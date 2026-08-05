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Μεταβολές στην Aktor μετά την ΑΜΚ – Άνω του 20% η Castellano, χαμηλότερα η BLUE SILK
Ανακοινώσεις
20:15 - 05 Αυγ 2026

Μεταβολές στην Aktor μετά την ΑΜΚ – Άνω του 20% η Castellano, χαμηλότερα η BLUE SILK

Reporter.gr Newsroom
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Μεταβολές στη μετοχική σύνθεση της AKTOR Ομίλου Εταιρειών καταγράφονται μετά την ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, με τις συμμετοχές των βασικών μετόχων Castellano Properties Limited και BLUE SILK (CY) LTD να διαμορφώνονται σε νέα επίπεδα.

Σύμφωνα με τις σχετικές γνωστοποιήσεις που έλαβε η εταιρεία και δημοσιοποίησε κατ’ εφαρμογή του Ν. 3556/2007, η Castellano αύξησε το ποσοστό συμμετοχής της άνω του ορίου του 20%, ενώ η BLUE SILK περιόρισε το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει, τόσο λόγω διάθεσης μετοχών όσο και λόγω της αύξησης κεφαλαίου στην οποία δεν συμμετείχε.

Η ανακοίνωση για την Castellano

Η «ΑΚTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ», διακριτικός τίτλος «AKTOR ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ» (εφεξής «AKTOR ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ» ή «Εκδότης») σε εφαρμογή του Ν.3556/2007, ως ισχύει και σε συνέχεια της από 31/07/2026 και από 03/08/2026 Oρθής Επανάληψης γνωστοποίησης που έλαβε από την εταιρεία Castellano Properties Limited (εφεξής η «Castellano»), γνωστοποιεί τα ακόλουθα:

1. Την 28.07.2026 ολοκληρώθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του Εκδότη και εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών οι νέες μετοχές που προέκυψαν από αυτήν, με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός των κοινών ονομαστικών μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου του Εκδότη να ανέλθει σε 261.780.241.

2. Η Castellano συμμετείχε στην εν λόγω αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και, συνεπεία τούτου, το ποσοστό των κοινών ονομαστικών μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει στον Εκδότη αυξήθηκε από 19,53% σε 20,31%, ήτοι υπερέβη το όριο του 20% του άρθρου 9 παρ. 1 του ν. 3556/2007. συνεπεία εταιρικού γεγονότος που μεταβάλλει την κατανομή των δικαιωμάτων ψήφου.

4. Η Castellano σε συνέχεια και της από 09/03/2026 προηγούμενης γνωστοποίησης, διατηρεί χρηματοπιστωτικά μέσα κατά την έννοια της παρ. 1 (α) του άρθρου 11 του ν. 3556/2007 (ΣΜΕ), τα οποία, εφόσον ασκηθούν, θα οδηγήσουν στην απόκτηση ποσοστού περίπου 3,51% του συνόλου των κοινών μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου του Εκδότη, όπως έχουν διαμορφωθεί μετά την ως άνω αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

5. Συνεπεία τούτου και λαμβανομένου υπόψη ότι μετά την ολοκλήρωση, την 28/07/2026, της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου του Εκδότη η Castellano κατέχει ποσοστό 20,31% των κοινών ονομαστικών μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου του Εκδότη, το συνολικό ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου της Castellano στον Εκδότη, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοπιστωτικών μέσων κατά την έννοια της παρ. 1 (α) του άρθρου 11 του ν. 3556/2007 (ΣΜΕ), εφόσον τούτα ασκηθούν, θα διαμορφωθεί σε ποσοστό περίπου 23,82% από ποσοστό 22,96% το οποίο ανέφερε κατά την προηγούμενη από 09/03/2026 γνωστοποίηση της.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τη ληφθείσα γνωστοποίηση, πραγματικοί δικαιούχοι της Castellano είναι οι κ.κ. Ηλίας Γκότσης, Ευγενία Γκότση, Ροδαμάνθη Γκότση και Μιχαήλ Γκότσης, με ποσοστά συμμετοχής 25% έκαστος. Εντούτοις, κατά τα γνωστοποιηθέντα, η Castellano δεν αποτελεί «ελεγχόμενη επιχείρηση» κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ. 1 περίπτωση (γ) του ν. 3556/2007, από τα ανωτέρω ή άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ούτε άλλως συντρέχει η περίπτωση (α) του άρθρου 10 του ν. 3556/2007 ή η περίπτωση (ε) του άρθρου 2 του ν. 3461/2006.

Η ανακοίνωση για την BLUE SILK

Η «ΑΚTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ», διακριτικός τίτλος «AKTOR ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ» (εφεξής «AKTOR ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ» ή «Εκδότης») σε εφαρμογή του Ν.3556/2007, ως ισχύει, και σε συνέχεια της από 29/07/2026 γνωστοποιήσεων της εταιρείας γνωστοποιήσεων που έλαβε από την Εταιρεία BLUE SILK (CY) LTD (η «BLUE SILK») και τον κ. Κωνσταντίνο Αγγέλου, σχετικά με τα δικαιώματα ψήφου αυτών επί μετοχών της Εταιρείας, γνωστοποιεί τα ακόλουθα:

1. Την 24.07.2026 η εταιρεία BLUE SILK διέθεσε 2.800.000 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της εταιρείας AKTOR ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ. Ως αποτέλεσμα της διάθεσης αυτής, ο αριθμός των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου που κατείχε άμεσα η BLUE SILK μειώθηκε από ποσοστό 15,913% επί συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου του Εκδότη σε ποσοστό 14,540%, ήτοι κατήλθε του ορίου του 15%, κατ’ άρθρο 9 παρ. 1 του ν. 3556/2007.

2. Την 28.07.2026 κατόπιν της ολοκλήρωσης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου του Εκδότη εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών οι νέες μετοχές που προέκυψαν από αυτήν, με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου του Εκδότη να ανέλθει σε 261.780.241. Η BLUE SILK δεν μετέσχε στην εν λόγω αύξηση και, ως εκ τούτου, ο αριθμός των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει παρέμεινε αμετάβλητος σε 29.662.070, το δε αντίστοιχο ποσοστό κατήλθε από 14,540% σε 11,331%, ήτοι μεταβολή μεγαλύτερη του 3% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου του Εκδότη συνεπεία
εταιρικού γεγονότος που μεταβάλλει την κατανομή των δικαιωμάτων ψήφου.

3. Σημειώνεται ότι η εταιρεία BLUE SILK (CY) LTD ελέγχεται από τον κ. Κωνσταντίνο Αγγέλου.

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