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Τρεις συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια σε Τρίκαλα, Ανατολική Αττική και Πρέβεζα
Ειδήσεις
20:00 - 05 Αυγ 2026

Τρεις συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια σε Τρίκαλα, Ανατολική Αττική και Πρέβεζα

Reporter.gr Newsroom
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Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν τα Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) του Πυροσβεστικού Σώματος, στο πλαίσιο της διερεύνησης τριών περιστατικών πυρκαγιάς που προκλήθηκαν από αμέλεια στις Περιφερειακές Ενότητες Τρικάλων, Ανατολικής Αττικής και Πρέβεζας.

Ειδικότερα, το Α.Κ.Α.Ε.Ε. Τρικάλων προχώρησε στη σύλληψη ενός 32χρονου, ο οποίος φέρεται να προκάλεσε πυρκαγιά την Τρίτη στην Τοπική Κοινότητα Διαλεκτού του Δήμου Τρικκαίων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο άνδρας έβαλε φωτιά σε σωρό με υπολείμματα βλάστησης, με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά. Σε βάρος του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.500 ευρώ.

Παράλληλα, το Α.Κ.Α.Ε.Ε. Ανατολικής Αττικής συνέλαβε έναν 50χρονο στον Δήμο Σπάτων – Αρτέμιδος, καθώς διαπιστώθηκε ότι έκανε χρήση ψησταριάς σε υπαίθριο χώρο, σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων από δασική έκταση, παραβιάζοντας την ισχύουσα νομοθεσία. Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ ο δείκτης κινδύνου πυρκαγιάς βρισκόταν στην κατηγορία 4. Στον συλληφθέντα επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 3.000 ευρώ.

Επιπλέον, το Α.Κ.Α.Ε.Ε. Πρέβεζας προχώρησε στη σύλληψη Ελληνίδας υπηκόου, η οποία, σύμφωνα με την έρευνα, προχώρησε σε καύση ξηρών χόρτων στον Άσσο του Δήμου Ζηρού Πρέβεζας, μέσα σε αύλειο χώρο. Για την παράβαση επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.255,86 ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πυροσβεστικού Σώματος, από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 5 Αυγούστου 2026 έχουν επιβληθεί συνολικά 670 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 1.022.593,87 ευρώ. Παράλληλα, έχουν πραγματοποιηθεί 267 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, εκ των οποίων οι 238 (89,14%) αφορούν περιστατικά που προκλήθηκαν από αμέλεια και οι 29 (10,86%) από πρόθεση.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος συνεχίζουν να βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, πραγματοποιώντας ελέγχους και προχωρώντας στην απόδοση ευθυνών όπου εντοπίζονται παραβάσεις.

Το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινο παράγοντα και κυρίως σε αμέλεια. Όπως επισημαίνει, η τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας και η αποφυγή ενεργειών που μπορούν να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη είναι απαραίτητες για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών.

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