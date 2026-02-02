Μαθητικός Διαγωνισμός Δημιουργίας και Έμπνευσης για τη Συμπερίληψη: «Μια πόλη που μας χωράει όλ@»

Η ΑΜΚΕ «Με Άλλα Μάτια» με την υποστήριξη της Lamda Development προκηρύσσουν τον Μαθητικό Διαγωνισμό Δημιουργίας και Έμπνευσης για τη Συμπερίληψη «Μια πόλη που μας χωράει όλ@», που απευθύνεται σε μαθητές/τριες όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης (Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο) στην Ελλάδα. Στόχος του διαγωνισμού είναι να ενθαρρύνει τη δημιουργική έκφραση και την ενεργό δράση γύρω από την προσβασιμότητα, τη συμπερίληψη (inclusivity) και τον σεβασμό στην ποικιλομορφία μέσα στο αστικό περιβάλλον.

Σε μια εποχή όπου οι κοινωνικές προκλήσεις εντείνονται τόσο σε τοπικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο και άτομα βρίσκονται αποκλεισμένα και εμποδιζόμενα μέσα στις πόλεις που ζουν, η ανάγκη για πόλεις χωρίς αποκλεισμούς, προσβάσιμες και φιλόξενες σε όλα αποδεικνύεται επιτακτική. Η πρόοδος των σύγχρονων αστικών κέντρων δεν μπορεί πλέον να αξιολογείται μόνο με οικονομικούς δείκτες, αλλά κυρίως με το πώς ικανοποιεί τις ανάγκες κάθε ανθρώπου, ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, βλάβης, ατομικών χαρακτηριστικών ή πολιτισμικής ταυτότητας.

Συχνά, όταν ακούμε τον όρο «προσβασιμότητα», στο μυαλό μας έρχονται εικόνες όπως ράμπες ή φαρδιά πεζοδρόμια. Αν και αυτές οι παρεμβάσεις είναι αναγκαίες, δεν είναι οι μόνες που χρειάζονται.

Η προσβασιμότητα είναι κάτι πολύ ευρύτερο. Αφορά τη δυνατότητα κάθε ανθρώπου να συμμετέχει ισότιμα στη ζωή της πόλης – χωρίς αποκλεισμούς, χωρίς εμπόδια, χωρίς εξαιρέσεις.

Προσβασιμότητα ανάμεσα σε άλλα σημαίνει:

Προσβάσιμος σχεδιασμός σε κτίρια, συγκοινωνίες και δημόσιους χώρους,

σε κτίρια, συγκοινωνίες και δημόσιους χώρους, Κατανοητή, πολυγλωσσική και συμπεριληπτική πληροφόρηση , ώστε να εξυπηρετούνται άτομα με γλωσσικές ή γνωστικές δυσκολίες,

, ώστε να εξυπηρετούνται άτομα με γλωσσικές ή γνωστικές δυσκολίες, Εναλλακτικοί τρόποι επικοινωνίας , όπως οπτικές και ηχητικές οδηγίες, σύμβολα ή απλοποιημένη γραφή κ.ά.,

, όπως οπτικές και ηχητικές οδηγίες, σύμβολα ή απλοποιημένη γραφή κ.ά., Ευέλικτες δημόσιες υπηρεσίες , που προσαρμόζονται σε διαφορετικές ανάγκες,

, που προσαρμόζονται σε διαφορετικές ανάγκες, Προσβάσιμος ψηφιακός σχεδιασμός σε ιστοσελίδες, εφαρμογές και πλατφόρμες,

σε ιστοσελίδες, εφαρμογές και πλατφόρμες, Αισθητηριακά προσβάσιμοι δημόσιοι χώροι και υπηρεσίες που υποστηρίζουν τις σωματικές, γνωστικές και αισθητηριακές ανάγκες και τη συμμετοχή όλων,

που υποστηρίζουν τις σωματικές, γνωστικές και αισθητηριακές ανάγκες και τη συμμετοχή όλων, Και πάνω απ’ όλα, νοοτροπία σεβασμού, φροντίδας και ενσυναίσθησης απέναντι σε κάθε πτυχή της ανθρώπινης ποικιλομορφίας.

