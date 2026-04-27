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Τραγωδία στη Βιολάντα: Στον ανακριτή δύο ανώτατα στελέχη για τη φονική έκρηξη
Ειδήσεις
12:06 - 27 Απρ 2026

Τραγωδία στη Βιολάντα: Στον ανακριτή δύο ανώτατα στελέχη για τη φονική έκρηξη

Reporter.gr Newsroom
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Ενώπιον του αρμόδιου ανακριτή οδηγούνται σήμερα (27/4) δύο ανώτατα στελέχη της βιομηχανίας Βιολάντα, τα οποία αντιμετωπίζουν κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος, στο πλαίσιο της δικαστικής έρευνας για τη φονική έκρηξη της 26ης Ιανουαρίου στη μονάδα παραγωγής στα Τρίκαλα, όπου έχασαν τη ζωή τους πέντε εργαζόμενες.      

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο προϊστάμενος παραγωγής και ο διευθυντής της συγκεκριμένης μονάδας καλούνται να απολογηθούν για κατηγορίες που περιλαμβάνουν συνέργεια σε έκρηξη με ενδεχόμενο δόλο και ανθρωποκτονία. Σήμερα αναμένεται να κριθεί επίσης αν θα προφυλακιστούν ή όχι.

Επισημαίνεται ότι κεντρικό σημείο της έρευνας αποτελεί το εάν οι κατηγορούμενοι αγνόησαν προειδοποιήσεις εργαζομένων σχετικά με έντονη οσμή προπανίου στο χώρο, χωρίς να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες ασφάλειας.

Οι διώξεις ασκήθηκαν έπειτα από πόρισμα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), στο οποίο επισημαίνονται σοβαρές παραλείψεις τόσο στο δίκτυο σωληνώσεων, όσο και στη διαχείριση των αναφορών των εργαζομένων.

Υπενθυμίζεται ότι προσωρινά κρατούμενος παραμένει ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο οποίος έχει υποβάλει αίτημα αποφυλάκισης, το οποίο δεν έγινε δεκτό από τις δικαστικές αρχές. Παράλληλα, έχει ασκήσει προσφυγή κατά της απόφασης, με το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο να καλείται να αποφασίσει για τη συνέχιση ή μη της προφυλάκισής του.

Στο υπόμνημά του, ο ίδιος υποστηρίζει ότι δεν είχε γνώση για την έντονη οσμή, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι αρχικά θεώρησε πως προερχόταν από τις τουαλέτες και ότι ενημερώθηκε από τους διευθυντές του όταν πλέον ήταν αργά.

Επιπλέον, επαναλαμβάνει ότι είχε εμπιστοσύνη στη διοίκηση και στους υπευθύνους της μονάδας, καθώς ο ίδιος δε διαθέτει τεχνική εξειδίκευση.

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