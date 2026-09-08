Γκίλφοϊλ από Θεσσαλονίκη: Πιο τολμηρή και ισχυρή από ποτέ η σχέση Ελλάδας–ΗΠΑ

Τη δυναμική των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, τις προοπτικές επενδύσεων και τον αναβαθμισμένο ρόλο της Ελλάδας στην ενέργεια και την ασφάλεια της ευρύτερης περιοχής ανέδειξε η πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, σε συνέντευξή της στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, με αφορμή την πρόσφατη επίσκεψή της στη Θεσσαλονίκη.

Η Αμερικανίδα πρέσβης χαρακτήρισε τη σχέση Ελλάδας και ΗΠΑ «πιο τολμηρή και ισχυρή από ποτέ», υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η Ελλάδα αποτελεί, κατά την άποψή της, «εξαιρετικά σταθερό και αξιόπιστο σύμμαχο» της Ουάσιγκτον.

Σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις, ανέφερε ότι υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από αμερικανικής πλευράς για την Ελλάδα, τόσο σε κυβερνητικό όσο και σε ιδιωτικό επίπεδο, με στόχο τη διοχέτευση κεφαλαίων σε τομείς με αναπτυξιακές προοπτικές.

Η κ. Γκίλφοϊλ αναφέρθηκε ακόμη στις αμυντικές σχέσεις, την ενεργειακή συνεργασία και τη γεωπολιτική θέση της Ελλάδας, ενώ ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη Βόρεια Ελλάδα και ειδικότερα στη Θεσσαλονίκη, την οποία περιέγραψε ως περιοχή με σημαντικές δυνατότητες προσέλκυσης επενδύσεων.

Ενέργεια: Στο επίκεντρο ο Κάθετος Διάδρομος

Η ενέργεια αποτελεί, σύμφωνα με την Αμερικανίδα πρέσβη, έναν από τους βασικούς άξονες της αμερικανικής στρατηγικής στην περιοχή. Όπως ανέφερε, η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να διαδραματίσει «πρωταγωνιστικό ρόλο» στη διαμόρφωση του ενεργειακού τοπίου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον Κάθετο Διάδρομο (Vertical Corridor), επισημαίνοντας τη σημασία της διεύρυνσης της συνεργασίας με χώρες όπως η Σερβία και η Βόρεια Μακεδονία. Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε και στο μνημόνιο συνεργασίας που υπεγράφη πρόσφατα στη Θεσσαλονίκη, κατά τη διάρκεια του 10ου Southeast Energy Forum.

Παράλληλα, η κ. Γκίλφοϊλ υποστήριξε ότι η Ελλάδα εξελίσσεται σε σημαντικό ενεργειακό κόμβο και έκανε ειδική μνεία στις έρευνες των Chevron, HELLENiQ ENERGY και ExxonMobil, καθώς και στις έρευνες υδρογονανθράκων στην Κρήτη.

Ιδιαίτερο βάρος απέδωσε στη Βόρεια Ελλάδα και στην Αλεξανδρούπολη, επισημαίνοντας τη στρατηγική σημασία των υποδομών της. Κατά την ίδια, οι επενδύσεις στην περιοχή μπορούν να ενισχύσουν όχι μόνο την ελληνική οικονομία αλλά και την ενεργειακή ανθεκτικότητα της Ευρώπης.

Η Αμερικανίδα πρέσβης συνέδεσε τις ενεργειακές υποδομές και με τις γεωπολιτικές εξελίξεις, αναφέροντας τον πόλεμο Ρωσίας–Ουκρανίας και την, κατά την άποψή της, χρήση της ενέργειας ως εργαλείου πίεσης.

Στο ίδιο πλαίσιο, ανέδειξε τη σημασία της αύξησης των ενεργειακών ροών μέσω ελληνικών υποδομών, αναφέροντας την Αλεξανδρούπολη, την Ελευσίνα και τη Ρεβυθούσα, καθώς -όπως σημείωσε- κάτι τέτοιο θα μπορούσε να περιορίσει την κινεζική επιρροή στην περιοχή.

Ελλάδα–Τουρκία: Έμφαση στους ανοιχτούς διαύλους

Σε ερώτηση για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και τον ρόλο των ΗΠΑ, η κ. Γκίλφοϊλ τάχθηκε υπέρ της διατήρησης ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας μεταξύ των δύο συμμάχων στο ΝΑΤΟ.

Όπως ανέφερε, η αμερικανική πλευρά επιθυμεί οι σύμμαχοι να συνεργάζονται, να επικοινωνούν και να διατηρούν ανοικτούς τους διαύλους, ενώ υπογράμμισε τη διαχρονική στήριξη της Ουάσιγκτον προς τους συμμάχους της.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η Ελλάδα μπορεί να αισθάνεται «σιγουριά και ασφάλεια» ως προς τη θέση της και τη σχέση της με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σημειώνοντας ότι η Ουάσιγκτον παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις.