Με λίγα λόγια, προσβασιμότητα σημαίνει το δικαίωμα όλων να συμμετέχουν ισότιμα στη ζωή, όχι απλώς να υπάρχουν στο περιθώριο. Είναι υπόθεση δημοκρατίας, κοινωνικής δικαιοσύνης και πολιτισμού.

Γι’ αυτόν τον λόγο διοργανώνουμε τον μαθητικό διαγωνισμό «Μια πόλη που μας χωράει όλ@», αναδεικνύοντας τη σημασία του συμπεριληπτικoύ σχεδιασμού και της ισότιμης ένταξης ως πυλώνων μιας δίκαιης και βιώσιμης αστικής ανάπτυξης.

Στόχος του διαγωνισμού είναι να προσφέρει στους μαθητές και τις μαθήτριες όλων των βαθμίδων την ευκαιρία και το πρώτο ερέθισμα να διερευνήσουν, δημιουργικά και κριτικά, πώς οι καθημερινές ανάγκες όλων μπορούν να καλύπτονται ισότιμα και δίκαια. Μέσα από την έρευνα, την καλλιτεχνική έκφραση και την ανάδειξη πρωτότυπων ιδεών, ενθαρρύνουμε ένα νέο μοντέλο σκέψης για τις πόλεις —ένα μοντέλο που βλέπει τη ποικιλομορφία ως πλούτο και προωθεί την ουσιαστική ισότητα όλων των πολιτών, σήμερα και στο μέλλον. Προσκαλούμε τα συμμετέχοντα άτομα να σκεφτούν ποιοι άνθρωποι συχνά “ξεχνιούνται” από το σχεδιασμό των πόλεων, όπως ανάπηρα άτομα, ηλικιωμένοι, πρόσφυγες, άστεγοι, άτομα της LGBTQ+ κοινότητας, οικογένειες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, γονείς με μωρά κτλ.

Φιλοδοξούμε να εμπνεύσουμε τη νέα γενιά να λειτουργήσει ως καταλύτης για τον μετασχηματισμό των αστικών κέντρων σε χώρους όπου κανείς δεν αποκλείεται. Μέσα από τις δημιουργίες και τις προτάσεις τους, τα συμμετέχοντα άτομα θα αποτυπώσουν τη δική τους οπτική για μια ανθρώπινη πόλη, όπου κάθε άτομο έχει ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση, την εργασία, τις δημόσιες υπηρεσίες, τον πολιτισμό και την αναψυχή.

Σε βάθος χρόνου, τέτοιες μαθητικές πρωτοβουλίες μπορούν να ενισχύσουν την κοινωνική συνοχή, να τροφοδοτήσουν έξυπνες λύσεις αστικής κινητικότητας, να πυροδοτήσουν τεχνολογικές καινοτομίες υπέρ της προσβασιμότητας και να καλλιεργήσουν μια κουλτούρα ενεργού συμμετοχής της νεολαίας στα κοινά. Η συμπερίληψη και η προσβασιμότητα δεν είναι απλά τεχνικά ζητήματα, αλλά πολιτισμικές, πολιτικές, οικονομικές και ηθικές επιλογές. Είναι ο τρόπος που αποφασίζουμε ως κοινωνία ποιος “ανήκει” και ποιος όχι, ποιος έχει φωνή και ποιος αποκλείεται.

Καλούμε, λοιπόν, τους/τις μαθητές/τριες να παρατηρήσουν την πόλη γύρω τους και να αναρωτηθούν: Ποιος λείπει από τους δρόμους μας; Από τις πλατείες; Από τις δημόσιες συζητήσεις; Να συζητήσουν με συμμαθητές, εκπαιδευτικούς, οικογένειες, τοπικές κοινότητες, να οραματιστούν και να προτείνουν τις δικές τους λύσεις, τις οποίες θα υποβάλουν ψηφιακά στην πλατφόρμα του διαγωνισμού (Inclucity.gr), συμβάλλοντας στη συνδιαμόρφωση πόλεων όπου κανένα μέλος της κοινωνίας δεν μένει πίσω.

