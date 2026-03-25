Στο υπουργικό συμβούλιο την Πέμπτη (26/3) θα συζητηθεί η πρόταση για αύξηση του κατώτατου μισθού

Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, μαζί με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη, πρόκειται να παρουσιάσουν την Πέμπτη (26/03) στο Υπουργικό Συμβούλιο πρόταση για την -έκτη κατά σειρά- αύξηση του κατώτατου μισθού από το 2022.

Σύμφωνα με διαθέσιμες πληροφορίες, η νέα αυτή αναπροσαρμογή, που θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Απριλίου, έχει υπολογιστεί με βάση τις αντοχές της ελληνικής οικονομίας και των επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως μεγέθους. Παράλληλα, διατηρείται ως βασικός στόχος η σταδιακή άνοδος του κατώτατου μισθού στα 950 ευρώ έως το 2027.

Πηγές από το οικονομικό επιτελείο επισημαίνουν ότι η συνολική αύξηση του κατώτατου μισθού, μετά τις πέντε προηγούμενες αναπροσαρμογές, ξεπερνά τον πληθωρισμό, γεγονός που συνεπάγεται πραγματική ενίσχυση του εισοδήματος των χαμηλόμισθων εργαζομένων. Παράλληλα, τονίζεται ότι οι αυξήσεις αυτές δεν ανέκοψαν τη μείωση της ανεργίας, η οποία τον Ιανουάριο διαμορφώθηκε στο 7,7%, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ - το χαμηλότερο επίπεδο από το 2008 και μειωμένο κατά 2,1 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2024. Επιπλέον, από το 2019 έως το 2025 δημιουργήθηκαν πάνω από 563.000 νέες θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, ενώ οι απασχολούμενοι ξεπέρασαν τα 4,4 εκατομμύρια, σημειώνοντας υψηλό 16 ετών.

Σημειώνεται ότι η νέα αύξηση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο πολιτικών για την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών. Σε αυτό περιλαμβάνονται η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, η αύξηση των δηλωμένων υπερωριών μέσω της ψηφιακής κάρτας εργασίας, η μείωση φορολογικών συντελεστών για χαμηλά και μεσαία εισοδήματα και η συνολική μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 5,4 ποσοστιαίες μονάδες.

Ενδεικτικά, το 2025 καταγράφηκαν 2,7 εκατομμύρια περισσότερες ώρες υπερωρίας σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Παράλληλα, μία από τις πρώτες συλλογικές συμβάσεις που υπογράφηκαν στο νέο πλαίσιο αφορά τον κλάδο του επισιτισμού και προβλέπει αυξήσεις αποδοχών έως και 25% πάνω από τον κατώτατο μισθό.

Επισημαίνεται εδώ ότι η αύξηση του βασικού μισθού έχει και σημαντικές κοινωνικές επιπτώσεις, καθώς επηρεάζει ανοδικά διάφορα επιδόματα, όπως το επίδομα ανεργίας, το επίδομα μητρότητας, τα επιδόματα προϋπηρεσίας (τριετίες) και το επίδομα γονικής άδειας, ενώ επηρεάζει και τις αποδοχές από υπερωριακή εργασία.

Τέλος, το μέτρο δεν περιορίζεται στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και οι αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων συνδέονται πλέον με τον κατώτατο μισθό. Έτσι, από τη μισθοδοσία του Απριλίου, και οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο αναμένεται να δουν αυξήσεις στις απολαβές τους.