Οι 30 πιο κερδοφόρες εταιρείες στον κόσμο - Σε ποιες χώρες εδρεύουν

Η πιο κερδοφόρα εταιρεία στον κόσμο προέρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το ίδιο ισχύει για τη δεύτερη, την τρίτη και, στην πραγματικότητα, για την πλειονότητα των 30 κορυφαίων εταιρειών.

Αυτό προκύπτει αν ανατρέξει κανείς στην πιο πρόσφατη λίστα Forbes Global 2000 με τις πιο κερδοφόρες εταιρείες στον κόσμο το 2026.

Πέρα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι κορυφαίες εταιρείες βρίσκονται κατά κύριο λόγο στην Ασία, αν και εμφανίζεται επίσης η Εθνική Τράπεζα της Ελβετίας ($24 δισ.), δηλαδή η κεντρική τράπεζα της χώρας.

Αμερική: Το παγκόσμιο κέντρο κερδοφορίας

Από τις 30 πιο κερδοφόρες εταιρείες παγκοσμίως, οι 16 έχουν την έδρα τους στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Alphabet, μητρική εταιρεία της Google, με ετήσια κέρδη $160 δισ., βρίσκεται στην πρώτη θέση ως προς την κερδοφορία. Ακολουθούν η Microsoft ($125 δισ.), η Apple ($123 δισ.) και η NVIDIA ($120 δισ.).

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις πιο κερδοφόρες εταιρείες στον κόσμο το 2026, μαζί με τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιούνται.

Πέρα από τις τεχνολογικές εταιρείες, στις ΗΠΑ βρίσκονται επίσης οι μεγαλύτερες εταιρείες λιανικής στον κόσμο, όπως η Amazon ($91 δισ.) και η Walmart ($22 δισ.), καθώς και οι πιο κερδοφόρες χρηματοοικονομικές εταιρείες, όπως η Berkshire Hathaway ($72 δισ.) και η JPMorgan Chase ($59 δισ.).

Γενιές μεταναστών υψηλής εξειδίκευσης, σε συνδυασμό με ευνοϊκούς φορολογικούς συντελεστές για τις επιχειρήσεις και πανεπιστήμια παγκόσμιας κλάσης, έχουν καταστήσει τις ΗΠΑ έδρα για πολλές από τις πιο κερδοφόρες εταιρείες στον κόσμο.

Επιπλέον, πολλές νεοφυείς επιχειρήσεις στις ΗΠΑ μπορούν να εξασφαλίσουν περισσότερη χρηματοδότηση από ό,τι σχεδόν σε οποιαδήποτε άλλη χώρα του κόσμου, γεγονός που τις βοηθά να αναπτύσσονται σε κρίσιμα στάδια και να ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Συνολικά, ο συνδυασμός κεφαλαίου και καινοτομίας επιτρέπει στη χώρα να διατηρεί το προβάδισμά της.

Οι επιχειρηματικοί κολοσσοί της Ανατολικής Ασίας

Όπως είναι αναμενόμενο, η Κίνα φιλοξενεί πολλές από τις πιο κερδοφόρες εταιρείες εκτός ΗΠΑ. Σε αυτές περιλαμβάνονται τεράστιες τράπεζες με κρατική υποστήριξη, όπως η ICBC ($51 δισ.) και η Bank of China ($35 δισ.), καθώς και τεχνολογικές και ενεργειακές εταιρείες, όπως η Tencent ($33 δισ.) και η PetroChina ($22 δισ.).

Οι υπόλοιπες μεγάλες οικονομίες της Ανατολικής Ασίας εκπροσωπούνται επίσης έντονα. Η TSMC ($62 δισ.), η κορυφαία εταιρεία της Ταϊβάν και μεγαλύτερη κατασκευάστρια εταιρεία ημιαγωγών στον κόσμο, περιλαμβάνεται στην κατάταξη, όπως και οι νοτιοκορεατικοί ανταγωνιστές Samsung ($58 δισ.) και SK Hynix ($53 δισ.).

Στην Ιαπωνία, η μεγάλη τεχνολογική-χρηματοοικονομική εταιρεία SoftBank ($33 δισ.) ακολουθείται από κοντά από τον κολοσσό της αυτοκινητοβιομηχανίας Toyota ($26 δισ.).

Η εξαίρεση στον Περσικό Κόλπο

Η Saudi Aramco ξεχωρίζει ως η μοναδική εταιρεία εκτός ΗΠΑ που κατατάσσεται στην πρώτη πεντάδα. Η σαουδαραβικής ιδιοκτησίας πετρελαϊκή εταιρεία, η οποία διαθέτει τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου στον κόσμο, κατέγραψε ετήσια κέρδη $99 δισ. κατά το πιο πρόσφατο οικονομικό έτος.

Με παραγωγή πετρελαίου που αγγίζει σχεδόν τα 13 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, η Saudi Aramco αποτελεί σημαντικό παράγοντα στον παγκόσμιο κλάδο πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Η εταιρεία κατέγραψε χαμηλότερα κέρδη το 2025 σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, λόγω της πτώσης των τιμών του αργού πετρελαίου. Το 2026, παράλληλα, χρειάστηκε να αντιμετωπίσει τη μεταβλητότητα στην κύρια περιοχή παραγωγής πετρελαίου της, ως αποτέλεσμα του πολέμου με το Ιράν.