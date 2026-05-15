ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ληστεία στην Τιθορέα: Προφυλακιστέοι έξι από τους οκτώ κατηγορούμενους – Οι κατηγορίες
Ειδήσεις
18:28 - 15 Μάι 2026

Ληστεία στην Τιθορέα: Προφυλακιστέοι έξι από τους οκτώ κατηγορούμενους – Οι κατηγορίες

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Στη φυλακή οδηγούνται έξι από τους οκτώ κατηγορούμενους για την υπόθεση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εμπλέκεται στη ληστεία τράπεζας στην Κάτω Τιθορέα, μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους, όπου τους αποδίδονται βαριές κατηγορίες.  

Οι δύο υπόλοιποι κατηγορούμενοι, με ομόφωνη απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα, αφέθηκαν ελεύθεροι με την επιβολή περιοριστικών όρων.

Κατά την έξοδο από τα δικαστήρια σημειώθηκε μικρή ένταση μεταξύ αστυνομικών δυνάμεων και ατόμων που είχαν συγκεντρωθεί για συμπαράσταση στους κατηγορούμενους. Οι αστυνομικοί έκαναν χρήση κρότου-λάμψης, ενώ στη συνέχεια, όταν οι προφυλακισθέντες οδηγούνταν στις κλούβες για μεταγωγή στη ΓΑΔΑ, σημειώθηκε ρίψη πετρών προς τις δυνάμεις ασφαλείας, οι οποίες απάντησαν με χημικά και χειροβομβίδες κρότου-λάμψης.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dijb5orq0ad5?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο ανακριτικό γραφείο οι κατηγορούμενοι ανέφεραν ότι ανήκουν στον αναρχικό χώρο, ενώ ορισμένοι φέρεται να επιφυλάχθηκαν να δώσουν εξηγήσεις για τις 11 ληστείες που τους αποδίδονται σε μεταγενέστερο χρόνο. Τρεις από αυτούς δήλωσαν ότι δεν έκαναν χρήση βίας και δεν προέβαλαν αντίσταση.

Η δικογραφία περιλαμβάνει πέντε κακουργηματικές κατηγορίες, καθώς και σειρά πλημμεληματικών πράξεων.

Οι κακουργηματικές κατηγορίες αφορούν:

  • συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση
  • διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής από κοινού, κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση
  • ληστεία από κοινού και κατά συρροή
  • διακεκριμένη περίπτωση παράνομης κατοχής πυροβόλων όπλων
  • διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας (πολεμικά τυφέκια, χειροβομβίδες κ.λπ.)

{https://exchange.glomex.com/video/v-dij94ln1kad5?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Βιασμός 19χρονης στο Α.Τ. Ομονοίας: «Ήταν συναινετικό», ισχυρίστηκαν οι κατηγορούμενοι αστυνομικοί
Ειδήσεις

Βιασμός 19χρονης στο Α.Τ. Ομονοίας: «Ήταν συναινετικό», ισχυρίστηκαν οι κατηγορούμενοι αστυνομικοί

Κάτω Τιθορέα: Για οκτώ ένοπλες ληστείες ερευνώνται οι συλληφθέντες
Ειδήσεις

Κάτω Τιθορέα: Για οκτώ ένοπλες ληστείες ερευνώνται οι συλληφθέντες

Ληστεία Τιθορέα: Οκτώ άτομα στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. μετά από κινηματογραφική καταδίωξη
Ειδήσεις

Ληστεία Τιθορέα: Οκτώ άτομα στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. μετά από κινηματογραφική καταδίωξη

Κάτω Τιθορέα: Κινηματογραφική ληστεία σε κατάστημα τράπεζας με λεία €200.000
Ειδήσεις

Κάτω Τιθορέα: Κινηματογραφική ληστεία σε κατάστημα τράπεζας με λεία €200.000

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ναυτιλία
17/05/2026 - 17:48

Περσικός Κόλπος: Εκρηκτική άνοδος στα ναύλα και χάος στις μεταφορές ελέω Ορμούζ

Πολιτική
17/05/2026 - 17:22

Ρουσόπουλος: Τελειώνει η ενδοσκόπηση, αρχίζει η μάχη των εκλογών

Πολιτική
17/05/2026 - 16:47

Μητσοτάκης στο Europe Gulf Forum: Ώρα να ενισχύσουμε τη συνεργασία Ευρώπης και χωρών του Κόλπου

Πολιτική
17/05/2026 - 16:24

ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη: Ο μόνος πρωθυπουργός μεταπολιτευτικά που παρουσιάζει εαυτόν σαν Μεσσία

