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Κεραμέως: Ρεκόρ 25ετίας στο επτάμηνο με 323.136 νέες θέσεις – Στο 7,9% η ανεργία
Εργασιακά
09:46 - 08 Σεπ 2026

Κεραμέως: Ρεκόρ 25ετίας στο επτάμηνο με 323.136 νέες θέσεις – Στο 7,9% η ανεργία

Reporter.gr Newsroom
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Ισχυρή δυναμική εξακολουθεί να καταγράφει η ελληνική αγορά εργασίας, με το ισοζύγιο νέων θέσεων εργασίας κατά το πρώτο επτάμηνο του 2026 να σημειώνει την υψηλότερη επίδοση των τελευταίων 25 ετών και την ανεργία να υποχωρεί στο 7,9% τον Ιούλιο.

Σύμφωνα με τη μηνιαία έκθεση του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ για τον Ιούλιο, κατά το διάστημα Ιανουαρίου – Ιουλίου 2026 το ισοζύγιο αναγγελιών προσλήψεων και αποχωρήσεων διαμορφώθηκε θετικά κατά 323.136 νέες θέσεις εργασίας, καταγράφοντας την καλύτερη επίδοση πρώτου επταμήνου από το 2001 μέχρι σήμερα.

Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, δήλωσε: «Τα στοιχεία του Ιουλίου επιβεβαιώνουν τη σταθερά θετική πορεία της αγοράς εργασίας. Το πρώτο επτάμηνο του 2026 καταγράφεται η καλύτερη επίδοση των τελευταίων 25 ετών στο ισοζύγιο νέων θέσεων εργασίας, με 323.136 περισσότερες θέσεις, ενώ η ανεργία έχει υποχωρήσει στο 7,9%, από 17,9% τον Ιούλιο του 2019. Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι η πρόοδος αυτή αφορά ολοένα και περισσότερους συμπολίτες μας: περισσότερες γυναίκες και νέοι βρίσκονται στην αγορά εργασίας, ενώ το ποσοστό της πλήρους απασχόλησης έχει αυξηθεί σημαντικά. Στόχος μας παραμένει μία αγορά εργασίας με περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας, περισσότερες ευκαιρίες για όλους και ακόμη χαμηλότερη ανεργία. Συνεχίζουμε με πολιτικές που ενισχύουν την απασχόληση και δημιουργούν σταθερές προοπτικές για εργαζόμενους και επιχειρήσεις.».

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η συνολική ανεργία υποχώρησε τον Ιούλιο του 2026 στο 7,9%, από 17,9% τον Ιούλιο του 2019, καταγράφοντας μείωση κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες. Η Ελλάδα έχει σημειώσει τη μεγαλύτερη μείωση της συνολικής ανεργίας μεταξύ όλων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πλέον καταγράφει χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας από τη Φινλανδία, την Ισπανία, τη Σουηδία και τη Γαλλία. Η αποκλιμάκωση είναι σημαντική σε όλες τις επιμέρους κατηγορίες:

Η ανεργία των ανδρών μειώθηκε στο 5,9%, από 14,5% τον Ιούλιο του 2019, σημειώνοντας πτώση κατά 8,6 ποσοστιαίες μονάδες και βρίσκεται πλέον στο ίδιο επίπεδο με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Η ανεργία των γυναικών περιορίστηκε στο 10,4%, από 22,2% το 2019, με μείωση κατά 11,8 ποσοστιαίες μονάδες.

Η ανεργία των νέων υποχώρησε στο 16,8%, από 37,6% τον Ιούλιο του 2019, σημειώνοντας πτώση κατά 20,8 ποσοστιαίες μονάδες.

Ο Ιούλιος του 2026 αποτελεί, έτσι, τον καλύτερο μήνα Ιούλιο των τελευταίων 18 ετών σε όλες τις κατηγορίες ανεργίας, συνολική ανεργία, γυναίκες, άνδρες και νέους. Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν τη σταθερή βελτίωση της εικόνας της αγοράς εργασίας, τόσο ως προς τη δημιουργία νέων θέσεων και την αύξηση της απασχόλησης όσο και ως προς τη συνεχιζόμενη αποκλιμάκωση της ανεργίας.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι το πρώτο επτάμηνο του 2026 έχουν ήδη καταγραφεί περισσότερες από 5,7 εκ. υπερωρίες στους κλάδους ένταξης της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, με αποτέλεσμα να έχουμε περίπου 1,54 εκ. περισσότερες υπερωρίες σε σχέση με το πρώτο επτάμηνο του 2025 (αύξηση +36,8%). Αναλυτικά:

Χονδρικό Εμπόριο: αύξηση 212,8% (+594.913 υπερωρίες)

Διοικητικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τουρισμό: αύξηση 172,8% (+47.991 υπερωρίες)

Εστίαση: +67,2% σε επτάμηνη βάση (+323.049 υπερωρίες)

Βιομηχανία: +15,4% σε επτάμηνη βάση (+267.916 υπερωρίες)

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