημέρες αργότερα, δηλαδή δυόμισι μήνες μετά, και οι δύο αποτελούν πλέον παρελθόν από το κόμμα, από το οποίο αρχικά κάποιοι εκτιμούσαν ότι θα μπορούσε να διεκδικήσει ακόμη και τη δεύτερη θέση στο πολιτικό σκηνικό.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα το Πολιτικό Συμβούλιο της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία υποστήριξε ότι οι προσπάθειες υφαρπαγής της ηγεσίας από τη Μαρία Καρυστιανού απέτυχαν.

Η ηθοποιός-τραγουδίστρια, στη δήλωση αποχώρησής της, ευχαρίστησε τα πρόσωπα με τα οποία συνεργάστηκε, ευχόμενη «καλή δύναμη και υπομονή σε όλους στον δύσκολο αυτό αγώνα μιας τραυματισμένης και αποκαμωμένης κοινωνίας, κομμάτι της οποίας είμαστε όλοι μας ανεξαιρέτως».

«Αποχωρώντας από τη συμμετοχή μου στην ομάδα Πολιτισμού επιθυμώ να εκφράσω ένα μεγάλο "ευχαριστώ" σε φίλους και στελέχη του κινήματος με τα οποία συνεργάστηκα, αλλά και κάποιους από τους εξαιρετικούς συναδέλφους της ομάδα αυτής. Ήταν τιμή μου να πορευτώ με ανθρώπους πανάξιους που διαθέτουν όραμα και αγωνίζονται για υψηλά ιδανικά, και ήμουν τυχερή που βρέθηκα να συμβάλλω με όσες δυνατότητες και γνώση είχα σε αυτή την προσπάθεια», αναφέρει η Κατερίνα Μουτσάτσου.

«Δηλώνω ότι δεν παύω να αγωνίζομαι για αυτό το “όνειρο” που μας συνδέει όλους, και που αναζητά δημοκρατία, ελευθερία, και κοινωνική χειραφέτηση», καταλήγει στη δήλωσή της.



Το κόμμα μετρά ακόμα μία αποχώρηση, αυτή της σχολικής ψυχολόγου Μαρίας Ιωαννίδου, μέλους του Πολιτικού Συμβουλίου που άνηκε στον στενό πυρήνα συνεργατών της Μαρίας Καρυστιανού. Η κυρία Ιωαννίδου, ευχαρίστησε όσους συνεργάστηκαν μαζί της ευχόμενη να συναντηθούν ξανά μελλοντικά.

«Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδιάς για τη συνεργασία, τις συζητήσεις και τις στιγμές που μοιραστήκαμε όλο αυτό το διάστημα. Σήμερα ολοκληρώνεται για μένα αυτός ο κύκλος, όμως κρατώ μόνο εκτίμηση για όλους εσάς και εύχομαι ολόψυχα το Κίνημα να πετύχει τους στόχους για τους οποίους δημιουργήθηκε. Σας εύχομαι δύναμη, υγεία και καλή συνέχεια στο έργο σας. Ελπίζω οι δρόμοι μας να συναντηθούν ξανά στο μέλλον, όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν. Να είστε όλες και όλοι καλά», αναφέρει η Μαρία Ιωαννίδου.

«Αποχωρώ από μία αυταπάτη»

Από το κόμμα αποχώρησε και ο συνδικαλιστής και πρόεδρος του Πανελληνίου Δικτύου Παράκτιων Αλιευτικών Συλλόγων, Τάκης Κοτσόργιος. Ο κ. Κοτσόργιος είχε πρόσφατα υποδεχτεί την κυρία Καρυστιανού στο Μεσολόγγι ενώ ήταν μέλος του αγροτικού τομέα της «Ελπίδας».



Στην επιστολή παραίτησής του, ο κ. Κοτσόργιος αναφέρει πως δεν αποχωρεί απλώς από το κόμμα αλλά από «μία αυταπάτη σχετικά με την καταπάτηση κάθε έννοιας της δημοκρατίας στο εσωτερικό του συγκεκριμένου πολιτικού χώρου».

«Είναι γεγονός ότι υπάρχουν πολιτικές ήττες που δεν μετριούνται στις κάλπες αλλά μετριούνται όταν οι ίδιες οι αξίες για τις οποίες γεννήθηκε ένα κίνημα εγκαταλείπονται από αυτούς που είχαν την ευθύνη να τις υπηρετήσουν. Σήμερα αποχωρώ από την Ελπίδα για τη Δημοκρατία, όχι γιατί κουράστηκα, αλλά γιατί διαφώνησα σε ουσιαστικές πολιτικές, γιατί δεν μπορώ να συνεχίσω να συμμετέχω σε έναν πολιτικό φορέα που, κατά τη δική μου άποψη και εμπειρία, απομακρύνθηκε οριστικά από τις αρχές που διακήρυξε δημόσια μέχρι σήμερα δηλαδή την δημοκρατία, την διαφάνεια, και την λογοδοσία», συνεχίζει.