Magazino
17/05/2026 - 15:58

Eurovision 2026: Ποιες χώρες ψήφισαν τον Akyla – Η αναντιστοιχία μεταξύ Επιτροπών και televoting

Ειδήσεις
17/05/2026 - 15:29

Axios: Ανησυχία στις ΗΠΑ για ενδεχόμενη εισβολή της Κίνας στην Ταϊβάν εντός πενταετίας

Πολιτική
17/05/2026 - 14:59

Πολάκης: Φληναφήματα τα περί μη συμμετοχής μου σε Πολιτική Γραμματεία και Κεντρική Επιτροπή

Ειδήσεις
17/05/2026 - 14:21

Αμπού Ντάμπι: Πυρκαγιά από επίθεση drone κοντά στον πυρηνικό σταθμό Barakah

Πολιτική
17/05/2026 - 14:16

Μητσοτάκης: Εκλογές το 2027 – Οδικός χάρτης για το 2030 και «καρφιά»

Πολιτική
17/05/2026 - 13:59

Έπαινοι Γιούνκερ για Μητσοτάκη: Κυριάκο, είσαι ένας σπουδαίος πρωθυπουργός

Φορολογία
17/05/2026 - 13:36

Εκτόξευση ληξιπρόθεσμων οφειλών – Στο «στόχαστρο» της ΑΑΔΕ οι «συνήθεις» φοροφυγάδες

Πολιτική
17/05/2026 - 13:08

Μέτσολα στο Συνέδριο ΝΔ: Με την Ελλάδα ξανά στην καρδιά της Ευρώπης θα τα καταφέρουμε

Πολιτική
17/05/2026 - 12:50

ΠΑΣΟΚ: Δεν πείθει πλέον κανέναν ο πρωθυπουργός που «θυμώνει και λυπάται»  

Ειδήσεις
17/05/2026 - 12:30

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 2 του Μετρό – Ποιοι σταθμοί κλείνουν νωρίτερα

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:59

Πότε κλείνουν τα σχολεία – Πότε τελειώνουν οι εξετάσεις σε Γυμνάσια και Λύκεια

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:46

Υποθαλάσσια καλώδια: Η νέα «ψηφιακή» πηγή ισχύος του Ιράν στον βυθό του Ορμούζ

Πολιτική
17/05/2026 - 11:29

«Πυρά» ΠΑΣΟΚ κατά Γεωργιάδη για παρακμή και πολιτικές αγυρτίες

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:11

Επιδημία Έμπολα σε Ουγκαντα και Κονγκό: Προειδοποιήσεις ΠΟΥ για κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη δημόσια υγεία

Πολιτική
17/05/2026 - 10:59

Το παρασκήνιο της διαγραφής Πολάκη και η επόμενη μέρα για τον ΣΥΡΙΖΑ

Ειδήσεις
17/05/2026 - 10:24

Παλαιό Ψυχικό: Άσκηση ετοιμότητας της ΕΛΑΣ – Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/05/2026 - 10:23

100% ηλεκτρικό, 100% GTI: Η Volkswagen παρουσιάζει το νέο ID. Polo GTI

Magazino
17/05/2026 - 10:21

Eurovision: Ποια είναι η 27χρονη Dara από τη Βουλγαρία που κατέκτησε την κορυφή

Πολιτική
17/05/2026 - 10:15

Συνέδριο ΝΔ: Πώς θα ολοκληρωθεί η τρίτη μέρα – Δείτε live τις ομιλίες

Ειδήσεις
17/05/2026 - 10:08

CNN: Η Κούβα σε συναγερμό – Τα «σημάδια» ότι προετοιμάζεται για αμερικανική επίθεση

Πολιτική
17/05/2026 - 09:59

Συνέδριο ΝΔ: Μηνύματα ενότητας, πατριωτισμού και σταθερότητας – Τι είπαν τα πρωτοκλασάτα στελέχη

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/05/2026 - 09:53

Alfa Romeo Junior Ibrida: Αναβαθμισμένη γκάμα

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/05/2026 - 09:44

PEUGEOT: Ισχυρή πορεία στην Ελλάδα

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/05/2026 - 09:41

Ένα στα δύο εισαγόμενα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα στην ΕΕ έχουν «γυρισμένα χιλιόμετρα»

Υγεία
16/05/2026 - 22:00

Είναι ο κόσμος αντιμέτωπος με επιδημία παχυσαρκίας; - Τι δείχνει εμβληματική μελέτη του περιοδικού Nature

Ειδήσεις
16/05/2026 - 21:30

Ιταλία: Τουλάχιστον επτά τραυματίες από πτώση αυτοκινήτου πάνω σε πεζούς

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