Γιατί η πραγματική πρόοδος δεν είναι να πάμε μπροστά μόνοι μας, αλλά να προχωρήσουμε μαζί.

Όροι & Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Δικαίωμα Συμμετοχής

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν μαθητές και μαθήτριες όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης: Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο .

. Η συμμετοχή μπορεί να είναι: Ατομική, με τη συγκατάθεση γονέα / κηδεμόνα / εκπαιδευτικού (π.χ. κατ’ οίκον δασκάλου, ειδικού παιδαγωγού κ.ο.κ.) ή



(Δεν είναι απαραίτητο η κατάθεση να γίνει από το σχολικό πλαίσιο. Μπορούν να καταθέσουν και μαθητές ως ατομικότητες)

Ομαδική, στο πλαίσιο τάξης, σχολικής ομάδας ή εκπαιδευτικού προγράμματος.

(Η ομάδα μπορεί να αποτελείται από μαθητές της ίδιας ή διαφορετικών τάξεων του ίδιου σχολείου.)

Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικοί

Σε περίπτωση ατομικής συμμετοχής, απαιτείται ο ορισμός τουλάχιστον ενός/μίας γονέα/ κηδεμόνα/εκπαιδευτικού/Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (π.χ. κοινωνικού λειτουργού ΣΜΕΑΕ, ΕΔΥ, ΕΚΟ) ως υπεύθυνου/ης συντονιστή/στριας της υποψηφιότητας

απαιτείται ο ορισμός ως υπεύθυνου/ης συντονιστή/στριας της υποψηφιότητας Σε περίπτωση ομαδικής συμμετοχής , απαιτείται ο ορισμός τουλάχιστον ενός/μίας εκπαιδευτικού ως υπεύθυνου/ης συντονιστή/στριας της ομάδας.

, απαιτείται ο ορισμός ως υπεύθυνου/ης συντονιστή/στριας της ομάδας. Ο/Η υπεύθυνος/η εκπαιδευτικός θα έχει τον ρόλο της καθοδήγησης, συντονισμού και επικοινωνίας με τους διοργανωτές για θέματα που αφορούν την ομάδα.

Γονική Συγκατάθεση

Για όλους/όλες τους/τις συμμετέχοντες/ουσες, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των γονέων ή/και κηδεμόνων , η οποία παρέχεται μέσω υπεύθυνης δήλωσης .

, η οποία παρέχεται μέσω . Σε περίπτωση ατομικής συμμετοχής , η υπεύθυνη δήλωση κατατίθεται μαζί με τη συμμετοχή από τον/την συμμετέχοντα/ουσα ή τον/την κηδεμόνα του/της.

, η υπεύθυνη δήλωση κατατίθεται μαζί με τη συμμετοχή από τον/την συμμετέχοντα/ουσα ή τον/την κηδεμόνα του/της. Σε περίπτωση ομαδικής συμμετοχής , την ευθύνη συλλογής των υπεύθυνων δηλώσεων έχει ο/η συντονιστής/στρια εκπαιδευτικός , ο/η οποίος/α:

, την ευθύνη συλλογής των υπεύθυνων δηλώσεων έχει ο/η , ο/η οποίος/α: συλλέγει και διατηρεί τις υπεύθυνες δηλώσεις των γονέων/κηδεμόνων, και

συμπληρώνει και υποβάλλει Βεβαίωση της Σχολικής Μονάδας, με την οποία επιβεβαιώνεται ότι έχει εξασφαλιστεί η γονική συναίνεση για όλους/όλες τους/τις συμμετέχοντες/ουσες της ομάδας.

Τρόπος Υποβολής

Όλες οι συμμετοχές θα υποβληθούν αποκλειστικά ψηφιακά μέσω της ειδικής φόρμας συμμετοχής που θα αναρτηθεί στον σύνδεσμο http://www.inclucity.gr.

μέσω της που θα αναρτηθεί στον σύνδεσμο http://www.inclucity.gr. Κάθε συμμετέχων/ουσα ή υπεύθυνος εκπαιδευτικός (σε περίπτωση ομαδικής συμμετοχής) οφείλει να συμπληρώσει την ψηφιακή αίτηση και να υποβάλει το έργο έως και τις 12/3/2026.

