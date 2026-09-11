Η UniCredit στρέφεται στα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία

Η UniCredit εξετάζει το ενδεχόμενο να διευρύνει την παρουσία της στον τομέα των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, με τα πρώτα σχέδια της ιταλικής τράπεζας να προβλέπουν τη δημιουργία υποδομών που θα υποστηρίζουν υπηρεσίες θεματοφυλακής ψηφιακών assets, αλλά και χρηματιστηριακής διαμεσολάβησης.

Στο πλαίσιο αυτό, η UniCredit αναζητά αυτή την περίοδο τον κατάλληλο τεχνολογικό συνεργάτη, ο οποίος θα της παρέχει την απαραίτητη υποδομή τόσο για την ασφαλή φύλαξη ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων όσο και για τη διευκόλυνση των συναλλαγών αγοράς και πώλησής τους. Τις πληροφορίες αυτές μεταφέρουν πηγές με γνώση των σχεδίων της τράπεζας, οι οποίες επέλεξαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους.

Οι συζητήσεις σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που θα μπορούσε να διαθέσει η UniCredit μέσω της συγκεκριμένης τεχνολογικής υποδομής βρίσκονται ακόμη σε προκαταρκτικό στάδιο. Μέχρι στιγμής δεν έχει ληφθεί κάποια οριστική απόφαση. Στα σενάρια που εξετάζονται περιλαμβάνονται η δημιουργία επενδυτικών προϊόντων και τίτλων σταθερού εισοδήματος σε μορφή token, η αξιοποίηση stablecoins από τους πελάτες, αλλά και η παροχή δυνατότητας επενδυτικής έκθεσης σε κρυπτονομίσματα.

Εκπρόσωπος της UniCredit δεν θέλησε να σχολιάσει τις σχετικές πληροφορίες.

Η πιθανή επέκταση της UniCredit στον χώρο των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων αποτελεί μία ακόμη ένδειξη ότι οι ευρωπαϊκές τράπεζες προετοιμάζονται να ενισχύσουν τη δραστηριοποίησή τους στη συγκεκριμένη αγορά. Η εξέλιξη αυτή συνδέεται και με τη μεγαλύτερη κανονιστική σαφήνεια που έχει διαμορφωθεί στην Ευρώπη, η οποία προσφέρει πλέον στις χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις πιο ξεκάθαρους κανόνες για τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δραστηριοποιούνται στον κλάδο.

Σημαντικό ρόλο προς αυτή την κατεύθυνση έχει διαδραματίσει ο ευρωπαϊκός κανονισμός Markets in Crypto-Assets (MiCA), ο οποίος έχει συμβάλει στην αύξηση της συμμετοχής των παραδοσιακών τραπεζών στην αγορά κρυπτοστοιχείων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντίστοιχη τάση καταγράφεται και στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου η περισσότερο θετική στάση απέναντι στα κρυπτονομίσματα από την κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έχει ενθαρρύνει τις τράπεζες να διευρύνουν τη δραστηριότητά τους στον χώρο των ψηφιακών assets.

Μέχρι σήμερα, η UniCredit έχει δώσει μεγαλύτερη έμφαση στους επαγγελματίες επενδυτές και στις επιχειρήσεις. Νωρίτερα μέσα στη χρονιά, η τράπεζα προσέφερε σε επαγγελματίες πελάτες της ένα δομημένο επενδυτικό προϊόν, το οποίο συνδεόταν με το iShares Bitcoin Trust ETF της BlackRock.

Στα τέλη του προηγούμενου έτους, η UniCredit προχώρησε επίσης στην έκδοση του πρώτου minibond στην Ιταλία σε μορφή token, χρησιμοποιώντας δημόσιο blockchain. Με τον όρο tokenization περιγράφεται η διαδικασία κατά την οποία παραδοσιακά περιουσιακά στοιχεία εκδίδονται και μεταβιβάζονται μέσω δικτύων blockchain.

Παράλληλα, η UniCredit συγκαταλέγεται στις ευρωπαϊκές τράπεζες που συνεργάστηκαν για τη δημιουργία της Qivalis, μιας εταιρείας που έχει ως στόχο την έκδοση stablecoin συνδεδεμένου με το ευρώ.

Επιπλέον, μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα, η ιταλική τράπεζα ανακοίνωσε ότι απέκτησε μειοψηφική συμμετοχή στη γερμανική πλατφόρμα διαπραγμάτευσης δανείων VC Trade. Η συγκεκριμένη επένδυση εντάσσεται στην προσπάθεια της UniCredit να ενισχύσει περαιτέρω τις δυνατότητές της στον τομέα των ψηφιακών κεφαλαιαγορών.