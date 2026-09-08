Ασία: Πιέσεις στις αγορές με φόντο τον πόλεμο ΗΠΑ–Ιράν – Νέο άλμα στο πετρέλαιο

Οι αγορές Ασίας-Ειρηνικού κινούνται με απώλειες την Τρίτη 8/9, καθώς οι τιμές του πετρελαίου ενισχύθηκαν, εν μέσω ανησυχιών ότι η σύγκρουση μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ ενδέχεται να παραταθεί, μετά τις εκατέρωθεν επιθέσεις του Σαββατοκύριακου.

Οι πιέσεις στις αγορές ενισχύονται από τον φόβο για νέες διαταραχές στην ενεργειακή τροφοδοσία, με το Brent να κινείται πάνω από τα δολάρια το βαρέλι.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Kospi της Νότιας Κορέας ενισχύθηκε κατά 1,66%, ενώ ο Nikkei 225 της Ιαπωνίας σημείωσε άνοδο 0,33% την Τρίτη. Ο Hang Seng του Χονγκ Κονγκ υποχώρησε κατά 0,65%, ενώ ο CSI 300 στην ηπειρωτική Κίνα κατέγραψε άλμα 9,27%. Ο S&P/ASX 200 της Αυστραλίας σημείωσε απώλειες 0,5%.

Οι μετοχές της Wistron Corporation, προμηθευτή της Nvidia, υποχώρησαν περισσότερο από 5% την Τρίτη, μετά την τιμολόγηση από την εταιρεία έκδοσης παγκόσμιων αποθετηρίων τίτλων (GDR) ύψους 1,47 δισ. δολαρίων, με στόχο τη χρηματοδότηση αγορών πρώτων υλών.

Η εταιρεία ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι τιμολόγησε 25 εκατ. GDRs στα 58,88 δολάρια έκαστο, τα οποία αντιστοιχούν σε 250 εκατ. νέες κοινές μετοχές, σύμφωνα με εταιρική ανακοίνωση.

Οι νέες μετοχές τιμολογήθηκαν στα περίπου 186,24 νέα δολάρια Ταϊβάν ανά μετοχή, δηλαδή με έκπτωση περίπου 5,5% σε σχέση με το κλείσιμο της Wistron τη Δευτέρα, στα 197 νέα δολάρια Ταϊβάν.

Οι νέες μετοχές αντιστοιχούν περίπου στο 7,29% των υφιστάμενων μετοχών της Wistron πριν από την έκδοση. Η εταιρεία αναμένει η έκδοση να πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, ενώ τα έσοδα θα κατευθυνθούν στην αγορά πρώτων υλών σε ξένα νομίσματα.

Η μετοχή της Wistron έχει ενισχυθεί περίπου 23% από την αρχή του έτους.

Η άντληση κεφαλαίων πραγματοποιείται καθώς η Wistron επεκτείνει τη δραστηριότητά της στους AI servers, με την εταιρεία να έχει εγκρίνει τον περασμένο μήνα πρόσθετες επενδύσεις για την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας στην Ταϊβάν και τις ΗΠΑ.

Κίνα: Οι εισαγωγές του Αυγούστου κατώτερες των εκτιμήσεων

Η αύξηση του εμπορίου της Κίνας επιταχύνθηκε τον Αύγουστο, ωστόσο οι εισαγωγές κινήθηκαν χαμηλότερα από τις προβλέψεις, σε μια ένδειξη ότι η εγχώρια ζήτηση παραμένει υποτονική, καθώς η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου αντιμετωπίζει αυξανόμενες πιέσεις για εξισορρόπηση του εμπορίου της.

Οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 25% σε όρους δολαρίου τον Αύγουστο σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία των τελωνειακών αρχών που δημοσιεύθηκαν την Τρίτη. Η επίδοση ήταν αντίστοιχη με την πρόβλεψη των αναλυτών που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters και υψηλότερη από την αύξηση 23,9% του Ιουλίου.

Οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 28,2% τον περασμένο μήνα, χαμηλότερα από την εκτίμηση των οικονομολόγων για άνοδο 30%, αλλά υψηλότερα από την αύξηση 27,5% του Ιουλίου.

Ως αποτέλεσμα, το εμπορικό πλεόνασμα της Κίνας διευρύνθηκε στα 119,09 δισ. δολάρια, από 112,5 δισ. δολάρια τον Ιούλιο.

Οι εξαγωγές έχουν εξελιχθεί στον βασικό μοχλό ανάπτυξης της κινεζικής οικονομίας. Η αυξημένη ζήτηση για εξαρτήματα υψηλής τεχνολογίας, λόγω της παγκόσμιας επέκτασης των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης, έχει συμβάλει στην αντιστάθμιση των επιπτώσεων από τις γεωπολιτικές αναταράξεις, την υποτονική εγχώρια ζήτηση και την κάμψη των επενδύσεων.

Ιαπωνία: Ενισχύεται το γεν στα υψηλότερα επίπεδα από τον Φεβρουάριο

Το ιαπωνικό γεν ενισχύθηκε κατά 0,87%, στα 153 γεν ανά δολάριο, την Τρίτη, καταγράφοντας το ισχυρότερο επίπεδό του από τον Φεβρουάριο και διευρύνοντας τα κέρδη του μετά τα πιο «επιθετικά» μηνύματα της Τράπεζας της Ιαπωνίας (BoJ) την περασμένη εβδομάδα.

Ο James Ooi, στρατηγικός αναλυτής αγορών στην Tiger Brokers, σημείωσε ότι το βασικό ερώτημα είναι κατά πόσο μπορεί να διατηρηθεί το ράλι του γεν, επισημαίνοντας ότι προηγούμενες παρεμβάσεις στην αγορά συναλλάγματος είχαν περιορισμένη αποτελεσματικότητα, καθώς η διαφορά επιτοκίων μεταξύ ΗΠΑ και Ιαπωνίας παραμένει μεγάλη.

Μια αύξηση επιτοκίων από την BoJ θα μπορούσε επίσης να ενθαρρύνει μέρος των ιαπωνικών κεφαλαίων να επιστρέψει στην εγχώρια αγορά, ασκώντας πιέσεις στα αμερικανικά κρατικά ομόλογα.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Ooi, μια τέτοια εξέλιξη θα ήταν πιο διαχειρίσιμη για τις ΗΠΑ από το ενδεχόμενο μιας υπερβολικά μεγάλης αποδυνάμωσης του γεν, η οποία θα μπορούσε τελικά να υποχρεώσει την Ιαπωνία να υπερασπιστεί το νόμισμά της μέσω μεγάλης κλίμακας πωλήσεων αμερικανικών κρατικών ομολόγων.

«Από την πλευρά των ΗΠΑ, μια αύξηση επιτοκίων από την BoJ θα μπορούσε να ασκήσει πιέσεις πώλησης στα αμερικανικά κρατικά ομόλογα, καθώς τα υψηλότερα εγχώρια επιτόκια θα ενθάρρυναν μέρος των ιαπωνικών κεφαλαίων να επιστρέψει στη χώρα. Ωστόσο, αυτό είναι πιθανότατα το πιο διαχειρίσιμο σενάριο για τις ΗΠΑ», δήλωσε ο Ooi.