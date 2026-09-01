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Τραμ: Πιο συχνά δρομολόγια και μικρότερη αναμονή από 7 Σεπτεμβρίου
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
14:12 - 01 Σεπ 2026

Τραμ: Πιο συχνά δρομολόγια και μικρότερη αναμονή από 7 Σεπτεμβρίου

Reporter.gr Newsroom
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Σε εφαρμογή τίθεται από την ερχόμενη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου το νέο, αναδιαμορφωμένο και ενισχυμένο πρόγραμμα δρομολογίων του Τραμ, με περισσότερους συρμούς, περισσότερα δρομολόγια και μικρότερους χρόνους αναμονής για το επιβατικό κοινό. Η συχνότητα των δρομολογίων ενισχύεται και στις δύο Γραμμές, τόσο κατά την πρωινή όσο και κατά την απογευματινή ζώνη αιχμής, με στόχο την περαιτέρω βελτίωση της εξυπηρέτησης και των συνθηκών μετακίνησης των επιβατών.

Γραμμή 6 «Σύνταγμα – Πικροδάφνη»: Στη Γραμμή 6 η κυκλοφορία ενισχύεται με δύο επιπλέον συρμούς κατά την πρωινή ζώνη αιχμής (07:30–10:30) και έναν επιπλέον συρμό κατά την απογευματινή ζώνη (15:30–18:30). Συγκεκριμένα, το πρωί θα κυκλοφορούν 12 συρμοί, έναντι 10 σήμερα, με τη χρονοαπόσταση να μειώνεται από 9:00΄ σε 7:30΄ και το απόγευμα θα κυκλοφορούν 11 συρμοί, με τη χρονοαπόσταση να μειώνεται από 9:00΄ σε 8:10΄. Τα ημερήσια δρομολόγια αυξάνονται από 232 σε 244.

Γραμμή 7 «Ασκληπιείο Βούλας – Ακτή Ποσειδώνος»: Στη Γραμμή 7 και ειδικότερα στο τμήμα Ασκληπιείο Βούλας – ΣΕΦ, διατίθενται δύο επιπλέον συρμοί, με αποτέλεσμα το πρωί (06:00–10:00) και το απόγευμα (14:30–18:30), η μέση χρονοαπόσταση να περιορίζεται σε 9:50΄, έναντι 12:00΄ σήμερα. Τα ημερήσια δρομολόγια αυξάνονται από 189 σε 205.

Περισσότεροι συρμοί σε κυκλοφορία: Για την πλήρη εφαρμογή του νέου προγράμματος δρομολογίων, ο αριθμός των συρμών σε κυκλοφορία αυξάνεται από 23 σε 27. Παράλληλα, στον συνολικό επιχειρησιακό σχεδιασμό προβλέπονται δύο επιπλέον εφεδρικοί συρμοί, καθώς και ένας συρμός σε προληπτική συντήρηση, διασφαλίζοντας την απαιτούμενη διαθεσιμότητα του στόλου.

Ενίσχυση και του ανθρώπινου δυναμικού: Η αύξηση των δρομολογίων συνοδεύεται από την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού. Στο πλαίσιο αυτό, έχει δρομολογηθεί η ένταξη νέων οδηγών στο δυναμικό του Τραμ, ενισχύοντας τις διαθέσιμες ανθρωποβάρδιες και υποστηρίζοντας την εφαρμογή του νέου ενισχυμένου προγράμματος.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Γιώργος Κώτσηρας δήλωσε: «Η ουσιαστική ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών και η βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη αποτελούν σταθερή μας προτεραιότητα. Με το νέο επιχειρησιακό πλάνο, αυξάνουμε τους συρμούς σε κυκλοφορία κατά τις ώρες αιχμής, πυκνώνουμε τα δρομολόγια και μειώνουμε αισθητά τους χρόνους αναμονής για τους 55.000 επιβάτες που εμπιστεύονται καθημερινά το Τραμ. Στη νέα εποχή για τις αστικές συγκοινωνίες εργαζόμαστε ώστε οι μετακινήσεις να αποτελούν μια άνετη και αξιόπιστη εμπειρία για όλους. Δημιουργούμε τις βάσεις για μια σύγχρονη, γρήγορη και βιώσιμη αστική κινητικότητα προσφέροντας στους πολίτες τις ποιοτικές μεταφορές που δικαιούνται. Με την υλοποίηση του επιχειρησιακού πλάνου το Τραμ εδραιώνεται ως ένα σύγχρονο μέσο μεταφοράς στην υπηρεσία περισσότερων πολιτών».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΣΤΑ.ΣΥ Αθανάσιος Κοτταράς υπογράμμισε: «Η ενίσχυση των δρομολογίων αποτελεί μια σημαντική παρέμβαση για τη βελτίωση της καθημερινής μετακίνησης με το Τραμ. Με περισσότερους συρμούς σε κυκλοφορία, 28 επιπλέον δρομολόγια καθημερινά και σημαντικά μικρότερες χρονοαποστάσεις, ενισχύουμε ουσιαστικά την εξυπηρέτηση των επιβατών, προσφέροντας πιο συχνά δρομολόγια, μικρότερους χρόνους αναμονής και καλύτερη εξυπηρέτηση, ιδιαίτερα στις ώρες αιχμής. Στόχος μας είναι ένα Τραμ πιο αξιόπιστο, πιο αποτελεσματικό και πιο φιλικό για τον επιβάτη. Συνεχίζουμε να ενισχύουμε τη λειτουργία του δικτύου και το ανθρώπινο δυναμικό, με επίκεντρο τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών».

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