Κόστος Συμμετοχής

Ο διαγωνισμός δεν συνεπάγεται καμία οικονομική επιβάρυνση για τους/τις μαθητές/τριες, τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς ή τις σχολικές μονάδες.

για τους/τις μαθητές/τριες, τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς ή τις σχολικές μονάδες. Σε περίπτωση που προβλέπεται τελική εκδήλωση βράβευσης με φυσική παρουσία , τυχόν έξοδα μετακίνησης ή διαμονής βαρύνουν τους ίδιους τους συμμετέχοντες ή/και τα σχολεία τους.

, τυχόν έξοδα μετακίνησης ή διαμονής βαρύνουν τους ίδιους τους συμμετέχοντες ή/και τα σχολεία τους. Εφόσον κάποια ομάδα ή σχολείο δεν δύναται να παρευρεθεί δια ζώσης, θα υπάρξει η δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής μέσω τηλεδιάσκεψης.

Προσωπικά Δεδομένα

Τα προσωπικά δεδομένα που θα συλλεχθούν (όπως στοιχεία επικοινωνίας, υπεύθυνες δηλώσεις, κ.ά.) θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τις ανάγκες του διαγωνισμού και της επικοινωνίας με τους συμμετέχοντες.

και της επικοινωνίας με τους συμμετέχοντες. Η επεξεργασία των δεδομένων θα γίνεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) και την ισχύουσα εθνική νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

και την ισχύουσα εθνική νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Πρόσβαση στις αιτήσεις συμμετοχής και τα συνοδευτικά αρχεία θα έχει μόνο η αρμόδια οργανωτική ομάδα και, όπου απαιτείται, η κριτική επιτροπή . Τα δεδομένα δεν θα κοινοποιούνται σε τρίτους και δεν θα χρησιμοποιούνται για διαφημιστικούς ή εμπορικούς σκοπούς.

και, όπου απαιτείται, . Τα δεδομένα δεν θα κοινοποιούνται σε τρίτους και δεν θα χρησιμοποιούνται για διαφημιστικούς ή εμπορικούς σκοπούς. Ο φορέας διοργάνωσης, η ΑΜΚΕ «Με Άλλα Μάτια», αναλαμβάνει να διασφαλίσει το σύνολο της διαδικασίας υλοποίησης του διαγωνισμού, με απόλυτο σεβασμό στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και στη διαφύλαξη των πνευματικών δικαιωμάτων των δημιουργών, όπως αυτά προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

και στη διαφύλαξη των των δημιουργών, όπως αυτά προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Για την αναλυτική ενημέρωσή σας ως προς την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο και για τους σκοπούς διεξαγωγής του Διαγωνισμού παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το Παράρτημα “Ενημέρωση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων”, το οποίο προσαρτάται στην παρούσα Προκήρυξη και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της και ενιαίο με αυτή σύνολο.

Πνευματικά Δικαιώματα

Τα έργα που θα υποβληθούν στο πλαίσιο του διαγωνισμού (όπως κείμενα, εικαστικές δημιουργίες, βίντεο, αφίσες, παρουσιάσεις κ.ά.) παραμένουν πλήρως στην κυριότητα των δημιουργών τους .

. Η ΑΜΚΕ «Με Άλλα Μάτια» και η εταιρεία Lamda Development , ως φορείς διοργάνωσης και υποστήριξης του διαγωνισμού, αποκτούν μη αποκλειστική, αόριστης διάρκειας άδεια για την προβολή, ανάρτηση ή/και αναπαραγωγή των έργων σε οποιοδήποτε έντυπο ή ηλεκτρονικό μέσο, αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς και ενημερωτικούς σκοπούς , χωρίς την απαίτηση περαιτέρω έγκρισης ή αποζημίωσης των δημιουργών. Η χρήση αυτή θα συνοδεύεται πάντοτε από την αναφορά των ονομάτων των δημιουργών.

