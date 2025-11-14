Λάμψα και Intracom συμμετέχουν στην ΑΜΚ της Regency Hellenic Investments

Η Λάμψα γνωστοποίησε ότι θα συμμετάσχει στην επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Regency Hellenic Investments, ύψους €9,55 εκατ., η οποία πραγματοποιείται για την κάλυψη επιχειρησιακών και ταμειακών αναγκών της εταιρείας. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης έχει οριστεί έως τις 18 Νοεμβρίου 2025.

Σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, στις 14 Νοεμβρίου 2025, η Λάμψα θα λάβει μέρος και στις αυξήσεις κεφαλαίου των εταιρειών Selene και Harmona, στις οποίες κατέχει ποσοστά 75% και 5% αντίστοιχα. Με αυτόν τον τρόπο, οι δύο θυγατρικές θα μπορέσουν να συμμετάσχουν στο σύνολο της αύξησης της Regency, διατηρώντας σταθερά τα ποσοστά τους 33,91% και 8,01%.

Ακολουθεί η αναλυτική ανακοίνωση της εταιρείας:

«Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε." (εφεξής καλουμένη ως "Εταιρεία"), σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και την παράγραφο 4.1.1 περ.6 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 2083/14.11.2025 απόφασής του αποφάσισε την συμμετοχή της Εταιρείας στην αύξηση κεφαλαίου της εταιρείας με την επωνυμία "SELENE ENTERPRISES COMPANY LIMITED" (εφεξής η "Selene"), στην οποία η Εταιρεία συμμετέχει με ποσοστό 75%, ύψους δύο εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα χιλιάδων Ευρώ (€ 2.350.000) με καταβολή μετρητών, η οποία αποφασίσθηκε δυνάμει της από 14.11.2025 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της "Selene", και ειδικότερα, την κάλυψη και καταβολή από την Εταιρεία ποσού ενός εκατομμυρίου επτακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων Ευρώ (€ 1.762.500) το οποίο αντιστοιχεί σε 1.762.500 νέες μετοχές προκειμένου να συμμετάσχει η "Selene", η οποία συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της "Regency Hellenic Investments S.A." με ποσοστό σε 33,91%, στην επικείμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με την επωνυμία "Regency Hellenic Investments S.A." (εφεξής η "Regency") ύψους εννέα εκατομμυρίων πεντακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων Ευρώ (€ 9.555.000) με καταβολή μετρητών και με έκδοση τριάντα ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων πενήντα χιλιάδων νέων μετοχών (31.850.000), με κάλυψη του ποσού των τριών εκατομμυρίων διακοσίων σαράντα χιλιάδων εξήντα τριών ευρώ (€ 3.240.063), το οποίο αντιστοιχεί σε δέκα εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες διακόσιες δέκα (10.800.210) νέες μετοχές, ώστε να διατηρήσει το υφιστάμενο ποσοστό της (33, 91%) στην "Regency".

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 2083/14.11.2025 απόφασής του αποφάσισε την συμμετοχή της Εταιρείας στην αύξηση κεφαλαίου της εταιρείας με την επωνυμία "HARMONA ENTERPRISES COMPANY LIMITED" (εφεξής η "Harmona"), στην οποία η Εταιρεία συμμετέχει με ποσοστό 5%, ύψους τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (€ 450.000) με καταβολή μετρητών και με έκδοση 450.000 νέων μετοχών, η οποία αποφασίσθηκε δυνάμει της από 14.11.2025 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της "Harmona", και ειδικότερα, την κάλυψη και καταβολή από την Εταιρεία ποσού είκοσι δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (€ 22.500) το οποίο αντιστοιχεί σε 22.500 νέες μετοχές, προκειμένου η "Harmona", η οποία συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της "Regency Hellenic Investments S.A." με ποσοστό σε 8,01%, να συμμετάσχει στην επικείμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με την επωνυμία "Regency Hellenic Investments S.A." (εφεξής η "Regency"), ύψους εννέα εκατομμυρίων πεντακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων Ευρώ (€ 9.555.000) με καταβολή μετρητών και με έκδοση τριαντα ενός εκατομυρίου οκτακοσίων πενήντα χιλιάδων νέων μετοχών (31.850.000), με κάλυψη και καταβολή του ποσού των επτακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα ενός Ευρώ (€ 764.451), το οποίο αντιστοιχεί σε δύο εκατομμύρια πεντακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες εκατόν εβδομήντα νέες μετοχές, ώστε να διατηρήσει το υφιστάμενο ποσοστό της (8,01%) στην "Regency".

Η επικείμενη αύξηση του κεφαλαίου της "Regency" θα αποφασισθεί με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της "Regency" η οποία συγκλήθηκε με την από 06.11.2025 πρόσκληση και θα λάβει χώρα την από 18.11.2025. Η καταβολή των σχετικών ποσών από τους μετόχους για την συμμετοχή τους στην αύξηση κεφαλαίου της "Regency" θα πρέπει να λάβει χώρα το αργότερο μέχρι 18.11.2025, για λόγους επιχειρησιακών και ταμειακών αναγκών.

Η Εταιρεία δυνάμει της υπ’ αριθμ. 2083/14.11.2025 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, αποφάσισε, για λόγους ταμειακής διευκόλυνσης και καλύτερης εσωτερικής λειτουργίας, η καταβολή του ποσού του ενός εκατομμυρίου επτακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων Ευρώ (€ 1.762.500) στην "Selene", για την συμμετοχή της στην αύξηση του κεφαλαίου της, να λάβει χώρα την 14.11.2025, ώστε η τελευταία να προβεί εγκαίρως στην καταβολή του ποσού των τριών εκατομμυρίων διακοσίων σαράντα χιλιάδων εξήντα τριών ευρώ (€ 3.240.063) στην"Regency", προκειμένου να συμμετάσχει στην αντίστοιχη αύξηση κεφαλαίου της.

