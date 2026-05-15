Βιασμός 19χρονης στο Α.Τ. Ομονοίας: «Ήταν συναινετικό», ισχυρίστηκαν οι κατηγορούμενοι αστυνομικοί

Για συναινετική σεξουαλική πράξη και όχι βιασμό έκαναν λόγο οι τρεις κατηγορούμενοι αστυνομικοί του ΑΤ Ομόνοιας, οι δύο εκ των οποίων κατηγορούνται πως τον Οκτώβριο του 2022 βίασαν μία 19χρονη στα αποδυτήρια του αστυνομικού τμήματος.

Ο ένας κατηγορούμενος είπε στην απολογία του, αφού χαρακτήρισε ως «λάθος» τις πράξεις του:

«Αν μπορούσα να γυρίσω τον χρόνο πίσω δεν θα το είχα κάνει. Την συναινετική σεξουαλική πράξη την έχω παραδεχτεί από τη πρώτη στιγμή. Είναι κάτι που δεν τιμά ούτε εμένα, ούτε την υπηρεσία μου, ούτε την οικογένειά μου. Το παραδέχτηκα από την πρώτη στιγμή ότι ήταν λάθος η συναινετική πράξη να γίνει εν ώρα υπηρεσίας στο Αστυνομικό Τμήμα».

Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι η καταγγέλλουσα τους προσέγγισε την ώρα που έκαναν περιπολία και αντάλλαξαν τηλέφωνα.

Με φίλησε πρώτη και κολεκεύτηκα

«Στο Τμήμα όταν φτάσαμε μάς ζήτησε να τη συνοδεύσουμε στον αξιωματικό υπηρεσίας. Μάς είπε ότι έχει μετανιώσει και δεν ήθελε να κάνει την καταγγελία. Μας ρώτησε τι είναι το δωμάτιο απέναντι. Της είπαμε ότι είναι τα αποδυτήρια. Εκεί μας είπε ότι της αρέσουν ερωτικά οι ένστολοι, ότι είναι ανοιχτή σε νέες εμπειρίες και ότι όλο αυτό ήταν μια πρόφαση για να μας προσεγγίσει», υποστήριξε ο κατηγορούμενος.

Στην ερώτηση του προέδρου εάν της αντέτεινε πως δεν είναι διαθέσιμος ή πως έχει σχέση, απάντησε: «Όχι, δεν είπα κάτι. Με έπιασε και με φίλησε και κολακεύτηκα. Καμία κοπέλα δεν με έχει φιλήσει πρώτη και εγώ κολακευμένος το συνέχισα και εξελίχθηκε σε συναινετική σεξουαλική συνεύρεση».

«Δεν καταλαβαίνατε δηλαδή ότι είστε σε λάθος χώρο;», ρώτησε ο πρόεδρος του δικαστηρίου, με τον κατηγορούμενο να απαντά πως «ήταν λάθος δεν έπρεπε να γίνει εν ώρα υπηρεσίας, το έχω παραδεχθεί από την πρώτη στιγμή».

Η κάμερα κατέγραφε, αλλά όχι εσκεμμένα - Πατήθηκε από λάθος

Ο δεύτερος κατηγορούμενος ο οποίος κατηγορείται και ότι κατέγραφε με κάμερα τις σεξουαλικές πράξεις, υποστήριξε και αυτός με τη σειρά του πως όλα έγιναν με την συναίνεση της κοπέλας.

«Ήταν ένα από τα μεγαλύτερα λάθη μου. Με προσέγγισε και μου είπε να μην αγχώνομαι και πως της αρέσω και πως δεν ήθελε να κάνει κάτι με τον άλλον, αλλά με μένα. Ήταν λάθος, αν και συναινετικό… Δεν την πίεσα, δεν ένιωσα καμία απώθηση, δεν κατάλαβα κάποια αντίσταση, αλλιώς δεν θα είχα προχωρήσει. Η κάμερα κατέγραφε, αλλά όχι εσκεμμένα. Δεν ήξερα ότι κατέγραφε, μπορεί από λάθος να πατήθηκε το κουμπί εγγραφής. Ήταν πάνω στο αλεξίσφαιρο, όπως το είχα κρεμάσει», είπε ο ίδιος.

Ο τρίτος αστυνομικός ισχυρίστηκε ότι δεν γνωρίζει τι συνέβη μεταξύ των δύο συναδέλφων του και της κοπέλας.

«Είναι κάτι το οποίο καταδικάσαμε όλοι μας από την πρώτη στιγμή. Είμαι πάρα πολύ χάλια ψυχολογικά. Εγώ ούτε instagram αντάλλαξα ούτε άλλα στοιχεία με την κοπελα. .. Ήξεραν ότι εάν είχα καταλάβει κάτι θα τους είχα συλλάβει και τους τρεις. Δεν ξέρω αν ο ένας παρέσυρε τον άλλον, αν τους παρέσυρε η 19χρονη, δεν ξέρω…».

Σημειώνεται πως η δίκη θα συνεχιστεί στις 18 Ιουνίου, οπότε και αναμένεται να υποβάλει την πρόταση του ο Εισαγγελέας της Έδρας.