και η εταιρεία , ως φορείς διοργάνωσης και υποστήριξης του διαγωνισμού, αποκτούν για την των έργων σε οποιοδήποτε έντυπο ή ηλεκτρονικό μέσο, , χωρίς την απαίτηση περαιτέρω έγκρισης ή αποζημίωσης των δημιουργών. Διευκρινίζεται ρητά ότι από τα υποβληθέντα έργα δεν θα προκύψει κανενός είδους οικονομικό όφελος για τους διοργανωτές ή οποιονδήποτε τρίτο. Η αξιοποίησή τους θα γίνεται αποκλειστικά για μη κερδοσκοπικούς, παιδαγωγικούς, ερευνητικούς ή/και ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς εμπορική ή διαφημιστική χρήση.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΩΝ & ΘΕΜΑΤΙΚΗ

Οι συμμετέχοντες/ουσες καλούνται να δημιουργήσουν έργα γύρω από την ιδέα:

«Μια πόλη που μας χωράει όλ@»

Στόχος είναι η ανάδειξη λύσεων, ιδεών ή καλλιτεχνικών εκφράσεων που προάγουν τη συμπερίληψη, την προσβασιμότητα και τη φιλικότητα του αστικού περιβάλλοντος προς όλους, ανεξαρτήτως ηλικίας, βλάβης, φύλου, καταγωγής ή κοινωνικού υπόβαθρου.

Οι μαθητές/τριες μπορούν να επιλέξουν μία από τις παρακάτω κατηγορίες δημιουργίας:

Ζωγραφική ή Κόμικς

Οι συμμετέχοντες/ουσες καλούνται να δημιουργήσουν πρωτότυπο εικαστικό έργο, αξιοποιώντας τεχνικές ζωγραφικής ή κόμικς.

Επιτρέπονται παραδοσιακά μέσα (μολύβι, μαρκαδόροι, χρώματα, μικτές τεχνικές) ή ψηφιακά εργαλεία .

(μολύβι, μαρκαδόροι, χρώματα, μικτές τεχνικές) ή . Τα έργα μπορούν να είναι μονοσέλιδα ή πολυσέλιδα (κόμικς) και υποβάλλονται σε μορφή ψηφιακού αρχείου.

Δεκτές μορφές αρχείων: JPEG, PNG ή PDF. Το παραδοτέο μπορεί να περιλαμβάνει υπόμνημα οδηγού προσβασιμότητας, δηλαδή πως εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα μέσα από το έργο σας και την παρουσίαση του Το παραδοτέο πρέπει να περιλαμβάνει γραπτή περιγραφή 100-300 λέξεων για το σκεπτικό και τη σημαντικότητα του έργου



Μουσική (Τραγούδι & Στίχος – Ποίηση)

Η συμμετοχή μπορεί να περιλαμβάνει μουσική σύνθεση με στίχους (σε μορφή ηχογράφησης ή παρτιτούρας).

με στίχους (σε μορφή ηχογράφησης ή παρτιτούρας). Εφόσον δεν είναι δυνατή η μελοποίηση, είναι δυνατή η υποβολή αυθύπαρκτου ποιήματος με θεματική σχετική με τον διαγωνισμό.

με θεματική σχετική με τον διαγωνισμό. Ενθαρρύνεται η χρήση απλών μουσικών μέσων και η ανάδειξη πρωτότυπου περιεχομένου (μελωδία, ρυθμός, στίχοι).

και η ανάδειξη (μελωδία, ρυθμός, στίχοι). Επιτρέπεται η αξιοποίηση σύγχρονων μουσικών ειδών (π.χ. ραπ, χιπ χοπ) ή παραδοσιακών μουσικών μοτίβων .

(π.χ. ραπ, χιπ χοπ) ή . Δεκτές μορφές αρχείων είναι: .mp3 για ηχογραφήσεις και .doc ή .pdf για στίχους ή ποιήματα. Το παραδοτέο μπορεί να περιλαμβάνει υπόμνημα οδηγού προσβασιμότητας, δηλαδή πώς εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα μέσα από το έργο σας και την παρουσίαση του Το παραδοτέο πρέπει να περιλαμβάνει γραπτή περιγραφή 100-300 λέξεων για το σκεπτικό και τη σημαντικότητα του έργου



Συγγραφή Κειμένου

Το όριο λέξεων ανάλογα με τη βαθμίδα εκπαίδευσης είναι: 250 λέξεις για το Δημοτικό, 500 λέξεις για το Γυμνάσιο, 1000 λέξεις για το Λύκειο.

