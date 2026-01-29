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Φάμελλος από τα Τρίκαλα: Να διερευνηθούν πλήρως οι ευθύνες για την τραγωδία στη «Βιολάντα»
Ειδήσεις
15:08 - 29 Ιαν 2026

Φάμελλος από τα Τρίκαλα: Να διερευνηθούν πλήρως οι ευθύνες για την τραγωδία στη «Βιολάντα»

Reporter.gr Newsroom
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Την ανάγκη για πλήρη διερεύνηση των συνθηκών και των αιτιών που οδήγησαν στο δυστύχημα με τις πέντε νεκρές εργαζόμενες στη μπισκοτοβιομηχανία «Βιολάντα» επισήμανε από τα Τρίκαλα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος. Παράλληλα, άσκησε έντονη κριτική στην κυβέρνηση, καταλογίζοντάς της ευθύνες για την υποστελέχωση των ελεγκτικών μηχανισμών, τις αντεργατικές πολιτικές και την απόκρυψη εργατικών ατυχημάτων.

Μετά την ολοκλήρωση σειράς επισκέψεων και συναντήσεων, τόσο στις εγκαταστάσεις της εταιρείας όπου σημειώθηκε η τραγωδία όσο και στην Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασίας και στο Εργατικό Κέντρο Τρικάλων, ο κ. Φάμελλος προχώρησε σε δηλώσεις.

Αρχικά, εξέφρασε τα συλλυπητήρια και τη στήριξή του στις οικογένειες των θυμάτων, καθώς και στη τοπική κοινωνία, τονίζοντας ότι το αίσθημα της θλίψης και της οργής δεν περιορίζεται στα Τρίκαλα, αλλά αφορά το σύνολο της χώρας.

Συνεχίζοντας τη δήλωσή του σημείωσε τα εξής: «Ζητήσαμε ενημέρωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες και καταθέτουμε και δημόσια την απαίτηση του ΣΥΡΙΖΑ για να υπάρχει το συντομότερο δυνατόν, πλήρης εικόνα για το τι συνέβη, ποιες οι ευθύνες και ποια είναι η αλήθεια για αυτό το τραγικό δυστύχημα; Η βαθιά θλίψη είναι δεμένη πλέον με οργή και αγανάκτηση και αυτό γιατί έχουμε από τη μία μεριά τραγικές αποκαλύψεις για πολύμηνη διαρροή αερίου στο χώρο της εγκατάστασης που οδήγησε στην έκρηξη ενός υπογείου γεμάτο με καύσιμο και ταυτόχρονα για πολλές πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες αδειοδότησης δεξαμενών, αγωγών, μετρητών και πολεοδομίας. Ζητήσαμε στις αρμόδιες υπηρεσίες να υπάρχει άμεση απάντηση. Βέβαια ζητήσαμε από την επιθεώρηση εργασίας, και από τη διοίκηση της Ανεξάρτητης Αρχής να δημοσιοποιηθεί το πόρισμα του ελέγχου του Ιουλίου, όπως και των 3 ελέγχων που γίνανε μετά. Η αγανάκτηση έχει να κάνει και με την επιλογή της κυβέρνησης. Από τη μια να μπαζώσει την αλήθεια ακόμη μια φορά και από την άλλη να κρύψει τις ευθύνες της. Είναι απαράδεκτη δήλωση ότι δεν συνδέεται το τραγικό δυστύχημα με τα θέματα της εργασίας. Σαφέστατα και συνδέεται και είναι υποχρέωση της πολιτείας να εξασφαλίζει την υγεία και την ασφάλεια της εργασίας, την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων. Είναι συνδεδεμένη με τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και την ανάπτυξη της χώρας. Εδώ η κυβέρνηση έχει συγκεκριμένες ευθύνες.

Πρώτον, υποστελέχωσε τις υπηρεσίες υγείας και ασφάλειας και τις μετέτρεψε σε Ανεξάρτητη Αρχή. Πρέπει να στελεχωθούν και να επιστρέψουν στο υπουργείο. Απλό, είναι ευθύνη της πολιτείας.

Πλήρη διαλεύκανση της τραγωδίας στη «Βιολάντα» ζητά ο Σωκράτης Φάμελλος από τα Τρίκαλα

Δεύτερον, πολλές αντεργατικές ρυθμίσεις, δεκατριάωρα και υπερωρίες που έχουν δημιουργήσει ένα ασφυκτικό πλαίσιο στις συνθήκες εργασίας και δυστυχώς πολλαπλασιάζουν τον κίνδυνο των δυστυχημάτων.

