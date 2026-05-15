Ληστεία στην Τιθορέα: Προφυλακιστέοι έξι από τους οκτώ κατηγορούμενους – Οι κατηγορίες

Στη φυλακή οδηγούνται έξι από τους οκτώ κατηγορούμενους για την υπόθεση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εμπλέκεται στη ληστεία τράπεζας στην Κάτω Τιθορέα, μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους, όπου τους αποδίδονται βαριές κατηγορίες.

Οι δύο υπόλοιποι κατηγορούμενοι, με ομόφωνη απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα, αφέθηκαν ελεύθεροι με την επιβολή περιοριστικών όρων.

Κατά την έξοδο από τα δικαστήρια σημειώθηκε μικρή ένταση μεταξύ αστυνομικών δυνάμεων και ατόμων που είχαν συγκεντρωθεί για συμπαράσταση στους κατηγορούμενους. Οι αστυνομικοί έκαναν χρήση κρότου-λάμψης, ενώ στη συνέχεια, όταν οι προφυλακισθέντες οδηγούνταν στις κλούβες για μεταγωγή στη ΓΑΔΑ, σημειώθηκε ρίψη πετρών προς τις δυνάμεις ασφαλείας, οι οποίες απάντησαν με χημικά και χειροβομβίδες κρότου-λάμψης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο ανακριτικό γραφείο οι κατηγορούμενοι ανέφεραν ότι ανήκουν στον αναρχικό χώρο, ενώ ορισμένοι φέρεται να επιφυλάχθηκαν να δώσουν εξηγήσεις για τις 11 ληστείες που τους αποδίδονται σε μεταγενέστερο χρόνο. Τρεις από αυτούς δήλωσαν ότι δεν έκαναν χρήση βίας και δεν προέβαλαν αντίσταση.

Η δικογραφία περιλαμβάνει πέντε κακουργηματικές κατηγορίες, καθώς και σειρά πλημμεληματικών πράξεων.

Οι κακουργηματικές κατηγορίες αφορούν:

συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση

διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής από κοινού, κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση

ληστεία από κοινού και κατά συρροή

διακεκριμένη περίπτωση παράνομης κατοχής πυροβόλων όπλων

διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας (πολεμικά τυφέκια, χειροβομβίδες κ.λπ.)

