ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Προσωρινά εκτός λειτουργίας ψηφιακές υπηρεσίες του gov.gr την Κυριακή 22/2
Ειδήσεις
13:10 - 20 Φεβ 2026

Προσωρινά εκτός λειτουργίας ψηφιακές υπηρεσίες του gov.gr την Κυριακή 22/2

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Με στόχο τη συνεχή αναβάθμιση των υποδομών της και της απόδοσης και ασφάλειας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΓΓΠΣΨΔ) του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης προχωρά σε νέα αναβάθμιση των υποδομών αυθεντικοποίησης χρηστών.

Η αναβάθμιση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου στο χρονικό διάστημα από 09:00 έως 13:00.

Κατά τα παραπάνω αναφερόμενα χρονικά διαστήματα δεν θα είναι διαθέσιμες οι παρακάτω υπηρεσίες του gov.gr:

  • Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (για τροποποίηση στοιχείων)
  • Συστηθείτε - για τράπεζες (Know Your Customer - KYC)
  • myPhoto για πολίτες και φωτογράφους
  • myInfo - Προσωπικός Αριθμός
  • Διασταυρωτικοί Έλεγχοι Οχημάτων

Θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι εργασίες να ολοκληρωθούν νωρίτερα από την προγραμματισμένη ώρα, προκειμένου να είναι μικρότερη η επίπτωση από τη μη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Υποχώρηση της δραστηριότητας στις υπηρεσίες της Ευρωζώνης εν μέσω εξασθένησης της ζήτησης
Ειδήσεις

Υποχώρηση της δραστηριότητας στις υπηρεσίες της Ευρωζώνης εν μέσω εξασθένησης της ζήτησης

ΕΛΑΣ: Διαψεύδει προβλήματα στις επικοινωνίες - «Καμία επίπτωση στην επιχειρησιακή λειτουργία»
Ειδήσεις

ΕΛΑΣ: Διαψεύδει προβλήματα στις επικοινωνίες - «Καμία επίπτωση στην επιχειρησιακή λειτουργία»

Tiresias4Business: Νέο ψηφιακό οικοσύστημα πληροφόρησης για τις υπηρεσίες της Τειρεσίας προς επιχειρήσεις
Επιχειρήσεις

Tiresias4Business: Νέο ψηφιακό οικοσύστημα πληροφόρησης για τις υπηρεσίες της Τειρεσίας προς επιχειρήσεις

Ακτινογραφία του Ελληνικού Κτηματολογίου – Εκκρεμότητες και νέες υπηρεσίες
Ακίνητα

Ακτινογραφία του Ελληνικού Κτηματολογίου – Εκκρεμότητες και νέες υπηρεσίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ναυτιλία
28/05/2026 - 15:30

Τα Ποσειδώνια ανοίγουν τις πύλες τους αναδεικνύοντας τη δυναμική της ναυτιλίας

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
28/05/2026 - 15:20

Νίκος Σαλακάς: Ο ανθρώπινος παράγοντας στο επίκεντρο του μετασχηματισμού και της ανάπτυξης της Alpha Bank

Ειδήσεις
28/05/2026 - 15:05

Η Τουρκία μπλοκάρει την Κύπρο από τις διεργασίες της COP31

Ανεμοδείκτης
28/05/2026 - 14:53

Ούτε 2015, ούτε 2019, ούτε 2023

Ειδήσεις
28/05/2026 - 14:45

Η ΕΕ χτυπά την Temu με πρόστιμο-μαμούθ €200 εκατ. για επικίνδυνα προϊόντα

Ειδήσεις
28/05/2026 - 14:45

Πώς και για πόσο μπορεί να αντέξει το Ιράν τον οικονομικό πόνο του αμερικανικού αποκλεισμού;

Επιχειρήσεις
28/05/2026 - 14:35

Όμιλος ΑΒΑΞ και ΑΠΘ: Έως τις 12 Ιουνίου οι αιτήσεις για το μεταπτυχιακό που «χτίζει» τη νέα γενιά πολιτικών μηχανικών

Οικονομία
28/05/2026 - 14:31

Θεοδωρόπουλος: Σύγκλιση με την Ευρώπη μέσω επενδύσεων και αύξησης παραγωγικότητας

