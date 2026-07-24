Καρυστιανού: «Αστεία τα περί ρωσικής χρηματοδότησης» – Τι ανέφερε για την παραπομπή Τριαντόπουλου

Η πρόεδρος του κινήματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», Μαρία Καρυστιανού, τοποθετήθηκε σήμερα (24/7) για την πορεία του πολιτικού της φορέα, τα ποσοστά του κόμματος στις δημοσκοπήσεις, τη χρηματοδότηση του κόμματος, τις πολιτικές της θέσεις, αλλά και τις εξελίξεις στην υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών.

Ειδικότερα, μιλώντας στο ΣΚΑΪ, αναφερόμενη στις δημοσκοπικές επιδόσεις του κόμματός της, εξέφρασε αμφιβολίες για το κατά πόσο οι μετρήσεις αποτυπώνουν την πραγματική εικόνα της κοινωνίας. Όπως υποστήριξε, δεν έχει προβεί σε αποφάσεις που θα δικαιολογούσαν πτώση της απήχησής της, ενώ εκτίμησε ότι η στήριξη που λαμβάνει από τους πολίτες δεν συνδέεται αποκλειστικά με την προσωπική της απώλεια, αλλά κυρίως με τον αγώνα που έδωσε, μαζί με άλλους συγγενείς θυμάτων, για την αναζήτηση δικαιοσύνης στην υπόθεση των Τεμπών. Πρόσθεσε ακόμη ότι η αποδοχή του κόσμου όχι μόνο δεν έχει περιοριστεί, αλλά έχει διευρυνθεί και αφορά πλέον συνολικά τις προτάσεις του κινήματος.

Σύμφωνα με την ίδια, το ενδιαφέρον για συμμετοχή στην «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» παραμένει έντονο, καθώς, όπως είπε, συνεχίζονται οι νέες εγγραφές μελών, ενώ κατατίθενται και πολλά βιογραφικά από ανθρώπους που επιθυμούν να συμβάλουν ενεργά στο εγχείρημα.

Η κ. Καρυστιανού υπογράμμισε ότι πρόκειται για έναν νέο πολιτικό σχηματισμό, τα στελέχη του οποίου δεν προέρχονται από τον χώρο της επαγγελματικής πολιτικής. Όπως σημείωσε, αυτό συνεπάγεται έλλειψη εμπειρίας στην ταχεία οργάνωση ενός κόμματος, ενώ επισήμανε ότι δεν υπάρχουν οικονομικοί υποστηρικτές που θα μπορούσαν να αναλάβουν οργανωτικές υποδομές.

Ερωτηθείσα για τη χρηματοδότηση του κόμματος, ανέφερε ότι η εξεύρεση γραφειακού χώρου έγινε με μεγάλες δυσκολίες και ότι προς το παρόν η ίδια καλύπτει προσωπικά το κόστος του ενοικίου. Παράλληλα, χαρακτήρισε «αστεία» τα σενάρια περί ρωσικής επιρροής ή χρηματοδότησης.

Όπως ανέφερε, το κίνημα αποτελεί, κατά την άποψή της, έκφραση ενός τμήματος της κοινωνίας που επιχειρεί να αντιπαρατεθεί με ένα σύστημα το οποίο διαθέτει εξουσία, οικονομικούς πόρους και ισχυρές διασυνδέσεις.

Σε ό,τι αφορά την ιδεολογική ταυτότητα του κόμματος, η πρόεδρος της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» παρέπεμψε στην ιδρυτική διακήρυξη, υποστηρίζοντας ότι εκεί αποτυπώνονται οι βασικές πολιτικές θέσεις του κινήματος. Πρόσθεσε ότι η αναλυτική παρουσίαση του κυβερνητικού προγράμματος αναμένεται έως τα τέλη Αυγούστου, διαβεβαιώνοντας ότι οι δεσμεύσεις που θα περιλαμβάνει θα υλοποιηθούν.

