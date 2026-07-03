Παναγιώτης Νέστορας: Η Δημοκρατία έχει τη δύναμη να βρει και να δικάσει δίκαια τους δράστες

Ο σύζυγος της δολοφονημένη Βάγιας Νέστορα πήρε την Παρασκευή (3/7) εξιτήριο από το νοσοκομείο και στις δηλώσεις του εξέφρασε την επιθυμία του η Δημοκρατία να βρει τους δολοφόνους της και να τους δικάσει δίκαια.

Ο κ. Νέστορας έκανε λόγο για μια επίθεση από «κάποια αρρωστημένα μυαλά που θέλησαν να αφαιρέσουν ζωές χωρίς να σκεφτούν τον πόνο που μπορούν να προκαλέσουν. Εγώ εύχομαι να μην πάθουν οι δικές τους οικογένειες κάτι αντίστοιχο, να τους έχει καλά ο Θεός».

Παράλληλα, εξέφρασε την ελπίδα ότι οι δράστες θα εντοπιστούν και θα δικαστούν: «Πιστεύω ότι η Δημοκρατία μας έχει τη δύναμη να τους βρει, αλλά θέλω η απώλεια της γυναίκας μου να είναι η τελευταία από τέτοια ύπουλα και άνανδρα χτυπήματα, τα οποία δείχνουν μίσος» είπε χαρακτηριστικά.



Αναφερόμενος στην κατάσταση της κόρης του, Αφροδίτης, σημείωσε ότι νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παπανικολάου με εγκαύματα, ωστόσο εξέφρασε αισιοδοξία για την πορεία της υγείας της.

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«Πιστεύω θα το ξεπεράσουμε, γενικά είναι καλά. Μείναμε οι δύο μας, θα το παλέψουμε όπως παλέψαμε και την άλλη φορά και θα βγούμε νικητές», τόνισε.

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