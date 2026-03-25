ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Στο υπουργικό συμβούλιο την Πέμπτη (26/3) θα συζητηθεί η πρόταση για αύξηση του κατώτατου μισθού
Εργασιακά
19:46 - 25 Μαρ 2026

Στο υπουργικό συμβούλιο την Πέμπτη (26/3) θα συζητηθεί η πρόταση για αύξηση του κατώτατου μισθού

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, μαζί με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη, πρόκειται να παρουσιάσουν την Πέμπτη (26/03) στο Υπουργικό Συμβούλιο πρόταση για την -έκτη κατά σειρά- αύξηση του κατώτατου μισθού από το 2022.    

Σύμφωνα με διαθέσιμες πληροφορίες, η νέα αυτή αναπροσαρμογή, που θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Απριλίου, έχει υπολογιστεί με βάση τις αντοχές της ελληνικής οικονομίας και των επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως μεγέθους. Παράλληλα, διατηρείται ως βασικός στόχος η σταδιακή άνοδος του κατώτατου μισθού στα 950 ευρώ έως το 2027.

Πηγές από το οικονομικό επιτελείο επισημαίνουν ότι η συνολική αύξηση του κατώτατου μισθού, μετά τις πέντε προηγούμενες αναπροσαρμογές, ξεπερνά τον πληθωρισμό, γεγονός που συνεπάγεται πραγματική ενίσχυση του εισοδήματος των χαμηλόμισθων εργαζομένων. Παράλληλα, τονίζεται ότι οι αυξήσεις αυτές δεν ανέκοψαν τη μείωση της ανεργίας, η οποία τον Ιανουάριο διαμορφώθηκε στο 7,7%, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ - το χαμηλότερο επίπεδο από το 2008 και μειωμένο κατά 2,1 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2024. Επιπλέον, από το 2019 έως το 2025 δημιουργήθηκαν πάνω από 563.000 νέες θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, ενώ οι απασχολούμενοι ξεπέρασαν τα 4,4 εκατομμύρια, σημειώνοντας υψηλό 16 ετών.

Σημειώνεται ότι η νέα αύξηση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο πολιτικών για την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών. Σε αυτό περιλαμβάνονται η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, η αύξηση των δηλωμένων υπερωριών μέσω της ψηφιακής κάρτας εργασίας, η μείωση φορολογικών συντελεστών για χαμηλά και μεσαία εισοδήματα και η συνολική μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 5,4 ποσοστιαίες μονάδες.

Ενδεικτικά, το 2025 καταγράφηκαν 2,7 εκατομμύρια περισσότερες ώρες υπερωρίας σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Παράλληλα, μία από τις πρώτες συλλογικές συμβάσεις που υπογράφηκαν στο νέο πλαίσιο αφορά τον κλάδο του επισιτισμού και προβλέπει αυξήσεις αποδοχών έως και 25% πάνω από τον κατώτατο μισθό.

Επισημαίνεται εδώ ότι η αύξηση του βασικού μισθού έχει και σημαντικές κοινωνικές επιπτώσεις, καθώς επηρεάζει ανοδικά διάφορα επιδόματα, όπως το επίδομα ανεργίας, το επίδομα μητρότητας, τα επιδόματα προϋπηρεσίας (τριετίες) και το επίδομα γονικής άδειας, ενώ επηρεάζει και τις αποδοχές από υπερωριακή εργασία.

Τέλος, το μέτρο δεν περιορίζεται στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και οι αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων συνδέονται πλέον με τον κατώτατο μισθό. Έτσι, από τη μισθοδοσία του Απριλίου, και οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο αναμένεται να δουν αυξήσεις στις απολαβές τους.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Γκουτέρες: Δραματική έκκληση για τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή
Ειδήσεις

Γκουτέρες: Δραματική έκκληση για τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Meta: Νέες απολύσεις με σκοπό την αντιστάθμιση του κόστους των επενδύσεων σε AI
Ειδήσεις

Meta: Νέες απολύσεις με σκοπό την αντιστάθμιση του κόστους των επενδύσεων σε AI

NY Times: Για τον Πούτιν, ο πόλεμος στο Ιράν άλλαξε τα πάντα
Ειδήσεις

NY Times: Για τον Πούτιν, ο πόλεμος στο Ιράν άλλαξε τα πάντα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Οι πληρωμές της εβδομάδας: Συντάξεις, εφάπαξ και επιδόματα ΔΥΠΑ
Εργασιακά

Οι πληρωμές της εβδομάδας: Συντάξεις, εφάπαξ και επιδόματα ΔΥΠΑ

Υπουργείο Εργασίας: Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 3 Iουλίου
Εργασιακά

Υπουργείο Εργασίας: Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 3 Iουλίου

Υπουργείο Εργασίας: 1000 νέες θέσεις εργασίας για ΑμεΑ σε Δήμους και Περιφέρειες
Εργασιακά

Υπουργείο Εργασίας: 1000 νέες θέσεις εργασίας για ΑμεΑ σε Δήμους και Περιφέρειες

Υπουργείο Εργασίας: Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 12 Ιουνίου
Ειδήσεις

Υπουργείο Εργασίας: Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 12 Ιουνίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
30/06/2026 - 21:40

Δημοσκόπηση MARC: Πρωτιά ΝΔ με 30,5% – Στη δεύτερη θέση η ΕΛ.Α.Σ., μάχη για την τρίτη

