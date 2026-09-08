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ΔΕΘ: Το «πακέτο» για τους συνταξιούχους - Πόσα χρήματα θα πάρουν και πότε
Εργασιακά
08:27 - 08 Σεπ 2026

ΔΕΘ: Το «πακέτο» για τους συνταξιούχους - Πόσα χρήματα θα πάρουν και πότε

Γιώργος Αλεξάκης
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Με την ενίσχυση του Νοεμβρίου να αυξάνεται από τα 300 στα 400 ευρώ και την περίμετρο των δικαιούχων να διευρύνεται κατά περίπου 270.000 άτομα, το οικονομικό επιτελείο εξειδίκευσε το πακέτο μέτρων που αφορά τους συνταξιούχους μετά τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στην 90ή ΔΕΘ.

Συνολικά, όπως αναφέρθηκε, περίπου 2,2 εκατομμύρια πολίτες θα λάβουν την ετήσια οικονομική ενίσχυση, με το συνολικό δημοσιονομικό κόστος να ανέρχεται σε 879 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, από τον Ιανουάριο του 2027 όλοι οι συνταξιούχοι θα δουν αυξήσεις στις συντάξεις τους, καθώς καταργείται στην πράξη ο συμψηφισμός της αύξησης με την προσωπική διαφορά.

400 ευρώ τον Νοέμβριο: Ποιοι θα τα πάρουν

Αναλυτικά, η ενίσχυση του Νοεμβρίου αυξάνεται από 300 σε 400 ευρώ καθαρά και διευρύνεται σημαντικά.

Δικαιούχοι είναι:

  • οι συνταξιούχοι άνω των 65 ετών,
  • οι συνταξιούχοι ηλικίας 61-65 ετών που λαμβάνουν μόνο σύνταξη λόγω θανάτου,
  • τα άτομα με αναπηρία, ανεξαρτήτως ηλικίας,
  • οι ανασφάλιστοι υπερήλικες.

Με το νέο πλαίσιο, οι δικαιούχοι ανέρχονται σε 2.196.751, δηλαδή περίπου 270.000 περισσότεροι σε σχέση με το προηγούμενο πλαίσιο που είχε ανακοινωθεί τον Απρίλιο.

Η πληρωμή αναμένεται τον Νοέμβριο του 2026.

Το ποσό των 400 ευρώ είναι καθαρό για τη συντριπτική πλειονότητα των δικαιούχων, γεγονός που, όπως επισήμανε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, έχει ιδιαίτερη σημασία σε σύγκριση με το καθαρό ποσό της εθνικής σύνταξης.

Η εθνική σύνταξη ανέρχεται σήμερα σε 446 ευρώ μικτά, ενώ το καθαρό ποσό είναι χαμηλότερο. Συνεπώς, τα 400 ευρώ της ετήσιας ενίσχυσης αντιστοιχούν, σε όρους καθαρού εισοδήματος, σε περισσότερο από μία επιπλέον μηνιαία εθνική σύνταξη.

Αυξήσεις στις συντάξεις από 1/1/2027

Το δεύτερο μεγάλο όφελος για τους συνταξιούχους έρχεται από τον Ιανουάριο του 2027.

Οι συντάξεις θα αυξηθούν με βάση τον μηχανισμό που συνδέει την αναπροσαρμογή με τον μέσο όρο πληθωρισμού και ΑΕΠ. Η κρίσιμη αλλαγή είναι ότι η αύξηση δεν θα συμψηφίζεται πλέον με την προσωπική διαφορά.

Αυτό σημαίνει ότι αυξήσεις θα λάβει το σύνολο των συνταξιούχων.

Με βάση τις διαθέσιμες εκτιμήσεις του Απριλίου 2026, η αύξηση για το 2027 υπολογίζεται σήμερα σε περίπου 2,6%. Ωστόσο, το τελικό ποσοστό δεν έχει ακόμη κλειδώσει, καθώς θα καθοριστεί από τις επικαιροποιημένες μακροοικονομικές προβλέψεις που θα ενσωματωθούν στον Προϋπολογισμό του 2027, ο οποίος θα κατατεθεί τον Νοέμβριο.

Το δημοσιονομικό κόστος της συγκεκριμένης αύξησης εκτιμάται σε περίπου 750 εκατ. ευρώ.

Πόσο έχουν αυξηθεί οι συντάξεις από το 2023

Οι νέες αυξήσεις έρχονται να προστεθούν στις αναπροσαρμογές των τελευταίων ετών.

Οι συντάξεις αυξήθηκαν:

  • 7,75% το 2023
  • 3% το 2024
  • 2,4% το 2025
  • 2,4% το 2026

Συνολικά, η σωρευτική αύξηση την περίοδο 2023-2026 ανέρχεται σε 16,4%.

Με την εκτιμώμενη αύξηση 2,6% του 2027, η σωρευτική αύξηση από το 2023 θα φτάσει περίπου το 19%.

Παράλληλα, το ετήσιο δημοσιονομικό κόστος των αυξήσεων στις συντάξεις εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί περίπου στα 3,25 δισ. ευρώ.

Το νέο καθεστώς προβλέπει ότι οι συντάξεις θα συνεχίσουν να αυξάνονται κάθε χρόνο χωρίς συμψηφισμό της προσωπικής διαφοράς.

Τι αλλάζει για τις συντάξεις χηρείας

Στο πακέτο περιλαμβάνεται και παρέμβαση στις συντάξεις λόγω θανάτου.

Καταργείται η μείωση κατά 50% μετά την πάροδο της τριετίας, ενώ συνεχίζει να καταβάλλεται η εθνική σύνταξη λόγω θανάτου και στις περιπτώσεις δικαιούχων που λαμβάνουν παράλληλα σύνταξη από ίδιο δικαίωμα.

Η αλλαγή αφορά περίπου 8.500 συνταξιούχους του Δημοσίου στους οποίους είχε εφαρμοστεί η περικοπή.

Το ετήσιο δημοσιονομικό κόστος υπολογίζεται σε περίπου 48 εκατ. ευρώ.

Παραδείγματα: Πόσα χρήματα θα πάρουν

Η εικόνα γίνεται πιο καθαρή μέσα από τα παραδείγματα που παρουσίασε το οικονομικό επιτελείο.

Συνταξιούχος με μηνιαίο καθαρό εισόδημα 823 ευρώ:
θα λάβει περίπου 208 ευρώ από την αύξηση της σύνταξης και επιπλέον 400 ευρώ τον Νοέμβριο. Συνολικό ετήσιο όφελος: 608 ευρώ.

Συνταξιούχος με μηνιαίο καθαρό εισόδημα 1.086 ευρώ:
θα λάβει περίπου 284 ευρώ από την αύξηση και 400 ευρώ από την ενίσχυση. Συνολικό όφελος: 684 ευρώ.

Συνταξιούχος με μηνιαίο καθαρό εισόδημα 1.476 ευρώ:
η αύξηση υπολογίζεται σε περίπου 374 ευρώ, ενώ μαζί με την ενίσχυση των 400 ευρώ το συνολικό ετήσιο όφελος φτάνει τα 774 ευρώ.

Συνταξιούχος με μηνιαίο καθαρό εισόδημα 1.716 ευρώ:
η αύξηση υπολογίζεται σε περίπου 449 ευρώ και, μαζί με τα 400 ευρώ του Νοεμβρίου, το συνολικό όφελος ανέρχεται σε 849 ευρώ.

Το μήνυμα Πιερρακάκη για τους συνταξιούχους

Παρουσιάζοντας τα μέτρα, ο Κυριάκος Πιερρακάκης επιχείρησε να δώσει ιδιαίτερο πολιτικό και κοινωνικό βάρος στις παρεμβάσεις για τους συνταξιούχους.

«Με την μόνιμη ενίσχυση 400 ευρώ σε συνταξιούχους, την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς και τις αυξήσεις από 1/1/2027 μπορούμε να κοιτάζουμε και πάλι τους συνταξιούχους στα μάτια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση γνωρίζει τις απώλειες που υπέστησαν οι συνταξιούχοι τα προηγούμενα χρόνια, σημειώνοντας ότι η νέα πολιτική επιχειρεί να ενισχύσει σταδιακά το διαθέσιμο εισόδημά τους.

«Ο δημοσιονομικός χώρος είναι δεδομένος»

Την ίδια στιγμή, το οικονομικό επιτελείο βάζει προς το παρόν φρένο στις προσδοκίες για νέα μέτρα.

Ο κ. Πιερρακάκης ξεκαθάρισε ότι «ο δημοσιονομικός χώρος είναι δεδομένος», αφήνοντας να εννοηθεί ότι το πακέτο που ανακοινώθηκε στη ΔΕΘ αποτυπώνει τα σημερινά περιθώρια του προϋπολογισμού.

Δεν απέκλεισε, ωστόσο, το ενδεχόμενο παρέμβασης εάν προκύψουν έκτακτες συνθήκες.

Όπως εξήγησε, η κυβέρνηση παρακολουθεί τις εξελίξεις και, σε περίπτωση έκτακτου προβλήματος, υπάρχουν περιθώρια προσαρμογής, καθώς οι ευρωπαϊκοί δημοσιονομικοί κανόνες προβλέπουν σχετικές δυνατότητες.

Το χρονοδιάγραμμα για τους συνταξιούχους

Νοέμβριος 2026: Καταβολή της μόνιμης ετήσιας ενίσχυσης των 400 ευρώ.

1η Ιανουαρίου 2027: Αυξήσεις στις συντάξεις, με σημερινή εκτίμηση περίπου 2,6%, χωρίς συμψηφισμό της προσωπικής διαφοράς.

2027 και μετά: Οι συντάξεις συνεχίζουν να αυξάνονται κάθε χρόνο με βάση τον προβλεπόμενο μηχανισμό, χωρίς τον συμψηφισμό της προσωπικής διαφοράς.

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