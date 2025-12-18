Μεξικό: Η πρόεδρος του αναλαμβάνει πρωτοβουλία για να αποτραπεί αμερικανική επέμβαση στη Βενεζουέλα

Η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ, δήλωσε την Πέμπτη ότι είναι διατεθειμένη να αναλάβει πρωτοβουλία διαμεσολάβησης με στόχο την αποτροπή ενδεχόμενης «επέμβασης» των Ηνωμένων Πολιτειών στη Βενεζουέλα, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ειρηνική διευθέτηση των εντάσεων στην περιοχή.

Η τοποθέτηση της Μεξικανής προέδρου ήρθε σε μια περίοδο αυξημένης διπλωματικής κινητικότητας στη Λατινική Αμερική, λίγες ώρες μετά τη δημόσια δήλωση του προέδρου της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, ότι και ο ίδιος είναι διαθέσιμος να συμβάλει σε διάλογο μεταξύ Ουάσιγκτον και Καράκας.

Σε δηλώσεις της προς τα μέσα ενημέρωσης, η Κλαούντια Σέινμπαουμ τόνισε πως το Μεξικό θα επιδιώξει να συνεργαστεί με χώρες της Λατινικής Αμερικής, αλλά και με κράτη από άλλες περιοχές του κόσμου που συμμερίζονται την ίδια προσέγγιση, προκειμένου να διαμορφωθεί ένα κοινό πλαίσιο ειρηνικής παρέμβασης.

«Στόχος μας είναι να εργαστούμε συλλογικά για μια ειρηνική λύση, ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε στρατιωτική επέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών», ανέφερε χαρακτηριστικά, επαναλαμβάνοντας τη διαχρονική θέση του Μεξικού υπέρ του διαλόγου, της μη επέμβασης και του σεβασμού της εθνικής κυριαρχίας των κρατών.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στις ευρύτερες προσπάθειες χωρών της περιοχής να ενισχύσουν τον ρόλο τους ως διαμεσολαβητές σε διεθνείς κρίσεις και να αποτρέψουν περαιτέρω αποσταθεροποίηση στη Βενεζουέλα και στη Λατινική Αμερική συνολικά.