Πολιτική
28/05/2026 - 14:22

Ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ για τις δημοσκοπήσεις: Εξόφθαλμη επιχείρηση χειραγώγησης της κοινής γνώμης

Πολιτική
28/05/2026 - 14:17

O Θεοδωρικάκος κάνει... έκκληση σε βιομηχανία τροφίμων και σούπερ μάρκετ να ρίξουν τις τιμές

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
28/05/2026 - 14:10

Eurobank: Νέο HealthTech Cluster για την ενίσχυση της καινοτομίας στην υγεία και τη βιοτεχνολογία

Ειδήσεις
28/05/2026 - 14:06

Μνημόνιο συνεργασίας Ελλάδας και της εταιρείας Τεχνητής Νοημοσύνης ElevenLabs για το ψηφιακό κράτος

Ειδήσεις
28/05/2026 - 13:57

Τραμπ: «Πλήρης στήριξη» στον Πασινιάν πριν τις εκλογές στην Αρμενία

Ναυτιλία
28/05/2026 - 13:43

DryDel: Νέες ναυπηγήσεις στην Ιαπωνία και στρατηγική ανανέωσης στόλου με ορίζοντα το 2030

Ειδήσεις
28/05/2026 - 13:43

Πρεμιέρα την Παρασκευή (29/5) για τις πανελλαδικές εξετάσεις στα Γενικά Λύκεια

Νομίσματα
28/05/2026 - 13:32

Ηχηρή πτώση στα crypto – Ποιοι παράγοντες οδηγούν το Bitcoin στα $73.000

Πολιτική
28/05/2026 - 13:27

Φαραντούρης: Παρέμβαση στην Κομισιόν για τον κίνδυνο απώλειας ευρωπαϊκών κονδυλίων με ευθύνη της κυβέρνησης

Τεχνολογία
28/05/2026 - 13:21

Το «γκουκλάρισμα» στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης - Οι μεγάλες αλλαγές

Οικονομία
28/05/2026 - 13:11

ΟΠΕΚΑ: Ανοίγει την Παρασκευή (29/5) η πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού

Ειδήσεις
28/05/2026 - 13:07

Γερμανία: Καταδικάστηκε η «γκρίζα κυρία» της RAF μετά από δεκαετίες φυγής

Περιβάλλον
28/05/2026 - 12:58

Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός: Σε επίπεδα «ρεκόρ» η θερμοκρασία του πλανήτη την επόμενη πενταετία

Επιχειρήσεις
28/05/2026 - 12:53

ΒΕΘ: Προβληματισμός για την αλλαγή χρονοδιαγραμμάτων στο Ταμείο Ανάκαμψης

Πολιτική
28/05/2026 - 12:41

Τσίπρας: Κατέθεσε στον Άρειο Πάγο την ιδρυτική διακήρυξη του νέου πολιτικού κόμματος

Αυτοδιοίκηση
28/05/2026 - 12:38

Ηλεκτρονική ψήφος: Δείτε πώς θα μπορείτε να ψηφίσετε ηλεκτρονικά στις αυτοδιοικητικές εκλογές

Επιχειρήσεις
28/05/2026 - 12:32

Η Εθνική Ασφαλιστική επενδύει στους ανθρώπους της με την υπογραφή της νέας 3ετούς Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας

Ανεμοδείκτης
28/05/2026 - 12:29

Οσο και αν το ΠΑΣΟΚ πυροβολεί τον αγγελιοφόρο, το μήνυμα δεν αλλάζει

Ναυτιλία
28/05/2026 - 12:28

MSC: Ο στόχος για τη μείωση της έντασης άνθρακα επιτεύχθηκε πέντε χρόνια νωρίτερα

Ειδήσεις
28/05/2026 - 12:26

Ρεκόρ νέων επιχειρήσεων το α’ τρίμηνο, αυξήθηκαν και οι πτωχεύσεις

Ναυτιλία
28/05/2026 - 12:24

Η Marlink και η Metis συνεργάζονται για την αύξηση της διείσδυσης έξυπνων ψηφιακών λύσεων στη ναυτιλία

Οικονομία
28/05/2026 - 12:18

ΕΛΣΤΑΤ: Άνοδος έως και 51,5% στην οικοδομική δραστηριότητα το Φεβρουάριο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