Παράλληλα, εξήγησε ότι η δημιουργία του κόμματος προέκυψε από την ανάγκη, όπως είπε, να δοθούν ουσιαστικές λύσεις σε χρόνιες παθογένειες της χώρας. Ανέφερε ως παραδείγματα τη φορολογία, τον ΦΠΑ και τη λειτουργία των καρτέλ, υποστηρίζοντας ότι οι αλλαγές σε αυτούς τους τομείς μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα, σε αντίθεση με όσα -κατά την άποψή της- υποστηρίζουν τα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα.

Σχολιάζοντας τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, η κ. Καρυστιανού επισήμανε ότι πρόκειται για πολιτικό με πολυετή παρουσία, την οποία θεωρεί μέρος του πολιτικού συστήματος με το οποίο το δικό της κίνημα διαφωνεί. Υποστήριξε ακόμη ότι τόσο η κυβέρνηση όσο και η αντιπολίτευση έχουν ευθύνες για τη λειτουργία του πολιτικού συστήματος και εξέφρασε την άποψη ότι το Κοινοβούλιο δεν υπηρετεί επαρκώς τα συμφέροντα των πολιτών. Δήλωσε, τέλος, ότι το κόμμα της είναι έτοιμο για εκλογές, όποτε κι αν αυτές προκηρυχθούν.

Αναφερόμενη στην πρόσφατη εισαγγελική πρόταση για την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου και του Κώστα Αγοραστού στο Ειδικό Δικαστήριο σχετικά με την αλλοίωση του χώρου του δυστυχήματος των Τεμπών, εξέφρασε έντονη διαφωνία με τη νομική αξιολόγηση της υπόθεσης. Υποστήριξε ότι η εικόνα που παρουσιάστηκε στον τόπο της τραγωδίας δεν μπορεί, κατά την άποψή της, να αντιμετωπίζεται ως απλή παράβαση καθήκοντος, ενώ ισχυρίστηκε ότι δεν τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα διαχείρισης του χώρου. Παράλληλα, έκανε λόγο για συντονισμένη προσπάθεια συγκάλυψης της υπόθεσης.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο ζήτημα της ανίχνευσης ξυλολίου, υποστηρίζοντας ότι τα σχετικά ευρήματα προέρχονται από το Γενικό Χημείο του Κράτους. Όπως ανέφερε, κατά τους ισχυρισμούς της, στις πρώτες αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν περίπου δέκα μήνες μετά το δυστύχημα εντοπίστηκαν σημαντικές ποσότητες της συγκεκριμένης ουσίας στα υπολείμματα των βαγονιών, ενώ σε μεταγενέστερη δειγματοληψία οι μετρήσεις ήταν μηδενικές. Επικαλέστηκε επίσης το πόρισμα του πραγματογνώμονα Δημήτρη Καρώνη, υποστηρίζοντας ότι, σύμφωνα με την ερμηνεία της, τα έλαια σιλικόνης δεν μπορούν να εξηγήσουν τα ευρήματα, γεγονός που -όπως υποστήριξε- ενισχύει το ενδεχόμενο ύπαρξης άλλης εύφλεκτης ουσίας.

Η ίδια υποστήριξε ότι υπάρχουν ενδείξεις που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης και επέκρινε όσους χαρακτήρισαν το συγκεκριμένο ζήτημα ως θεωρία συνωμοσίας, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η απαιτούμενη έρευνα για να εξαχθούν οριστικά συμπεράσματα. Παράλληλα, επανέλαβε τη δέσμευσή της ότι θα επιδιώξει, όπως είπε, την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.

Τέλος, η Μαρία Καρυστιανού επανέλαβε τις κατηγορίες που έχει διατυπώσει σε βάρος του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη περί «εσχάτης προδοσίας». Υποστήριξε ότι, κατά τη δική της ερμηνεία του Συντάγματος, η συγκεκριμένη κατηγορία δεν αφορά μόνο ζητήματα εθνικής ασφάλειας, αλλά μπορεί να συνδέεται και με παραβίαση των αρχών του κράτους δικαίου. Στο πλαίσιο αυτό ισχυρίστηκε ότι υπήρξε παρέμβαση της εκτελεστικής εξουσίας στη λειτουργία της Δικαιοσύνης, αναφερόμενη ειδικότερα στον πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ισίδωρο Ντογιάκο.

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