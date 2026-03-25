Γκουτέρες: Δραματική έκκληση για τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Έντονο σήμα κινδύνου για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή εξέπεμψε ο Αντόνιο Γκουτέρες, επισημαίνοντας ότι η παρατεταμένη διακοπή της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ πλήττει καίρια τη ροή πετρελαίου, φυσικού αερίου και λιπασμάτων, σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για την παγκόσμια αγροτική παραγωγή.

Όπως προειδοποίησε, οι συνέπειες στον ενεργειακό τομέα αλλά και στη γεωργία ενδέχεται να αποδειχθούν ιδιαίτερα σοβαρές, με τις πιο ευάλωτες οικονομίες να βρίσκονται αντιμέτωπες με τον μεγαλύτερο κίνδυνο.

Ο ίδιος κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ να προχωρήσουν στον άμεσο τερματισμό των εχθροπραξιών, ενώ απηύθυνε έκκληση και προς το Ιράν να σταματήσει χωρίς καθυστέρηση τις επιθέσεις κατά γειτονικών χωρών. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη πολλαπλές διπλωματικές προσπάθειες για αποκλιμάκωση, οι οποίες -όπως τόνισε- είναι κρίσιμο να αποδώσουν, ώστε να αποτραπεί περαιτέρω αποσταθεροποίηση της περιοχής.

Σε μία από τις πιο αυστηρές παρεμβάσεις του μέχρι σήμερα, ο Γενικός Γραμματέας χαρακτήρισε την κατάσταση «εκτός ελέγχου», προειδοποιώντας ότι ο κόσμος βρίσκεται αντιμέτωπος με τον κίνδυνο ενός ευρύτερου πολέμου, με δυνητικά βαριές συνέπειες για τη διεθνή ασφάλεια, την παγκόσμια οικονομία και την ανθρωπιστική κατάσταση.