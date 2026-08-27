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Κικίλιας από Ρόδο: Νέα πλοία, περισσότερα στελέχη και ενίσχυση της παρουσίας του Λιμενικού στο Αιγαίο
Ναυτιλία
18:25 - 27 Αυγ 2026

Κικίλιας από Ρόδο: Νέα πλοία, περισσότερα στελέχη και ενίσχυση της παρουσίας του Λιμενικού στο Αιγαίο

Reporter.gr Newsroom
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«Από το Καστελλόριζο, το Αγαθονήσι και την Αστυπάλαια, έως την Κάσο και την Κάρπαθο, τα Δωδεκάνησά μας, μας γεμίζουν υπερηφάνεια και αυτοπεποίθηση για το μέλλον και την ανάπτυξη. Τα αποτελέσματα της σκληρής δουλειάς μας έχουν να κάνουν με θέσεις εργασίας, με την ευημερία της ελληνικής οικογένειας, τα παιδιά μας και τη νέα γενιά» δήλωσε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, από τη Ρόδο, όπου πραγματοποίησε σήμερα επίσκεψη, συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα Ναυτιλίας και Λιμένων, Μανώλη Κουτουλάκη.

Αναφερόμενος στην ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού του Λιμενικού Σώματος, ο Υπουργός τόνισε ότι ήδη έχει προχωρήσει, έχει ψηφιστεί και υλοποιείται η πρόσληψη τουλάχιστον 420 Λιμενοφυλάκων, εκ των οποίων ένας σημαντικός αριθμός θα τοποθετηθεί στη Ρόδο, ενώ νέος κύκλος προσλήψεων θα γίνει και το 2027.

Σχετικά με τον εκσυγχρονισμό των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του Λιμενικού Σώματος, ο κ. Κικίλιας τόνισε ότι «προχωρούν τάχιστα οι διαγωνισμοί για τα σκάφη ανοιχτής θαλάσσης πάνω από 80 μέτρα - ένα από αυτά θα έχει μόνιμη θέση και βάση εδώ στη Ρόδο - τα μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας και υποβρύχια μαζί με τα drones, το νέο Κέντρο Επιχειρήσεων μαζί με το ΕΣΟΘΕ (Εθνικό Σύστημα Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Επιτήρησης) και το VTMIS. Όλοι αυτοί οι διαγωνισμοί θα προχωρήσουν και θα ολοκληρωθούν».

Ο Υπουργός υπογράμμισε ότι ο εκσυγχρονισμός αυτός είναι αναγκαίος για την αστυνόμευση της ΑΟΖ και της υφαλοκρηπίδας, την ασφάλεια της ακτοπλοΐας, την προστασία των θαλασσών από τη ρύπανση, την αντιμετώπιση της παράνομης αλιείας και τη φύλαξη των θαλασσίων συνόρων, αλλά και για την ουσιαστική στήριξη των στελεχών του Λιμενικού στο πεδίο.

Εξέφρασε, δε, την ικανοποίησή του για το έργο των γυναικών και των ανδρών του Λιμενικού Σώματος. «Είμαι πολύ ευχαριστημένος από τον κύριο Περιφερειάρχη, την κυρία Λιμενάρχη και κυρίως, από τους άνδρες και τις γυναίκες του Λιμενικού Σώματος. Οι μεταναστευτικές ροές στο Ανατολικό Αιγαίο είναι φέτος μειωμένες κατά 60%», τόνισε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη χρηματοδότηση των άγονων γραμμών και στην τετραετή διάρκεια του νέου διαγωνισμού, ώστε να υπάρχει σταθερότητα για τους νησιώτες, την ακτοπλοΐα, τον τουρισμό και τις τοπικές οικονομίες. «Να θυμίσω ότι, πλέον, το ελληνικό κράτος και η ελληνική κυβέρνηση, μετά από εντολή του Πρωθυπουργού, δίνει 168 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο στις άγονες γραμμές και προχωρούμε με διαγωνισμό κλειστό για 4 χρόνια, για να υπάρχει προβλεψιμότητα σε όλο το φάσμα και το τουριστικό οικοσύστημα», δήλωσε.

Συνδέοντας τις παρεμβάσεις στην ακτοπλοΐα και στη θαλάσσια ασφάλεια με την οικονομία και την απασχόληση, ο κ. Κικίλιας επισήμανε: «Να επαναλάβω ότι δεν ξεχνάμε ποια είναι η κύρια πηγή εσόδων μας για τη χώρα αυτή. Είναι η ναυτιλία, είναι ο τουρισμός, είναι οι υπηρεσίες, είναι το real estate και από αυτό ζουν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι και ελληνικές οικογένειες».

Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή των βουλευτών Δωδεκανήσου Ιωάννη Παππά, και Τσαμπίκας Ιατρίδη, του Περιφερειάρχη, Γεώργιου Χατζημάρκου, του Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, Αποστόλη Ασπράκη, του Δημάρχου, Αλέξανδρου Κολιάδη, του Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου, Βασίλη Βαγιανάκη, του Προέδρου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, Ιωάννη Πάππου, του Προέδρου της Ένωσης Ξενοδόχων, Ιωάννη Παπαβασιλείου, του Πρόεδρου των Τουριστικών Πρακτόρων Δωδεκανήσου, Χρήστου Μιχαλάκη, του Προέδρου των Εκμισθωτών Θαλασσίων Μέσων Αναψυχής, Κωνσταντίνου Γιακουμάρου, του Προέδρου των Τουριστικών Ημερόπλοιων Ρόδου, Νικόλαου Αργυρού, του Προέδρου του Σωματείου Φορτοεκφορτωτών – Καβοδετών λιμένα Ρόδου, Γεώργιου Γλυνάτση, του Προέδρου ΣΙΦΑΔΧ, Κωνσταντίνου Στυλιανού και του Προέδρου των Ταξί, Μανώλη Διακοσταμάτη.

Ο Υπουργός επισκέφθηκε το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου, όπου τον υποδέχτηκαν ο Διοικητής της 8ης Περιφερειακής Διοίκησης Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, Πλοίαρχος Λ.Σ. Ζαραζάνης Δημήτριος και η Λιμενάρχης, Πλοίαρχος Λ.Σ. Κηπόσογλου Μαρία και ενημερώθηκε αναλυτικά για το επιχειρησιακό έργο και τη δραστηριότητα της Λιμενικής Αρχής , ενώ συζήτησε διεξοδικά με το προσωπικό.

Τέλος, ο κ. Κικίλιας μετέβη στην Ιερά Μητρόπολη Ρόδου όπου συναντήθηκε με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη κ.κ. Κύριλλο.

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