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Σημαντικές χρηματοδοτήσεις από το ΥΠΕΝ για ΧΥΤΑ, δίκτυα αποχέτευσης και μονάδες επεξεργασίας λυμάτων
Ειδήσεις
15:15 - 06 Ιαν 2026

Σημαντικές χρηματοδοτήσεις από το ΥΠΕΝ για ΧΥΤΑ, δίκτυα αποχέτευσης και μονάδες επεξεργασίας λυμάτων

Reporter.gr Newsroom
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Σημαντικά έργα στη διαχείριση αποβλήτων και των αστικών λυμάτων προχωρούν, μετά από αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος Σταύρου Παπασταύρου, ενισχύοντας υποδομές και προστατεύοντας το περιβάλλον, όπως ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, Μανώλης Γραφάκος, μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όπως ανέφερε πιο συγκεκριμένα ο κ. Γραφάκος:

ΧΥΤΑ Χαλκίδας: Χρηματοδότηση 4.000.000 ευρώ από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) του ΥΠΕΝ για την επέκταση του ΧΥΤΑ, εξασφαλίζοντας επαρκή χωρητικότητα μέχρι την ολοκλήρωση της νέας Μονάδας Ανάκτησης και Ανακύκλωσης της περιοχής.

Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Άργους – Ναυπλίου: 5.800.000 ευρώ από το ΕΠΑ του ΥΠΕΝ για την αναβάθμιση της εγκατάστασης, έργο που θα βελτιώσει σημαντικά την προστασία του περιβάλλοντος στην περιοχή.

Δίκτυο αποχέτευσης Ψαρών: 295.300 ευρώ για τις συνδέσεις των κτιρίων με το δίκτυο, καθιστώντας το λειτουργικό και αποτελεσματικό.

Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Ωραιοκάστρου: 241.000 ευρώ για την αποκατάσταση ζημιών από φυσική καταστροφή, ώστε να αποφευχθεί περιβαλλοντική υποβάθμιση στην περιοχή.

«Συνεχίζουμε καθημερινά να αντιμετωπίζουμε μικρά και μεγάλα προβλήματα στη διαχείριση αποβλήτων και αστικών λυμάτων, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής των πολιτών και προστατεύοντας το περιβάλλον», τόνισε ο κ. Γραφάκος.

Αυτές οι χρηματοδοτήσεις εντάσσονται στο ευρύτερο σχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος για την ενίσχυση της υποδομής αποχέτευσης και ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα, με στόχο την αειφόρο διαχείριση και την περιβαλλοντική ασφάλεια.

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