«Κρατάει» τις 2.700 μονάδες το Χρηματιστήριο παρά τις διεθνείς πιέσεις

Με κέρδη άνοιξε τη Δευτέρα (7/9) το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να πιάνει το νήμα από τις 2.701,38 μονάδες στις οποίες είχε κλείσει στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας, ξεπερνώντας το «φράγμα» των 2.700 μονάδων για πρώτη φορά από το 2009.

Στο ταμπλό, ο ΓΔ «παίζει» στις 2.706,560 μονάδες με κέρδη 0,19%, ενώ ο δείκτης μεγάλης κεφαλαιοποίησης κινείται στις 6.925,460 μονάδες (+0,15%) και ο τραπεζικός δείκτης σημειώνει απώλειες 0,11% στις 3.207,820 μονάδες.

Η Alpha Bank κινείται πτωτικά (-0,3%) στα 4,678 ευρώ ανά μετοχή, όπως επίσης και η Eurobank (-0,49%) στα 4,7 ευρώ ανά μετοχή. Στον αντίποδα, η ΕΤΕ κερδίζει 0,46% με τη μετοχή της στα 17,63 ευρώ, ενώ η Πειραιώς παραμένει αμετάβλητη στα 10,6 ευρώ ανά μετοχή.

Στα «πράσινα» ξεχωρίζει η HELLENiQ ENERGY (+3,27%) και η Allwyn (+1,15%). Θετικά κινούνται και οι AKTOR (+0,96%), ΔΕΗ (+0,99%), ΔΑΑ (+0,48%), Motor Oil (+1,66%) και ΟΤΕ (+0,3%).

Ήπιες απώλειες σημειώνουν οι ΤΙΤΑΝ (-0,18%), Coca Cola HBC (-0,57%), Viohalco (-0,46%), Aegean (-0,58%).

Σε γενικές γραμμές, στο ΧΑ η τάση παραμένει ανοδική, αλλά οι επτά συνεχόμενες θετικές εβδομάδες και η σταδιακή μείωση του τζίρου αυξάνουν την πιθανότητα κατοχύρωσης κερδών.

Κρίσιμο Κρίσιμο είναι να διατηρηθούν οι 2.700 μονάδες για τον ΓΔ και οι 3.200 για τον ΔΤΡ. Θετικά λειτουργεί η απόφαση της Morningstar DBRS να διατηρήσει την αξιολόγηση της Ελλάδας στο BBB και να αναβαθμίσει τις τάσεις της σε θετικές.

Για τον ΓΔ οι στηρίξεις εντοπίζονται στις 2.684–2.690 και 2.660–2.665 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 2.707–2.720 και τις 2.750 μονάδες. Για τον Τραπεζικό Δείκτη στήριξη στις 3.175–3.200 και αντίσταση στις 3.216–3.250 μονάδες.

Στα επιχειρηματικά νέα, η ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων α’ εξαμήνου από τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ την ερχόμενη εβδομάδα (15/9) και η τηλεδιάσκεψη των αναλυτών μία ημέρα μετά.

Παράλληλα, η Star Bulk αναμένεται να ανακοινώσει στις 8 Σεπτεμβρίου το εύρος τιμής διάθεσης, ενώ η δημόσια προσφορά θα πραγματοποιηθεί από τις 9 έως τις 11 Σεπτεμβρίου, με την έναρξη διαπραγμάτευσης να τοποθετείται στις 16 Σεπτεμβρίου.

Ισχυρή ανάπτυξη κατέγραψε η Softweb στο α’ εξάμηνο, με τον κύκλο εργασιών να ανέρχεται σε 2,276 εκατ. ευρώ, από 1,450 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 56,97%, ενώ το EBITDA διαμορφώθηκε στα 321,64 χιλ. ευρώ, έναντι 215,52 χιλ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 49,24%. Παράλληλα, το EBIT ενισχύθηκε κατά 40,65% και τα κέρδη προ φόρων κατά 35,05%, ενώ ο Όμιλος προχωρά στην ενοποίηση των δραστηριοτήτων του με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη.

Σε αυτά που περιμένουν οι επενδυτές και η ανακοίνωση του ελληνικού ΑΕΠ και εμπορικού ισοζυγίου σήμερα (Δευτέρα, 7/9), καθώς και η εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε στη ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Υπουργείο Οικονομικών.

Την Πέμπτη (10/9) ακολουθούν η απόφαση της ΕΚΤ, η ελληνική βιομηχανική παραγωγή και ο αμερικανικός PPI. Την Παρασκευή (11/9) ανακοινώνεται ο αμερικανικός CPI. Το rebalancing του FTSE Russell θα πραγματοποιηθεί στο κλείσιμο της 18/9 και οι αλλαγές θα ισχύσουν από το άνοιγμα της 21/9. Την ίδια ημέρα τίθενται σε ισχύ και οι προσθήκες εννέα ελληνικών μετοχών στον STOXX Europe 600.

Στις διεθνείς αγορές, με απώλειες άνοιξαν σήμερα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια με τον γερμανικό DAX (-0,2%) να μεταβολίζει το πρώτο σοκ από τη νίκη της AfD. Στην Ασία, η εικόνα ήταν καλύτερη με νέα σημαντικά κέρδη (+4%) στη Νότια Κορέα.

Στα εμπορεύματα, το Brent «παίζει» στα 96 δολάρια (+0,05%) και το αμερικανικό αργό στα 91 δολάρια (-0,32%), ενώ ο χρυσός διεύρυνε τις απώλειές του πέφτοντας κάτων των 4.400 δολαρίων.