Περαιτέρω, η Εταιρεία δυνάμει της υπ’ αριθμ. 2083/14.11.2025 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, αποφάσισε, για λόγους ταμειακής διευκόλυνσης και καλύτερης εσωτερικής λειτουργίας, η καταβολή του ποσού των είκοσι δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (€ 22.500) στην "Harmona", για την συμμετοχή της στην αύξηση του κεφαλαίου της, να λάβει χώρα την 14.11.2025 ώστε η τελευταία να προβεί εγκαίρως στην καταβολή του ποσού επτακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα ενός Ευρώ (€ 764.451) στην "Regency", προκειμένου να συμμετάσχει στην αντίστοιχη αύξηση κεφαλαίου της .

Σημειώνεται επί σκοπώ πλήρους ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού ότι, κατόπιν της ολοκλήρωσης των ανωτέρω:

– το κεφάλαιο της εταιρείας "SELENE ENTERPRISES COMPANY LIMITED" θα ανέρχεται σε 34.870.000 Ευρώ διαιρούμενο σε 34.870.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (€ 1) εκάστης ενώ το ποσοστό συμμετοχής της Εταιρείας στην εν λόγω εταιρεία θα παραμείνει στο υφιστάμενο ποσοστό 75%.

– το κεφάλαιο της εταιρείας ""HARMONA ENTERPRISES COMPANY LIMITED" θα ανέρχεται σε δέκα εκατομμύρια, επτακόσιες δέκα χιλιάδες και σαράντα έξι Ευρώ (10.710.046) διαιρούμενο σε 10.710.046 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (€ 1) εκάστης ενώ το ποσοστό συμμετοχής της Εταιρείας στην εν λόγω εταιρεία θα παραμείνει στο υφιστάμενο ποσοστό 5%.

– η συμμετοχή της εταιρείας "SELENE ENTERPRISES COMPANY LIMITED" στην "Regency Hellenic Investments S.A." θα παραμείνει στο υφιστάμενο ποσοστό 33,91%.

– η συμμετοχή της εταιρείας "HARMONA ENTERPRISES COMPANY LIMITED" στην "Regency Hellenic Investments S.A." θα παραμείνει στο υφιστάμενο ποσοστό 8,01%.

– η έμμεση συμμετοχή της Εταιρείας στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας REGENCY HELLENIC INVESTMENTS S.A. θα διατηρηθεί στο υφιστάμενο ποσοστό 25,83%».

Συμμετοχή της Intracom στην ΑΜΚ της Selene

Η Intracom Holdings ανακοίνωσε επίσης ότι η θυγατρική της, Intracom Ventures, θα συμμετάσχει στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Selene, καλύπτοντας ποσό €587.500, αναλογικό του ποσοστού συμμετοχής της (25%). Η αύξηση κεφαλαίου της Selene, συνολικού ύψους €2.350.000, αποφασίστηκε προκειμένου η εταιρεία να συμμετάσχει στην επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Regency Hellenic Investments S.A., ύψους €9.555.000, διατηρώντας το ποσοστό της στο 33,91%.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" και διακριτικό τίτλο "INTRACOM HOLDINGS" (εφεξής η "Eταιρεία") ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της, θυγατρικής της Εταιρείας μας κατά ποσοστό 100%, "INTRACOM VENTURES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. " (εφεξής "INTRACOM VENTURES"), η οποία είναι μέτοχος κατά ποσοστό 25% στην εταιρεία "SELENE ENTERPRISES COMPANY LIMITED" (εφεξής η "SELENE"), αποφάσισε, στην από 14.11.2025 συνεδρίασή του, την συμμετοχή της INTRACOM VENTURES στην αποφασισθείσα αύξηση κεφαλαίου της SELENE, ύψους δύο εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα χιλιάδων Ευρώ (€ 2.350.000) με καταβολή μετρητών.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο της INTRACOM VENTURES, αποφάσισε την, κατά την αναλογία συμμετοχής της, κάλυψη και καταβολή ποσού πεντακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων Ευρώ (€ 587.500), έναντι 587.500 νέων μετοχών της SELENE.

Σημειώνεται επί σκοπώ πλήρους ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού ότι η ως άνω αύξηση του κεφαλαίου της SELENE αποφασίστηκε με την από 14.11.2025 απόφαση του ΔΣ αυτής, προκειμένου η SELENE, η οποία συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της "REGENCY HELLENIC INVESTMENTS S.A.", (εφεξής η "REGENCY"), με ποσοστό σε 33,91%, να συμμετάσχει στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εν λόγω εταιρείας, ύψους εννέα εκατομμυρίων πεντακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων Ευρώ (€ 9.555.000) με καταβολή μετρητών και έκδοση τριάντα ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων πενήντα χιλιάδων νέων μετοχών (31.850.000), καλύπτοντας ποσό τριών εκατομμυρίων διακοσίων σαράντα χιλιάδων εξήντα τριών ευρώ (€ 3.240.063) έναντι δέκα εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων διακοσίων δέκα (10.800.210) νέων μετοχών, προς διατήρηση του υφιστάμενου ποσοστού συμμετοχής της (33, 91%) στην REGENCY.

Η έμμεση δε συμμετοχή της INTRACOM HOLDINGS στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας REGENCY, θα διατηρηθεί στο υφιστάμενο ποσοστό 8,48%».