Δεκτές μορφές αρχείων είναι: .doc ή .pdf.

Επιτρέπεται η χρήση αφηγηματικού, περιγραφικού ή επιχειρηματολογικού ύφους, ανάλογα με την πρόθεση του/της δημιουργού.

Το παραδοτέο μπορεί να περιλαμβάνει υπόμνημα οδηγού προσβασιμότητας, δηλαδή πώς εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα μέσα από το έργο σας και την παρουσίαση του

Το παραδοτέο πρέπει να περιλαμβάνει γραπτή περιγραφή 100-300 λέξεων για το σκεπτικό και τη σημαντικότητα του έργου

Επιπλέον κατηγορία: Προσβασιμότητα

Κάθε έργο που υποβάλλετε αυτόματα διαγωνίζεται στην κατηγορία της “Προσβασιμότητας”. Στόχος σας για αυτή την κατηγορία είναι να κάνετε το έργο σας προσβάσιμο για όσα περισσότερα άτομα γίνεται. Το νικητήριο έργο θα διακριθεί και βραβευτεί ως ανεξάρτητη κατηγορία από τις παραπάνω. Για την κατοχύρωση της συμμετοχής σε αυτή της κατηγορίας είναι απαραίτητο το υπόμνημα του οδηγού προσβασιμότητας του έργου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Η διοργάνωση του διαγωνισμού «Μια πόλη που μας χωράει όλ@» (Inclucity.gr) περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

Δήλωση Συμμετοχής & Υποβολή Έργων (Οκτώβριο 2025 – Μάρτιος 2026)

Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές/τριες (ατομικά ή σε ομάδες) συμπληρώνουν τη Δήλωση Συμμετοχής στην ψηφιακή πλατφόρμα του διαγωνισμού.

στην ψηφιακή πλατφόρμα του διαγωνισμού. Υποβάλλουν τα έργα τους ψηφιακά (π.χ. αρχείο εικόνας, κειμένου, βίντεο κ.λπ.) εντός της προθεσμίας που θα ανακοινωθεί.

(π.χ. αρχείο εικόνας, κειμένου, βίντεο κ.λπ.) εντός της προθεσμίας που θα ανακοινωθεί. Μετά την οριστικοποίηση, δεν θα μπορούν να γίνουν αλλαγές ή τροποποιήσεις στο περιεχόμενο της υποβολής.

Αξιολόγηση & Ανακοίνωση Διακριθέντων (Απρίλιος 2026)

Ειδική επιτροπή εξετάζει τα έργα με βάση τα κριτήρια που περιγράφονται παρακάτω (συμπερίληψη, δημιουργικότητα, ποιότητα κ.ά.).

που περιγράφονται παρακάτω (συμπερίληψη, δημιουργικότητα, ποιότητα κ.ά.). Όσες συμμετοχές διακριθούν, ειδοποιούνται για την τελική φάση ή για τις λεπτομέρειες της βράβευσης.

Τελική Παρουσίαση & Βραβεύσεις (Απρίλιος 2026 – Μάιος 2026)

Οι συμμετέχοντες/ουσες που θα ξεχωρίσουν μπορεί να κληθούν να παρουσιάσουν (δια ζώσης ή διαδικτυακά) τα έργα τους σε ειδική εκδήλωση, εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες.

(δια ζώσης ή διαδικτυακά) τα έργα τους σε ειδική εκδήλωση, εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες. Ανακοινώνονται οι νικητές/τριες του διαγωνισμού και πραγματοποιείται η τελετή απονομής βραβείων και διακρίσεων.

Σημείωση: Οι ακριβείς ημερομηνίες και προθεσμίες θα αναρτηθούν στον ιστότοπο του διαγωνισμού, www.inclucity.gr, καθώς και σε μεταγενέστερες ανακοινώσεις.

ΕΝΤΥΠΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δήλωση Συμμετοχής

Οι μαθητές/τριες ή ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός (στην περίπτωση ομαδικής συμμετοχής) συμπληρώνουν τα απαιτούμενα στοιχεία στη σχετική πλατφόρμα.

Δήλωση Συγκατάθεσης Γονέα/Κηδεμόνα

Όλοι οι συμμετέχοντες/ουσες οφείλουν να έχουν έγγραφη συναίνεση των κηδεμόνων τους.

Στην περίπτωση συμμετεχόντων από σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, αρκεί η ατομική Υ/Δ του/των ενήλικα/ων συμμετέχοντα/ων.

Σε περίπτωση ομαδικής συμμετοχής τα σχετικά έντυπα φυλάσσονται στο αρχείο της σχολικής μονάδας που υποβάλλει τη συμμετοχή.

Βεβαίωση Σχολείου (σε περίπτωση ομαδικής συμμετοχής)

ΒΡΑΒΕΙΑ

Θα απονεμηθούν βραβεία στην διακριθείσα συμμετοχή κάθε κατηγορίας (Ζωγραφική/Κόμικς, Μουσική/Ποίηση, Συγγραφή Κειμένου) που θα συγκεντρώσουν την υψηλότερη βαθμολογία της κριτικής επιτροπής.

στην διακριθείσα συμμετοχή κάθε κατηγορίας (Ζωγραφική/Κόμικς, Μουσική/Ποίηση, Συγγραφή Κειμένου) που θα συγκεντρώσουν την υψηλότερη βαθμολογία της κριτικής επιτροπής. Θα απονεμηθεί βραβείο προσβασιμότητας, στο έργο με τις πιο προσβάσιμες προδιαγραφές.

στο έργο με τις πιο προσβάσιμες προδιαγραφές. Τιμητικές διακρίσεις και συμβολικά βραβεία θα απονεμηθούν στην 2η και 3η θέση, τόσο των κατηγοριών όσο και της κατηγορίας της προσβασιμότητας.

Αναλυτικά τα βραβεία για κάθε κατηγορία θα αναρτηθούν στην επίσημα ιστοσελίδα του διαγωνισμού.

Όλοι οι συμμετέχοντες/ουσες θα λάβουν βεβαίωση ( ψηφιακή ή έντυπη ) για τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό.

( ) για τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό. Μέρος των έργων, διακριθέντων ή μη, θα δημοσιευτούν κατά την εκδήλωση βράβευσης.

Οι νικητές/νικήτριες — είτε μεμονωμένοι/ες είτε ομάδες — ενδέχεται να έχουν πρόσθετες ευκαιρίες διάκρισης, όπως:

◦ Προβολή του έργου τους σε συνεργαζόμενους φορείς ή δημόσιες εκδηλώσεις

◦ Συμμετοχή σε ειδικές δράσεις ή εκπαιδευτικά προγράμματα συνεργαζόμενων οργανισμών

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Τα έργα θα αξιολογηθούν από ειδική επιτροπή με βάση τα παρακάτω κύρια κριτήρια:

Συμπερίληψη & Προσβασιμότητα

Συμβολή στην ιδέα μιας πόλης χωρίς αποκλεισμούς, με ευαισθησία στις διαφορετικές ανάγκες και δυνατότητες.

Συμβολή στην ιδέα μιας πόλης χωρίς αποκλεισμούς, με ευαισθησία στις διαφορετικές ανάγκες και δυνατότητες. Δημιουργικότητα & Πρωτοτυπία

Ο βαθμός στον οποίο το έργο προσφέρει νέα οπτική ή καινοτόμο προσέγγιση στο θέμα του διαγωνισμού.

Ο βαθμός στον οποίο το έργο προσφέρει νέα οπτική ή καινοτόμο προσέγγιση στο θέμα του διαγωνισμού. Ομαλή Ροή ή Συνοχή Λόγου

Για εικαστικά/μουσικά έργα: εκφραστικότητα και νοηματοδότηση.

Για γραπτά κείμενα: δομή, ανάπτυξη επιχειρημάτων και σαφήνεια στην έκφραση.

