Έλληνες πλοιοκτήτες: Νέο κύμα επενδύσεων στα πλοία, με φόντο την κρίση του Ορμούζ

Οι Έλληνες πλοιοκτήτες επιστρέφουν δυναμικά στην αγορά νεότευκτων, εκμεταλλευόμενοι την ισχυρή εικόνα που εμφανίζουν οι αγορές δεξαμενόπλοιων και ξηρού φορτίου. Το πρώτο εξάμηνο του 2026 χαρακτηρίστηκε από μια εντυπωσιακή αύξηση των ελληνικών παραγγελιών, την ώρα που η γεωπολιτική κρίση στον Περσικό Κόλπο αναδιαμόρφωσε τις θαλάσσιες διαδρομές και ενίσχυσε τη ζήτηση για χωρητικότητα.

Στα δεξαμενόπλοια, η Ελλάδα βρέθηκε στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης των χωρών που πραγματοποιούν νέες παραγγελίες.

Σύμφωνα με την Veson Nautical (Mid-Year Market Report 2026), οι Έλληνες πλοιοκτήτες παρήγγειλαν 175 πλοία στο α’ εξάμηνο, έναντι 38 την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Η επίδοση αυτή απέχει σημαντικά από τη δεύτερη χώρα της κατάταξης, τη Σιγκαπούρη, με 63 παραγγελίες.

Ανάλογη είναι η εικόνα και στα bulk carriers. Οι ελληνικές παραγγελίες έφθασαν τα 45 πλοία, από μόλις έξι στο α’ εξάμηνο του 2025, σημειώνοντας αύξηση περίπου 650%. Η Veson χαρακτηρίζει την εξέλιξη ως θεαματική επιστροφή των Ελλήνων στις παραγγελίες bulkers και ως ένδειξη αυξημένης εμπιστοσύνης στις μακροπρόθεσμες προοπτικές της αγοράς.

Το Ορμούζ άλλαξε τα δεδομένα

Η επενδυτική κινητικότητα εκδηλώνεται σε ένα εξαιρετικά ασυνήθιστο γεωπολιτικό περιβάλλον. Το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ μετά τις στρατιωτικές επιχειρήσεις ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου επηρέασε άμεσα μεγάλο μέρος της ναυτιλιακής αγοράς.

Τα πλοία που εξυπηρετούσαν εμπορικές ροές μεταξύ Ανατολής και Δύσης αναγκάστηκαν σε αρκετές περιπτώσεις να ακολουθήσουν τη διαδρομή μέσω του Ακρωτηρίου της Καλής Ελπίδας. Οι μεγαλύτερες αποστάσεις αύξησαν τις ημέρες απασχόλησης των πλοίων και, κατ’ επέκταση, περιόρισαν την πραγματικά διαθέσιμη χωρητικότητα. Στην αγορά των chemical tankers, για παράδειγμα, η εξέλιξη αυτή συνέβαλε στην ενίσχυση των ναύλων στις μεγάλες διαδρομές.

Στα VLCC η ανάκαμψη ήταν ακόμη πιο έντονη. Οι παγκόσμιες παραγγελίες ανήλθαν σε 183 πλοία, έναντι μόλις 18 το α’ εξάμηνο του 2025. Παρά το κόστος ενός νέου VLCC, που διαμορφώνεται περίπου στα 132 εκατ. δολάρια, οι πλοιοκτήτες συνεχίζουν να επενδύουν, καθώς οι ισχυρές ναυλώσεις και οι υψηλές αξίες των υφιστάμενων πλοίων ενισχύουν την επενδυτική λογική.

Η Κίνα κερδίζει τη μάχη των ναυπηγείων

Η άλλη πλευρά της εξίσωσης βρίσκεται στα ναυπηγεία. Οι Έλληνες και άλλοι διεθνείς πλοιοκτήτες αυξάνουν τις παραγγελίες τους, όμως η μεγάλη πλειονότητα αυτών των πλοίων κατασκευάζεται πλέον στην Κίνα.

Τα κινεζικά ναυπηγεία εξασφάλισαν 352 παραγγελίες δεξαμενόπλοιων στο πρώτο εξάμηνο του έτους, έναντι 51 το 2025. Στα bulkers έλαβαν 193 παραγγελίες, με το κινεζικό μερίδιο να ξεπερνά το 85% του συνολικού orderbook.

Η εξέλιξη επιβεβαιώνει τη μετατόπιση του κέντρου βάρους της ναυπηγικής βιομηχανίας προς την Ασία. Η Κίνα συνδυάζει ανταγωνιστικές τιμές με διαθέσιμη ναυπηγική δυναμικότητα, ενώ οι πλοιοκτήτες αναζητούν θέσεις σε ένα περιβάλλον όπου τα slots στα μεγάλα ναυπηγεία παραμένουν περιορισμένα.

Το μεγάλο στοίχημα του β’ εξαμήνου

Η εικόνα, ωστόσο, δεν είναι χωρίς κινδύνους. Η ισχυρή αγορά και οι γεωπολιτικές αναταράξεις έχουν οδηγήσει σε σημαντική αύξηση των παραγγελιών. Μόνο στα δεξαμενόπλοια το orderbook έχει πλέον διογκωθεί σημαντικά, ενώ στο VLCC η χωρητικότητα που βρίσκεται υπό παραγγελία αντιστοιχεί περίπου στο 33% του υφιστάμενου στόλου.

Αυτό σημαίνει ότι η σημερινή εικόνα δεν μπορεί να διαβαστεί αποκλειστικά ως ένδειξη μιας νέας μακροχρόνιας ανοδικής περιόδου. Εάν η κατάσταση στον Ορμούζ εξομαλυνθεί, πλοία που σήμερα πραγματοποιούν μεγαλύτερα ταξίδια μπορεί να επιστρέψουν στις παραδοσιακές εμπορικές διαδρομές, αυξάνοντας ξανά την προσφορά χωρητικότητας.

Και αυτό θα συμβεί την ίδια περίοδο που θα αρχίσουν να παραδίδονται τα νεότευκτα που παραγγέλθηκαν μέσα στο 2026. Η Veson θεωρεί τον συνδυασμό αυτό βασικό καθοδικό κίνδυνο για τις αγορές των tankers και του LPG στο δεύτερο εξάμηνο.

Για την ελληνική ναυτιλία, επομένως, το 2026 εξελίσσεται σε χρονιά μεγάλων επενδυτικών αποφάσεων. Οι πλοιοκτήτες διαθέτουν κεφάλαια και εμφανίζονται διατεθειμένοι να δεσμεύσουν σημαντικά ποσά για πλοία που θα παραδοθούν τα επόμενα χρόνια.

Το πραγματικό τεστ, όμως, θα έρθει αργότερα, όταν τα σημερινά νεότευκτα βγουν στην αγορά και φανεί εάν η γεωπολιτική κρίση αποτέλεσε την αρχή ενός νέου κύκλου ή απλώς επιτάχυνε τις επενδύσεις στην κορύφωση του υφιστάμενου.