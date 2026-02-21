Τριήμερο Καθαράς Δευτέρας: Κορυφώνεται η έξοδος από τα λιμάνια - Αυξημένη κίνηση στα ΚΤΕΛ για Πάτρα

Με αυξημένη επιβατική κίνηση ξεκίνησε από το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας, με τα λιμάνια της Αττικής να καταγράφουν έντονη κινητικότητα. Το μεγαλύτερο βάρος πέφτει στο λιμάνι του Πειραιά, καθώς και στις γραμμές προς τα νησιά του Αργοσαρωνικού.

Το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή, με στελέχη να επιτηρούν τα βασικά λιμάνια της Αττικής, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή ροή των επιβατών και η τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της ημέρας, από τον Πειραιά έχουν οριστεί έξι αναχωρήσεις πλοίων, ενώ για τον Αργοσαρωνικό πραγματοποιούνται συνολικά 25 δρομολόγια – 18 με συμβατικά πλοία και επτά με ταχύπλοα. Από τη Ραφήνα εκτελούνται έξι απόπλοι, καθώς και τρία επιπλέον δρομολόγια προς Μαρμάρι, ενώ από το Λαύριο έχουν προγραμματιστεί τρεις αναχωρήσεις.

Ήδη από την Παρασκευή η κίνηση ήταν ιδιαίτερα αυξημένη. Από τον Πειραιά πραγματοποιήθηκαν 11 απόπλοι με 9.883 επιβάτες να αναχωρούν για νησιωτικούς προορισμούς. Στις γραμμές του Αργοσαρωνικού καταγράφηκαν 10 απόπλοι και 1.634 επιβάτες, ενώ από τη Ραφήνα ταξίδεψαν 2.729 άτομα με έξι δρομολόγια. Από το Λαύριο πραγματοποιήθηκαν πέντε αναχωρήσεις με 605 επιβάτες προς Κυκλάδες και ανατολικό Αιγαίο.

Αυξημένη κίνηση και στα ΚΤΕΛ – Στο επίκεντρο η Πάτρα

Παράλληλα, μεγάλη είναι η κινητικότητα και στα υπεραστικά λεωφορεία, κυρίως με κατεύθυνση την Πάτρα, όπου κορυφώνονται οι εκδηλώσεις του καρναβαλιού. Στα ΚΤΕΛ Κηφισού από νωρίς το πρωί καταγράφεται αυξημένη προσέλευση, κυρίως νεαρών ταξιδιωτών. Την Παρασκευή εκτελέστηκαν περισσότερα από 170 δρομολόγια, με αναχωρήσεις ανά πέντε λεπτά, ενώ ανάλογη εικόνα αναμένεται και σήμερα.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, η πόλη της Πάτρας βρίσκεται ήδη σε ρυθμούς καρναβαλιού, καθώς από χθες πραγματοποιήθηκε η πρώτη μεγάλη δράση του τριημέρου, με τη νυχτερινή παρέλαση των αρμάτων να συγκεντρώνει πλήθος κόσμου.