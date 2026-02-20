Προσωρινά εκτός λειτουργίας ψηφιακές υπηρεσίες του gov.gr την Κυριακή 22/2

Η αναβάθμιση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου στο χρονικό διάστημα από 09:00 έως 13:00.
Κατά τα παραπάνω αναφερόμενα χρονικά διαστήματα δεν θα είναι διαθέσιμες οι παρακάτω υπηρεσίες του gov.gr:
- Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (για τροποποίηση στοιχείων)
- Συστηθείτε - για τράπεζες (Know Your Customer - KYC)
- myPhoto για πολίτες και φωτογράφους
- myInfo - Προσωπικός Αριθμός
- Διασταυρωτικοί Έλεγχοι Οχημάτων
Θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι εργασίες να ολοκληρωθούν νωρίτερα από την προγραμματισμένη ώρα, προκειμένου να είναι μικρότερη η επίπτωση από τη μη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών.