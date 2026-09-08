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Οι σημαντικότερες χρηματιστηριακές αγορές παγκοσμίως - Μία αντιπροσωπεύει το 44%
Business Facts
07:52 - 08 Σεπ 2026

Οι σημαντικότερες χρηματιστηριακές αγορές παγκοσμίως - Μία αντιπροσωπεύει το 44%

Reporter.gr Newsroom
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Με συνολική χρηματιστηριακή αξία 68,9 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, οι ΗΠΑ αποτελούν μακράν τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αγορά μετοχών στον κόσμο, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 44% της παγκόσμιας αγοράς.

Οι ΗΠΑ φιλοξενούν τα δύο σημαντικότερα χρηματιστήρια του κόσμου, το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE) και το Nasdaq. Οι μετοχές της συντριπτικής πλειονότητας των μεγαλύτερων εισηγμένων εταιρειών της χώρας διαπραγματεύονται σε αυτά τα δύο χρηματιστήρια.

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις σημαντικότερες χρηματιστηριακές αγορές μετοχών παγκοσμίως, με βάση στοιχεία του visualcapitalist.com στα τέλη του 2025.

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Η κυριαρχία των ΗΠΑ στις παγκόσμιες χρηματιστηριακές αγορές έχει ενισχυθεί κατά την τελευταία δεκαετία. Το μερίδιό τους στην παγκόσμια χρηματιστηριακή κεφαλαιοποίηση έχει αυξηθεί κατά περισσότερες από 10 ποσοστιαίες μονάδες από το 2012, όταν αντιπροσώπευαν περίπου το ένα τρίτο του παγκόσμιου συνόλου.

Μέρος αυτής της ανόδου οφείλεται στις ισχυρές επιδόσεις αμερικανικών τεχνολογικών εταιρειών που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο, όπως η Apple, η Alphabet και η NVIDIA, οι οποίες αποτελούν μέρος της λεγόμενης «Magnificent Seven» (Επτά Εντυπωσιακές).

Η Κίνα και η ΕΕ βρίσκονται σχεδόν στην ίδια θέση

Η Κίνα κατατάσσεται ως η δεύτερη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αγορά μετοχών στον κόσμο, οριακά μπροστά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και οι δύο αγορές φτάνουν περίπου τα 15,5 τρισεκατομμύρια δολάρια σε χρηματιστηριακή κεφαλαιοποίηση.

Ακόμη και σε αυτό το μέγεθος, κάθε μία από αυτές τις αγορές είναι μικρότερη από το ένα τέταρτο της αμερικανικής αγοράς των 68,9 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Αξίζει να σημειωθεί ότι πολλές σημαντικές κινεζικές εταιρείες είναι επίσης εισηγμένες στο Χονγκ Κονγκ, το οποίο αποτελεί από μόνο του μια αγορά αξίας 6,1 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

Οι χρηματιστηριακές αγορές τόσο της Κίνας όσο και της ΕΕ αντιμετώπισαν πιέσεις, καθώς οι επενδυτές στάθμισαν τη γεωπολιτική αβεβαιότητα. Παρ’ όλα αυτά, οι μετοχές που είναι εισηγμένες στην ΕΕ αυξήθηκαν κατά σχεδόν 40% σε ετήσια βάση, καθώς οι αγορές αντέδρασαν θετικά στις αυξημένες γερμανικές κρατικές δαπάνες και στη μεγαλύτερη σχετική βεβαιότητα ως προς την οικονομική πολιτική σε σύγκριση με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι άλλοι ασιατικοί κολοσσοί του χρηματιστηρίου

Πέρα από την Κίνα, η Ασία φιλοξενεί αρκετές ακόμη σημαντικές χρηματιστηριακές αγορές, μεταξύ των οποίων η Ινδία (10,6 τρισ. δολάρια), η Ιαπωνία (7,6 τρισ. δολάρια) και η Σιγκαπούρη (824 δισ. δολάρια).

Από τις τρεις, η Ινδία είχε το πιο δύσκολο 2025. Ενώ οι παγκόσμιες μετοχές σημείωσαν κατά μέσο όρο σχεδόν 19% ανάπτυξη, οι ινδικές μετοχές αυξήθηκαν κατά μόλις 2,5% κατά μέσο όρο.

Ένας σημαντικός παράγοντας ήταν η έλλειψη εγχώριων πρωταγωνιστών στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης (AI). Καθώς οι χρηματιστηριακές αγορές της Νότιας Κορέας, της Ταϊβάν και των ΗΠΑ σημείωσαν μεγάλη άνοδο, οι επενδυτές ανακατεύθυναν κεφάλαια μακριά από τις ινδικές εταιρείες.

Τελευταία τροποποίηση στις 07/09/2026 - 23:57
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