Χρηστίδης: Τρία χρόνια μετά την τραγωδία των Τεμπών η ΝΔ έχει αφήσει τα τρένα χωρίς αυτόματο σύστημα πέδησης

Στην ανάγκη πλήρους διερεύνησης των ευθυνών για την τραγωδία των Τεμπών, αλλά και στην κατάσταση ασφάλειας του σιδηροδρομικού δικτύου τρία χρόνια μετά το δυστύχημα, αναφέρθηκε ο Βουλευτής Νότιου Τομέα Αθηνών & Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής Παύλος Χρηστίδης.

Πιο συγκεκριμένα, σε τηλεοπτική συνέντευξη στο Mega, ο κ. Χρηστίδης υπογράμμισε ότι από την πρώτη στιγμή όφειλε να έχει διασφαλιστεί και προστατευθεί ο χώρος του δυστυχήματος, ώστε να διατηρηθούν όλα τα κρίσιμα στοιχεία που θα βοηθούσαν στη διερεύνηση της υπόθεσης.

«Πρέπει να είναι προστατευμένος ένας χώρος στον οποίο έχει συμβεί ένα τραγικό δυστύχημα, προκειμένου να δούμε τι ακριβώς συνέβη. Αυτό δεν έγινε. Κρίσιμα στοιχεία ενδέχεται σήμερα να μην βρίσκονται στη διάθεση των αρχών, γιατί κάποιοι δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους», σημείωσε.

Αναφερόμενος στις πολιτικές ευθύνες, τόνισε ότι «είτε ο αρμόδιος υπουργός είναι ανίκανος και άχρηστος, είτε ο αρμόδιος υπουργός είχε δόλο και σκοπιμότητα, κάτι το οποίο θα κρίνει η Δικαιοσύνη, έπρεπε να παραπεμφθεί γιατί δεν έκανε καλά τη δουλειά του».

Ο Παύλος Χρηστίδης στάθηκε ιδιαίτερα και στο ζήτημα της ασφάλειας των σιδηροδρόμων, επισημαίνοντας ότι το σύστημα ETCS, το οποίο προβλέπει την αυτόματη πέδηση των συρμών, εξακολουθεί να μην λειτουργεί, παρά τις κυβερνητικές διαβεβαιώσεις των τελευταίων ετών.

«Τρία χρόνια μετά την τραγωδία, το αυτόματο φρένο δεν υπάρχει. Ενώ είχε προβλεφθεί χρηματοδότηση μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και η κυβέρνηση διαβεβαίωνε ότι όλα προχωρούν, το έργο δεν υλοποιήθηκε, οι πόροι δεν αξιοποιήθηκαν και τελικά απεντάχθηκε», τόνισε.

Υπογράμμισε, τέλος, ότι η υπόθεση των Τεμπών δεν πρέπει να κλείσει χωρίς πλήρη διερεύνηση όλων των πτυχών της.

«Δεν θα είμαστε χρυσόψαρα. Ο ελληνικός λαός θυμάται ποια ήταν η στάση της Νέας Δημοκρατίας κάθε φορά που ζητήθηκε η διερεύνηση ευθυνών. Εύχομαι και ελπίζω η υπόθεση να φτάσει μέχρι τέλους. Για να μάθουμε τι δεν πήγε καλά και, κυρίως, για να μην ξαναζήσουμε ποτέ μια τέτοια τραγωδία», κατέληξε.