Ναυτιλία
30/06/2026 - 21:04

Πειραιάς: Επιστροφή σε θετικό ρυθμό για τα containers τον Μάιο

Υγεία
30/06/2026 - 21:00

Πώς η συν-ανατροφή σώζει τους γονείς από το άγχος

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
30/06/2026 - 20:46

Ενεργειακή στροφή στην Ευρώπη: Αύξηση ΑΠΕ και φυσικού αερίου, ιστορικό χαμηλό στον άνθρακα

Πολιτική
30/06/2026 - 20:40

Στα άκρα η αντιπαράθεση ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ με φόντο ανάρτηση Μπίστη για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου

Ειδήσεις
30/06/2026 - 20:29

Φωτιά στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης: Αγνοείται το παιδί του άνδρα που βρέθηκε νεκρός

Επιχειρήσεις
30/06/2026 - 20:25

AIRCANTEEN AE: Επέκταση δικτύου το 2025

Χρηματιστήρια
30/06/2026 - 20:06

Ευρωαγορές: Θετικό κλείσιμο μήνα με ισχυρή άνοδο σε τεχνολογία - Κέρδη 10% για Stoxx στο τρίμηνο

Ανακοινώσεις
30/06/2026 - 19:55

Alpha Asset Management: Επιστροφή κεφαλαίου €2,31 εκατ. στους μεριδιούχους του Alpha ETF FTSE Athex Large Cap

Ανακοινώσεις
30/06/2026 - 19:45

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Διανομή υπολοίπου μερίσματος €0,0475 ανά μετοχή

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
30/06/2026 - 19:30

Eurostat: Συνεχίζεται η μείωση του ζωικού κεφαλαίου στην ΕΕ – Η Ελλάδα παραμένει πρώτη στις αίγες

Πολιτική
30/06/2026 - 19:10

Δένδιας από Ποντγκόριτσα: Η Ελλάδα υποστηρίζει την προοπτική ένταξης του Μαυροβουνίου στην ΕΕ

Ανακοινώσεις
30/06/2026 - 18:57

ΔΕΗ: Πληρωμές €27,76 εκατ. στο Δημόσιο από λιγνιτική δραστηριότητα το 2025

Οικονομία
30/06/2026 - 18:47

Πιερρακάκης: Η Ελλάδα στρατηγική πύλη της Ινδίας προς την ευρωπαϊκή αγορά

Πολιτική
30/06/2026 - 18:39

Σφοδρή σύγκρουση Μαξίμου – ΠΑΣΟΚ για τον Ταλ Ντίλιαν: Πόλεμος ανακοινώσεων και βαριές αιχμές

Ανακοινώσεις
30/06/2026 - 18:31

AVE: Απέκτησε το 32,05% της YALCO μέσω αύξησης κεφαλαίου €5 εκατ.

Επιχειρήσεις
30/06/2026 - 18:21

ΣΕΒΕ: 51η Τακτική Γενική Συνέλευση – Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Ναυτιλία
30/06/2026 - 18:20

Αλλαγές στην πλοήγηση του Πειραιά – Προειδοποίηση για την ανταγωνιστικότητα του λιμανιού

Ειδήσεις
30/06/2026 - 18:13

ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο μπλοκάρει το σχέδιο Τραμπ για την ιθαγένεια - Έξαλλος ο Αμερικανός πρόεδρος

Σχόλια Αγοράς
30/06/2026 - 18:07

Χρηματιστήριο: Με ήπια διόρθωση έκλεισε ο Ιούνιος – Στο 16% η απόδοση του α' εξαμήνου

Ανακοινώσεις
30/06/2026 - 18:03

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ανοίγει βιβλίο προσφορών για διάθεση τίτλων 500 εκατ. ευρώ

Οικονομία
30/06/2026 - 17:52

ΥΠΕΘΟ-ΑΑΔΕ: Καταβολή οικονομικής ενίσχυσης ύψους €150 ανά παιδί σε 950 χιλιάδες οικογένειες

Ειδήσεις
30/06/2026 - 17:46

Γερμανία: Υποχώρηση πληθωρισμού στο 2,3% τον Ιούνιο – Καθοριστική η πτώση στις τιμές καυσίμων

Πολιτική
30/06/2026 - 17:33

ΠΑΣΟΚ: Αληθεύει ότι η κυβέρνηση θα ψηφίσει τροπολογία για την προστασία του Ταλ Ντίλιαν;

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
30/06/2026 - 17:32

Λαϊκό Λαχείο: Τέσσερις μεγάλοι νικητές κέρδισαν από €250.000 - Την 1/7 η κλήρωση για συνολικά κέρδη μέχρι και €2 εκατ.

Οικονομία
30/06/2026 - 17:24

Χατζηδάκης: Ξεκίνησε η διασύνδεση του IRIS με ευρωπαϊκά συστήματα πληρωμών

Πολιτική
30/06/2026 - 17:21

Βουλή: «Πράσινο φως» για την άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου

Ειδήσεις
30/06/2026 - 17:19

NYT: Στο τραπέζι η επιβολή τελών στα πλοία που διέρχονται στα Στενά του Ορμούζ

Χρηματιστήρια
30/06/2026 - 17:08

Ισχυρό πρώτο εξάμηνο για τη Wall – Συγκρατημένες αλλά θετικές κινήσεις στην τελευταία συνεδρίαση

Ειδήσεις
30/06/2026 - 16:59

Συμβόλαιο θανάτου στα Εξάρχεια: Πώς έφτασαν οι αρχές στα ίχνη του 28χρονου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