Αμυντική συνεργασία και F-35

Στον τομέα της άμυνας, η Αμερικανίδα πρέσβης αναφέρθηκε στα προγράμματα αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας και ΗΠΑ, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται η απόκτηση των F-35 και πρόσθετος εξοπλισμός για τα F-16.

Όπως είπε, βρίσκεται σε εξέλιξη ένα «ολοκληρωμένο αμυντικό πακέτο», ενώ χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντική την ελληνική δέσμευση για την ενίσχυση των αμυντικών δαπανών.

Παράλληλα, έκανε ειδική αναφορά στη στρατιωτική διαλειτουργικότητα των δύο χωρών και στη στρατηγική σημασία της βάσης της Σούδας. Συνέδεσε, μάλιστα, τη σημασία της Ελλάδας με τις πρόσφατες αμερικανικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή, καθώς και με τον ρόλο της χώρας στις επιχειρήσεις εκκένωσης από την περιοχή.

Κατά την κ. Γκίλφοϊλ, η γεωγραφική θέση της Ελλάδας την καθιστά ιδιαίτερα σημαντικό εταίρο για τις Ηνωμένες Πολιτείες στην ευρύτερη περιοχή.

Η επίσκεψη Ρούμπιο στην Ελλάδα

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην επικείμενη επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα.

Η κ. Γκίλφοϊλ υπογράμμισε ότι η επιλογή της Ελλάδας για επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών δεν αποτελεί, κατά την άποψή της, μια τυπική διπλωματική κίνηση, αλλά ευκαιρία για ουσιαστικές και παραγωγικές συνομιλίες.

Στο ίδιο πλαίσιο, αναφέρθηκε στις πρόσφατες επαφές της υφυπουργού Πολιτικών Υποθέσεων των ΗΠΑ Άλισον Χούκερ στην Αθήνα με την ελληνική πολιτική ηγεσία, ενώ προανήγγειλε και νέα επίσκεψη του υφυπουργού Τζέικομπ Χέλμπεργκ μέσα στον επόμενο μήνα, με αντικείμενο την Τεχνητή Νοημοσύνη και τις ψηφιακές υποδομές.

Η Βόρεια Ελλάδα θυμίζει τη Silicon Valley

Με ιδιαίτερα θετικά λόγια μίλησε για τις προοπτικές της Βόρειας Ελλάδας, παρομοιάζοντας τη δυναμική της περιοχής με τη Silicon Valley στην περίοδο της μεγαλύτερης ακμής της.

Όπως υποστήριξε, η περιοχή διαθέτει σημαντικές δυνατότητες προσέλκυσης αμερικανικών επενδύσεων, καθώς και υποδομές που μπορούν να στηρίξουν την εγκατάσταση και ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων.

Ως χαρακτηριστικά παραδείγματα ανέφερε επενδύσεις στον τομέα της τεχνολογίας και των υποδομών, μεταξύ άλλων τις εγκαταστάσεις της Deloitte και τις υποδομές της ΔΕΗ για data centers.

Η κ. Γκίλφοϊλ στάθηκε ιδιαίτερα και στην ανάγκη διαμόρφωσης ενός ανοικτού επιχειρηματικού περιβάλλοντος, με λιγότερα γραφειοκρατικά εμπόδια. Για τη Θεσσαλονίκη ανέφερε ότι διαθέτει τα χαρακτηριστικά που μπορούν να υποστηρίξουν νέες επενδύσεις, πρόσθετες υποδομές και την εγκατάσταση νέων επιχειρήσεων.

Η επίσκεψη στην Ορμύλια

Η Αμερικανίδα πρέσβης αναφέρθηκε επίσης στην πρόσφατη επίσκεψή της στο Ιερό Κοινόβιο Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στην Ορμύλια Χαλκιδικής και στο Ιατρικό Κέντρο «Παναγία η Φιλανθρωπινή».

Περιέγραψε την επίσκεψη ως μία από τις πιο έντονες εμπειρίες της ζωής της, αναφερόμενη στην προσωπική της σχέση με την πίστη και στη θρησκευτική της ανατροφή.

Ιδιαίτερη μνεία έκανε στο έργο των μοναχών και στη φροντίδα που παρέχεται σε γυναίκες και παιδιά, χαρακτηρίζοντας το έργο τους «θαυμαστό».

Κλείνοντας, η κ. Γκίλφοϊλ αναφέρθηκε στον νέο γενικό πρόξενο των ΗΠΑ στη Θεσσαλονίκη, Ματ Χάγκενγκρουμπερ, σημειώνοντας ότι έχει αναλάβει ενεργό ρόλο από την πρώτη στιγμή.

Για τη Θεσσαλονίκη, τέλος, τόνισε ότι αποτελεί πόλη με ξεχωριστή θέση για την ίδια, υπογραμμίζοντας τη δυναμική και τις προοπτικές της.