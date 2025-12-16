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Αιχμηρή ανάρτηση Πλακιά για Καρυστιανού: Αναπνεύστε ελεύθερα, έρχεται το ΟΞΥΓΟΝΟ
Πολιτική
12:09 - 16 Δεκ 2025

Αιχμηρή ανάρτηση Πλακιά για Καρυστιανού: Αναπνεύστε ελεύθερα, έρχεται το ΟΞΥΓΟΝΟ

Reporter.gr Newsroom
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Οι έντονες φήμες γύρω από την ενδεχόμενη πολιτική δραστηριοποίηση της Μαρίας Καρυστιανού έχουν προκαλέσει συζητήσεις, με τον Νίκο Πλακιά, πατέρα θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη, να τοποθετείται σήμερα (16/12) μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ.

Η ανάρτηση έγινε μετά τις δημόσιες δηλώσεις της κας. Καρυστιανού για το ενδεχόμενο εμπλοκής της στην πολιτική σκηνή.

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, σε σχετική του ανάρτηση στην πλατφόρμα X, ο Νίκος Πλακιάς ανακάλεσε το σύνθημα που κυριάρχησε στο δημόσιο λόγο μετά το πολύνεκρο δυστύχημα, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Πλέον αναπνεύστε ελεύθερα, έρχεται το ΟΞΥΓΟΝΟ!!!».

Η επίμαχη ανάρτηση δημοσιεύθηκε λίγες ώρες μετά τη συνέντευξη της Μαρίας Καρυστιανού σε τηλεοπτικό σταθμό, κατά την οποία η μητέρα της Μάρθης -που έχασε τη ζωή της στο δυστύχημα των Τεμπών- αναφέρθηκε ανοιχτά στο ενδεχόμενο να αναλάβει ενεργό ρόλο σε μια πολιτική πρωτοβουλία, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή θα προκύψει μέσα από ένα οργανωμένο και συλλογικό κοινωνικό κίνημα.

Η Μαρία Καρυστιανού σημείωσε, μεταξύ άλλων, ότι αισθάνεται ήδη παρούσα στον δημόσιο χώρο, με την έννοια ότι θα συνεχίσει να παρεμβαίνει άμεσα, να μιλά δημόσια και να κάνει ό,τι μπορεί, όσο διαπιστώνει καταστάσεις και εξελίξεις που δεν συνάδουν με τις αξίες της κοινωνίας.

Σε άλλο σημείο των δηλώσεών της, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο η κοινωνική κινητοποίηση που δημιουργήθηκε μετά την τραγωδία να αποκτήσει και κομματική έκφραση. Όπως ανέφερε, αν ένα οργανωμένο κοινωνικό κίνημα καταλήξει να μετουσιωθεί σε πολιτικό κόμμα, τότε θα τη βρει στην πρώτη γραμμή. Δεν απέκλεισε, λοιπόν, την πιθανότητα αυτή η κοινωνική αντίδραση να οδηγηθεί σε μια τέτοια εξέλιξη, εκφράζοντας παράλληλα την ευχή της να συμβεί.

Τελευταία τροποποίηση στις 16/12/2025 - 12:33
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