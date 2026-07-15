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«Πόλεμος» στον ΣΥΡΙΖΑ: Ο Φάμελλος απέχει από την ΚΟ και καταγγέλλει σχέδιο για την επιστροφή Πολάκη
Πολιτική
14:11 - 15 Ιουλ 2026

«Πόλεμος» στον ΣΥΡΙΖΑ: Ο Φάμελλος απέχει από την ΚΟ και καταγγέλλει σχέδιο για την επιστροφή Πολάκη

Reporter.gr Newsroom
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Νέα ένταση προκαλείται στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, καθώς ο παραιτηθείς πρόεδρος του κόμματος, Σωκράτης Φάμελλος, αποφάσισε να μην παραστεί στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή του στις διαδικασίες που έχουν δρομολογηθεί για την εκλογή νέας ηγεσίας στην ΚΟ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Φάμελλος εμφανίζεται ιδιαίτερα ενοχλημένος από την επιλογή να προηγηθεί η διαδικασία εκλογής γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας έναντι της εκλογής προέδρου της ΚΟ, θεωρώντας ότι η δεύτερη αποτελεί την άμεση και βασική πολιτική προτεραιότητα για το κόμμα.

Ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ φέρεται να επικοινώνησε με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του κόμματος, Θεόφιλο Ξανθόπουλο, ο οποίος είχε την πρωτοβουλία για τη σύγκληση της συνεδρίασης, προκειμένου να του μεταφέρει τη διαφωνία του για τη σειρά των διαδικασιών.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο κ. Φάμελλος υποστήριξε ότι η εκλογή προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας θα έπρεπε να προηγηθεί, καθώς αφορά τη θεσμική εκπροσώπηση του κόμματος στη Βουλή και αποτελεί κρίσιμη πολιτική εκκρεμότητα μετά την παραίτησή του.

Αιχμές για «μεθόδευση» με φόντο τον Παύλο Πολάκη

Στο επίκεντρο της διαφωνίας βρίσκεται, σύμφωνα με τον κ. Φάμελλο, η διαδικασία εκλογής γραμματέα της ΚΟ και η πιθανότητα αυτή να συνδέεται με την επιστροφή ανεξάρτητου βουλευτή στους κόλπους της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, ώστε να αποκτήσει το δικαίωμα να είναι υποψήφιος για την προεδρία της ΚΟ.

Ο ίδιος, χωρίς να κατονομάζει ευθέως, φέρεται να φωτογράφισε την περίπτωση του Παύλου Πολάκη, υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια εξέλιξη θα αποτελούσε «απαράδεκτη μεθόδευση».

Όπως ανέφερε στις συνομιλίες του, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, μια τέτοια διαδικασία θα ήταν αντίθετη τόσο με τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες και τον Κανονισμό της Βουλής όσο και με τις αρχές και τις αξίες της Αριστεράς.

«Δεν θα νομιμοποιήσει τη διαδικασία»

Ο Σωκράτης Φάμελλος επέλεξε τελικά να μην συμμετάσχει στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, προκειμένου, όπως υποστηρίζεται από το περιβάλλον του, να μην προσδώσει πολιτική νομιμοποίηση σε μια διαδικασία με την οποία διαφωνεί.

Η απόφασή του έρχεται σε μια περίοδο έντονων εσωκομματικών αναταράξεων για τον ΣΥΡΙΖΑ, μετά τις διαδοχικές εξελίξεις των τελευταίων ημερών, οι οποίες περιλαμβάνουν αποχωρήσεις βουλευτών, παραιτήσεις στελεχών και νέα ερωτήματα για την πορεία του κόμματος.

Ο κ. Φάμελλος φέρεται να θεωρεί ότι οι πρόσφατες επιλογές έχουν δημιουργήσει σημαντικό πλήγμα στην εικόνα και τη λειτουργία του κόμματος, καθώς έχουν προκαλέσει αναστάτωση τόσο στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ όσο και στη βάση των μελών του.

Η νέα αυτή αντιπαράθεση για τη διαδικασία εκλογής στην Κοινοβουλευτική Ομάδα αναδεικνύει τις διαφορετικές γραμμές που υπάρχουν στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, την ώρα που το κόμμα αναζητά βηματισμό μετά την αλλαγή ηγεσίας και τις διαδοχικές κρίσεις.

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