Τρίτον, υπάρχει απόκρυψη των δυστυχημάτων στη χώρα μας και από το στόμα του κυβερνητικού εκπροσώπου και της ηγεσίας του υπουργείου εργασίας. Είναι απαράδεκτο για ευρωπαϊκή χώρα. Είναι επιβεβαιωμένα τα στοιχεία των πάνω από 200, δυστυχώς νεκρών από εργατικά δυστυχήματα το 25 και πάνω από 330 σοβαρών ατυχημάτων. Είναι απαράδεκτο να καλύπτει τα δυστυχήματα η κυβέρνηση και πρέπει να υπάρχει μία αξιόπιστη ανεξάρτητη εθνική αρχή για την καταγραφή των ατυχημάτων..

Πρέπει όμως, να ενισχυθεί και η διαδικασία της πρόληψης. Δεν μπορούμε να τρέχουμε πίσω από τέτοιες τραγικές εξελίξεις και εδώ η πρόληψη απαιτεί μόνιμη και τακτή συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Υγείας και Ασφάλειας. Δεύτερον, περιφερειακή διάσταση που δεν υπάρχει και προγραμματισμός. Τρίτον. Οι επιτροπές υγείας στα εργοστάσια και στους χώρους εργασίας πρέπει να συγκροτηθούν και με υποχρεωτικό τρόπο, όπως και να δοθεί. Στήριξη στο να υπάρχει σωματειακή οργάνωση και συνδικαλισμός, διότι όλα αυτά βοηθούν στο να υπάρχουν καλύτερες συνθήκες εργασίας και πρόοδος στη χώρα μας. Δεν μπορεί να υπάρχουν τέσσερις επιθεωρητές στα Τρίκαλα και στην Καρδίτσα για πάνω από 10.000 επιχειρήσεις, διότι επίσημα στοιχεία που πήραμε σήμερα μιλάνε για το πολύ 600 τακτικούς και έκτακτους ελέγχους το χρόνο, με πάνω από 10.000 επιχειρήσεις. Άρα υπάρχει σοβαρό πρόβλημα επάρκειας της πολιτείας και αυτό πρέπει να επιλυθεί άμεσα. Ταυτόχρονα χρειάζεται να υπάρχει και κωδικοποίηση και ενίσχυση της νομοθεσίας. Θα επανέλθουμε στο ζήτημα αυτό και θα προβούμε και σε κοινοβουλευτικές διαδικασίες και σε μία επερώτηση για να συζητηθούν όλα στη Βουλή αλλά και σε άλλες πρωτοβουλίες, διότι πρέπει και να αυστηροποιηθούν κάποιες διαδικασίες και για τον έλεγχο και για την αδειοδότηση. Δεν μπορεί να αδειοδοτούνται εγκαταστάσεις καύσιμων αερίων με μία βεβαίωση χωρίς να υπάρχει επιτόπιος έλεγχος και για τα υλικά όπως δυστυχώς αποδεικνύεται. Περιμένουμε όμως να γίνει όλη η διαδικασία του ελέγχου για να μπορέσουμε να μιλήσουμε ολοκληρωμένα και στη Βουλή και θα επανέλθουμε με τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ».

Τον κ. Φάμελλο, υποδέχθηκαν στο Εργατικό Κέντρο ο γενικός γραμματέας κ. Λιατίφης και μέλη της διοίκησης.

Είμαστε συγκλονισμένοι για την απώλεια των φιλάθλων του ΠΑΟΚ

Ο κ. Φάμελλος, αναφέρθηκε και στην άλλη τραγωδία με τα τραγικό τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία και τον θάνατο φιλάθλων του ΠΑΟΚ, τονίζοντας τα εξής: «Όλη η Ελλάδα και όχι μόνο Θεσσαλονίκη είναι συγκλονισμένη για την απώλεια των φιλάθλων του ΠΑΟΚ που ταξίδευαν για να χαρούν την ομάδα τους, να χαρούν τον αθλητισμό. Δυστυχώς σήμερα η Θεσσαλονίκη και η Κεντρική Μακεδονία τους υποδέχεται. Σε μια πολύ τραγική συνθήκη, το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας. Η συμπαράστασή μας στις οικογένειές τους και στην οικογένεια του ΠΑΟΚ, τη βαθιά μας θλίψη και την ανάγκη να κάνουμε ό, τι μπορούμε για να μην έχουμε τέτοια τραγικά γεγονότα στη ζωή μας.

Ο αθλητισμός είναι χαρά, δημιουργία. Δεν μπορούμε να μετράμε θύματα και ιδιαίτερα σε ένα ταξίδι. Και πρέπει να συμπαρασταθούμε στις οικογένειες, που δεν μπορούν βέβαια αυτά τα λόγια να καλύψουν τον χαμό των νέων ανθρώπων. Είμαστε συγκλονισμένοι».

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