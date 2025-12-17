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Νetcompany: Νέα δομή με στόχο την εξωστρεφή στρατηγική ανάπτυξη
Επιχειρήσεις
09:30 - 17 Δεκ 2025

Νetcompany: Νέα δομή με στόχο την εξωστρεφή στρατηγική ανάπτυξη

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Σε νέο, διευρυμένο ρόλο ο Αλέξανδρος Μάνος ως ChiefCommercialOfficerκαι μέλος του ExecutiveManagementτου NetcompanyGroupA/S. Ο Χρήστος Κοντέλλης αναλαμβάνει CountryManagingPartnerγια την Ελλάδα και τη Νότια και Ανατολική Ευρώπη, ενώ ο Σπύρος Ντόκορος CountryManagingPartnerγια το Βέλγιο και το Λουξεμβούργο.

Σε νέα οργανωτική δομή με δύο διακριτά marketunitsπροχωρά, με βάση ανακοίνωση, η Netcompanyαπό την 1η Ιανουαρίου 2026: Το πρώτο marketunitμε έδρα την Ελλάδα, θα είναι υπεύθυνο για την υλοποίηση έργων στη χώρα μας, καθώς και στη Νότια και Ανατολική Ευρώπη. Το δεύτερο, με γραφεία στο Βέλγιο και στο Λουξεμβούργο, θα έχει αποστολή τη συνέχιση της δυναμικής πορείας στους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς, αλλά και την ανάπτυξη του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα των δύο χωρών.

CountryManagingPartner, με ευθύνη την Ελλάδα και τις χώρες της Νότιας και Ανατολικής Ευρώπης, αναλαμβάνει ο Χρήστος Κοντέλλης, στέλεχος με σημαντική εμπειρία σε ηγετικές θέσεις στην εταιρεία: Τα τελευταία δύο χρόνια διατηρούσε τον ρόλο του ChiefOperatingOfficer, NetcompanySEE & EUI, ενώ προηγουμένως κατείχε τον ρόλο του GeneralManagerEnterpriseSolutions.

«Είναι τιμή μου να αναλαμβάνω τον νέο αυτό ρόλο. Τα τελευταία 10 χρόνια έχουμε υπερδιπλασιάσει τον κύκλο εργασιών μας, ενώ ο αριθμός των εργαζομένων στην Ελλάδα έχει ξεπεράσει τους 3.000. Με αυτή την πολύ δυνατή ομάδα και την ισχυρή τεχνογνωσία και εμπειρία που έχουμε αποκτήσει, διαθέτουμε όλα τα εφόδια για να ενισχύσουμε περαιτέρω την παρουσία μας στη χώρα μας και στη Νότια και Ανατολική Ευρώπη», τόνισε ο κ. Κοντέλλης.

Παράλληλα, ο Σπύρος Ντόκορος, στέλεχος με μακρά πορεία στην εταιρεία και τα τελευταία έξι χρόνια GeneralManagerEUInstitutions, NetcompanySEE & EUI, αναλαμβάνει CountryManagingPartnerμε χώρες ευθύνης του το Βέλγιο και το Λουξεμβούργο.

Ο κ. Ντόκορος δήλωσε σχετικά: «Η ανάληψη του συγκεκριμένου ρόλου αποτελεί για μένα μια νέα πρόκληση και ιδιαίτερη τιμή. Η επιτυχής πορεία στην υλοποίηση έργων για τους ευρωπαϊκούς θεσμούς αποτελεί ισχυρή βάση για το επόμενο βήμα μας. Στο πλαίσιο του οράματος της εταιρείας για υπεύθυνο ψηφιακό μετασχηματισμό, στόχος είναι να ενισχύσουμε περαιτέρω τον ρόλο μας ως αξιόπιστος στρατηγικός εταίρος των ευρωπαϊκών οργανισμών και να επεκτείνουμε την παρουσία μας σε δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς στο Βέλγιο και το Λουξεμβούργο».

Ο Αλέξανδρος Μάνος σε νέο διευρυμένο ρόλο – ChiefCommercialOfficer & μέλος του ExecutiveManagementτου NetcompanyGroup

Ο Αλέξανδρος Μάνος, μέχρι σήμερα Διευθύνων Σύμβουλος NetcompanySEE & EUI, και πρώην Διευθύνων Σύμβουλος IntrasoftInternational, αναλαμβάνει τον κομβικό ρόλο του ChiefCommercialOfficer (CCO) του NetcompanyGroupκαι εισέρχεται στο ExecutiveManagement του ομίλου.

Για τη νέα θέση του κ. Μάνου τοποθετήθηκε ο André Rogaczewski, Διευθύνων Σύμβουλος Netcompany: «Με μεγάλη χαρά ανακοινώνω την ανάληψη της θέσης του ChiefCommercialOfficerτου ομίλου από τον Αλέξανδρο Μάνο. Η αλλαγή αυτή αντικατοπτρίζει τη συνεχή εξέλιξη του οργανισμού μας, με στόχο την καλύτερη ευθυγράμμιση με τις στρατηγικές και εμπορικές μας φιλοδοξίες, ώστε να ηγηθούμε του ψηφιακού μετασχηματισμού της Ευρώπης. Το αποδεδειγμένα επιτυχημένο ιστορικό του Αλέξανδρου ως CEO της IntrasoftInternational, και μετέπειτα της NetcompanySEE & EUI, καθώς και το όραμά του, θα ενισχύσουν τη θέση μας στην αγορά και θα υποστηρίξουν την παροχή εξαιρετικής αξίας προς τους πελάτες μας, καθώς επιταχύνουμε τη διεθνή μας ανάπτυξη».

Τέλος από την πλευρά του ο Αλέξανδρος Μάνος δήλωσε: «Ο νέος ρόλος που μου εμπιστεύεται η Netcompany έρχεται σε μια κομβική για εμάς στιγμή, καθώς βλέπουμε μία σημαντική ευκαιρία να αναπτυχθούμε ακόμα πιο γρήγορα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η στρατηγική μας επιλογή να επενδύσουμε σε προϊόντα και πλατφόρμες, σε συνδυασμό με την εμπειρία μας σε μεγάλα διεθνή έργα ψηφιακού μετασχηματισμού του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, είναι το εφαλτήριο μας, πιστεύω, για να ηγηθούμε στην απαραίτητη, πλέον, ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης».

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