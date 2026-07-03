ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Παναγιώτης Νέστορας: Η Δημοκρατία έχει τη δύναμη να βρει και να δικάσει δίκαια τους δράστες
Ειδήσεις
11:33 - 03 Ιουλ 2026

Παναγιώτης Νέστορας: Η Δημοκρατία έχει τη δύναμη να βρει και να δικάσει δίκαια τους δράστες

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο σύζυγος της δολοφονημένη Βάγιας Νέστορα πήρε την Παρασκευή (3/7) εξιτήριο από το νοσοκομείο και στις δηλώσεις του εξέφρασε την επιθυμία του η Δημοκρατία να βρει τους δολοφόνους της και να τους δικάσει δίκαια.

Ο κ. Νέστορας έκανε λόγο για μια επίθεση από «κάποια αρρωστημένα μυαλά που θέλησαν να αφαιρέσουν ζωές χωρίς να σκεφτούν τον πόνο που μπορούν να προκαλέσουν. Εγώ εύχομαι να μην πάθουν οι δικές τους οικογένειες κάτι αντίστοιχο, να τους έχει καλά ο Θεός».

Παράλληλα, εξέφρασε την ελπίδα ότι οι δράστες θα εντοπιστούν και θα δικαστούν: «Πιστεύω ότι η Δημοκρατία μας έχει τη δύναμη να τους βρει, αλλά θέλω η απώλεια της γυναίκας μου να είναι η τελευταία από τέτοια ύπουλα και άνανδρα χτυπήματα, τα οποία δείχνουν μίσος» είπε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στην κατάσταση της κόρης του, Αφροδίτης, σημείωσε ότι νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παπανικολάου με εγκαύματα, ωστόσο εξέφρασε αισιοδοξία για την πορεία της υγείας της.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djos7bt4ovu1?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

«Πιστεύω θα το ξεπεράσουμε, γενικά είναι καλά. Μείναμε οι δύο μας, θα το παλέψουμε όπως παλέψαμε και την άλλη φορά και θα βγούμε νικητές», τόνισε.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djoruihf6bsx?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Εμπρηστικές επιθέσεις: Κρίσιμες οι εργαστηριακές εξετάσεις – Ποια σενάρια εξετάζονται
Πολιτική

Εμπρηστικές επιθέσεις: Κρίσιμες οι εργαστηριακές εξετάσεις – Ποια σενάρια εξετάζονται

«Δεν σας φοβόμαστε»: Συγκέντρωση έξω από το Ιπποκράτειο για τη Βάγια Νέστορα
Πολιτική

«Δεν σας φοβόμαστε»: Συγκέντρωση έξω από το Ιπποκράτειο για τη Βάγια Νέστορα

Χρηστίδης: Δεν χωρά νέος διχασμός πάνω στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα
Πολιτική

Χρηστίδης: Δεν χωρά νέος διχασμός πάνω στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα

Αιχμές Κυρανάκη για ανοχή Τσίπρα και Κωνσταντοπούλου στον αντιεξουσιαστικό χώρο
Πολιτική

Αιχμές Κυρανάκη για ανοχή Τσίπρα και Κωνσταντοπούλου στον αντιεξουσιαστικό χώρο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Εμπορεύματα
03/07/2026 - 13:26

Σταθερότητα στις τιμές του πετρελαίου - Αμετάβλητες και σε εβδομαδιαία βάση

Ειδήσεις
03/07/2026 - 13:18

Πώς η Κριμαία έγινε ξανά το επίκεντρο της σύγκρουσης Ρωσίας – Ουκρανίας

Πολιτική
03/07/2026 - 13:06

Ρώσοι φαρσέρ «παγίδευσαν» τον... λαλίστατο Θ. Ντόκο - Παραίτηση ζητά το ΠΑΣΟΚ

Magazino
03/07/2026 - 13:00

Δήμος Αθηναίων: Φεστιβάλ «Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026»: Η πόλη ζει το καλοκαίρι!