Για εικαστικά/μουσικά έργα: εκφραστικότητα και νοηματοδότηση. Για γραπτά κείμενα: δομή, ανάπτυξη επιχειρημάτων και σαφήνεια στην έκφραση. Εφαρμοσιμότητα ή Ρεαλισμός (προαιρετικά)

Κατά πόσο προτείνονται ιδέες ή λύσεις που μπορούν να εφαρμοστούν σε πραγματικό αστικό περιβάλλον.

Κατά πόσο προτείνονται ιδέες ή λύσεις που μπορούν να εφαρμοστούν σε πραγματικό αστικό περιβάλλον. Επικοινωνιακή Δύναμη

Η ικανότητα του έργου να παρακινεί, να εμπνέει ή να ευαισθητοποιεί το κοινό σχετικά με τη σημασία του συμπεριληπτικού σχεδιασμού και της άρσης του αποκλεισμού.

Η ικανότητα του έργου να παρακινεί, να εμπνέει ή να ευαισθητοποιεί το κοινό σχετικά με τη σημασία του συμπεριληπτικού σχεδιασμού και της άρσης του αποκλεισμού. Προσβασιμότητα Παρουσίασης και Έργου:

Ο βαθμός στον οποίο το έργο είναι προσβάσιμο για όσα περισσότερα άτομα γίνεται.

Το κριτήριο αυτό λειτουργεί ανεξάρτητα από τα παραπάνω. Το πιο προσβάσιμο έργο θα διακριθεί και θα βραβευτεί, ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα κριτήρια.

*Τα αξιολογικά κριτήρια διαμορφώνονται ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα αναφοράς και τη δομή εκπαίδευσης. Δε βασίζονται σε γνώσεις ή τις ακαδημαϊκές επιδόσεις των συμμετεχόντων*

ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Κριτική Επιτροπή θα αποτελείται από εκπροσώπους της ΑΜΚΕ «Με Άλλα Μάτια» και εξειδικευμένους συνεργάτες με εμπειρία στους τομείς της προσβασιμότητας, του συμπεριληπτικού σχεδιασμού, της εκπαίδευσης, των εικαστικών τεχνών, της μουσικής και της λογοτεχνίας.

Στόχος είναι η αξιολόγηση των έργων να βασίζεται σε πολυεπιστημονική προσέγγιση, με διασφάλιση της αμεροληψίας και της αντικειμενικότητας.

Τα ονόματα και οι ιδιότητες των μελών της Επιτροπής θα ανακοινωθούν στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού.

ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης, θα ανακοινωθεί η τελική εκδήλωση βράβευσης , όπου θα παρουσιαστούν τα έργα που διακρίθηκαν.

, όπου θα παρουσιαστούν τα έργα που διακρίθηκαν. Η εκδήλωση μπορεί να πραγματοποιηθεί υβριδικά (δια ζώσης/online), ώστε να συμμετέχουν μαθητές/τριες και σχολεία από όλη τη χώρα χωρίς γεωγραφικούς ή οικονομικούς περιορισμούς.

(δια ζώσης/online), ώστε να συμμετέχουν μαθητές/τριες και σχολεία από όλη τη χώρα χωρίς γεωγραφικούς ή οικονομικούς περιορισμούς. Κατά τη διάρκεια της τελετής, θα γίνει η απονομή των βραβείων και η αποστολή/παράδοση των σχετικών διακρίσεων στους νικητές/τριες.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διοργανωτές : ΑΜΚΕ «Με Άλλα Μάτια»

: ΑΜΚΕ «Με Άλλα Μάτια» Ιστότοπος Διαγωνισμού : inclucity.gr

: inclucity.gr E-mail επικοινωνίας: [ Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ]

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, μπορείτε να επισκεφθείτε τον επίσημο ιστότοπο ή να επικοινωνήσετε με την οργανωτική επιτροπή στα παραπάνω στοιχεία. Αναλυτικές ενημερώσεις θα δημοσιεύονται καθ’ όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού.

Μέσα από τον διαγωνισμό «Μια πόλη που μας χωράει όλ@», ας δώσουμε φωνή στη νεότερη γενιά, ώστε να φανταστεί και να προτείνει πόλεις πραγματικά προσβάσιμες και συμπεριληπτικές για όλα!