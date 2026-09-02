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Νεκρό βρέφος στην Κυψέλη: Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία στο ζευγάρι
Ειδήσεις
16:33 - 02 Σεπ 2026

Νεκρό βρέφος στην Κυψέλη: Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία στο ζευγάρι

Reporter.gr Newsroom
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Νέα ποινική δίωξη ασκήθηκε σε βάρος του ζευγαριού που εμπλέκεται στην υπόθεση του νεκρού βρέφους στην Κυψέλη.

Συγκεκριμένα, ο 43χρονος Έλληνας και η 38χρονη Γερμανίδα σύντροφός του διώκονται για ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία, οπλοφορία, οπλοχρησία, παράνομη κατοχή πυρομαχικών κατά συναυτουργία, καθώς και για ψευδή κατάθεση κατ’ εξακολούθηση.

Παράλληλα, σε βάρος του 26χρονου Αφγανού, ο οποίος φέρεται να διατηρούσε σχέση με τη 15χρονη κόρη του ζευγαριού, ασκήθηκε ποινική δίωξη για γενετήσιες πράξεις με πρόσωπο που δεν είχε συμπληρώσει τα 15 έτη, αλλά είχε συμπληρώσει τα 12.

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Σε βάρος του ίδιου κατηγορουμένου αποδίδονται, επιπλέον, οι κατηγορίες της παράνομης κατοχής πυρομαχικών και της ψευδούς κατάθεσης.

Μετά την άσκηση των νέων διώξεων, η σχετική δικογραφία αναμένεται να διαβιβαστεί σε ανακριτή, ενώ αναμένεται και η έκδοση ενταλμάτων σύλληψης για τη συγκεκριμένη υπόθεση.

Υπενθυμίζεται ότι οι τρεις κατηγορούμενοι απολογούνται από το πρωί ενώπιον της ανακρίτριας για διαφορετικές κατηγορίες, οι οποίες αφορούν διακίνηση ναρκωτικών και μη δήλωση νεκρού.

Οι κατηγορίες που τους αποδίδονται αποτελούν αντικείμενο της δικαστικής έρευνας και για όλους ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας έως την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.

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