Επιχειρήσεις
03/07/2026 - 12:55

Performance Technologies: Εκσυγχρονισμός του επιχειρησιακού δικτύου FBCC του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών

Αναλύσεις
03/07/2026 - 12:50

Eurobank Equities: Αναβαθμίζει τις προβλέψεις κερδοφορίας για τις τράπεζες - Οι νέες τιμές-στόχοι

Ειδήσεις
03/07/2026 - 12:49

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ομόφωνα ένοχοι Ρέππα και Μελάς για παράβαση καθήκοντος και υπόθαλψη εγκληματία

Εμπορεύματα
03/07/2026 - 12:42

Γιατί τα παραδοσιακά «ασφαλή καταφύγια» δεν λειτουργούν όπως παλιά

Οικονομία
03/07/2026 - 12:33

ΟΔΔΗΧ: Την Τετάρτη (8/7) θα διενεργηθεί δημοπρασία εντόκων γραμματίων ύψους 400 εκατ. ευρώ

Ειδήσεις
03/07/2026 - 12:20

BBC - Έρευνα-σοκ: Το Instagram προωθούσε υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στην Ινδία

Υγεία
03/07/2026 - 12:13

Νέα εποχή στην ογκολογική φροντίδα στη Βόρεια Ελλάδα με το ψηφιακό σύστημα ΗΔΥΚΑ - NOVA & NOVA ICT

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
03/07/2026 - 12:12

Όμιλος ΔΕΗ: Βελτιωμένες επιδόσεις στην αξιολόγηση του CDP για κλίμα, ύδατα και εφοδιαστική αλυσίδα

Πολιτική
03/07/2026 - 12:09

Αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Κώστας Ζαχαριάδης – Ανοιχτή στήριξη στο εγχείρημα Τσίπρα

Πολιτική
03/07/2026 - 12:04

Θεοδωρικάκος: Να συλληφθούν και να τιμωρηθούν παραδειγματικά οι άνανδροι δολοφόνοι της Βάγιας Νέστορα

Πολιτική
03/07/2026 - 12:02

Παρασύρης: Εκτροχιάστηκαν 16 από τα 24 ενεργειακά μέτρα του Ταμείου Ανάκαμψης - Φιάσκο με την αποθήκευση

Πολιτική
03/07/2026 - 11:55

Εμπρηστικές επιθέσεις: Κρίσιμες οι εργαστηριακές εξετάσεις – Ποια σενάρια εξετάζονται

Πολιτική
03/07/2026 - 11:50

Δούκας: Πρώτος τουριστικός προορισμός σε όλη τη χώρα η Αθήνα

Ακίνητα
03/07/2026 - 11:46

Η επίδραση του τουρισμού στο Στεγαστικό: 342 ευρώ πάνω τα ενοίκια στην Ελλάδα από το 2019

Ειδήσεις
03/07/2026 - 11:36

Ναρκωτικά, όπλα και ληστείες: Η σκοτεινή εικόνα της παραβατικότητας ανηλίκων

Ειδήσεις
03/07/2026 - 11:33

Παναγιώτης Νέστορας: Η Δημοκρατία έχει τη δύναμη να βρει και να δικάσει δίκαια τους δράστες

Ειδήσεις
03/07/2026 - 11:30

ΑΘΕ: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τις 6 Ιουλίου έως τις 8 Αυγούστου λόγω ασφαλτικών εργασιών

Ειδήσεις
03/07/2026 - 11:22

Λαγκάρντ: Ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόωρης αποχώρησης από την ΕΚΤ

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
03/07/2026 - 11:18

AT THE TABLE: Νέα σειρά γαστρονομικών εμπειριών του Hyatt Regency Thessaloniki - Greek Olive Oil & Honey Tasting

Το σκίτσο του ΚΥΡ
03/07/2026 - 11:10

Αγοράστε λαχεία

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
03/07/2026 - 11:09

Πτώση στα αγροτικά προϊόντα, αλλά ευκαιρίες σε βαμβάκι και «μαλακά» εμπορεύματα

Ειδήσεις
03/07/2026 - 11:09

Στην Εισαγγελία δικογραφία για διαφήμιση παράνομων στοιχηματικών ιστοσελίδων από τράπερ και influencers

Ναυτιλία
03/07/2026 - 11:04

Ακινητοποιημένα τα πλοία στη Ραφήνα παρά τη δικαστική απόφαση - Στο Λαύριο μεταφέρονται δρομολόγια της Seajets

Πολιτική
03/07/2026 - 11:03

Pegasus: Στόχος παρακολούθησης ο Στέλιος Κούλογλου ενώ ερευνούσε τις υποκλοπές

Ειδήσεις
03/07/2026 - 10:59

Θα πουλήσει ο Τραμπ F-35 στον Ερντογάν; Για «μεγάλο ρίσκο», προειδοποιεί η Wall Street Journal

Χρηματιστήρια
03/07/2026 - 10:57

Συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία οι ευρωαγορές με ώθηση από Fed και πρόοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