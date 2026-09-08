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Ποια αξιολόγηση και πράσσειν άλογα; 500άρικα για όλους στο Δημόσιο
Ανεμοδείκτης
04:52 - 08 Σεπ 2026

Ποια αξιολόγηση και πράσσειν άλογα; 500άρικα για όλους στο Δημόσιο

Reporter.gr Newsroom
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Ένα από τα χαριτωμένα στα μέτρα που εξαγγέλθηκαν στην Θεσσαλονίκη, ήταν φυσικά το επίδομα Χριστουγέννων των 500 ευρώ σε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους.

Είναι χαριτωμένο, κατ’ αρχάς, επειδή θα δοθεί από το 2027. Τους είπε δηλαδή στην ουσία ο Πρωθυπουργός, «ψηφίστε με για να το πάρετε». Το θέμα ως προς αυτό είναι, πόσοι θα ψηφίσουν πράγματι για να πάρουν ένα 500άρικο κάποιους μήνες μετά από τις εκλογές; Μπορεί και να πιάσει το κόλπο. Οι συνταξιούχοι πάντως, θα πάρουν το 400άρι τους ήδη από τον Νοέμβριο του 2026.

Το άλλο στοιχείο που κάνει το μέτρο χαριτωμένο, είναι ότι ενώ ο Πρωθυπουργός κατηγορεί την αντιπολίτευση διότι δεν ψήφισε την διασύνδεση της μονιμότητας στο δημόσιο με την αξιολόγηση, στο πλαίσιο της Συνταγματικής Αναθεώρησης, τώρα δίνει σε όλους αδιακρίτως τους δημοσίους υπαλλήλους το χριστουγεννιάτικο επίδομα. Ποια αξιολόγηση και πράσσειν άλογα, δηλαδή…

Τελευταία τροποποίηση στις 07/09/2026 - 16:23
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