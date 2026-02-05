LAMDA: Πώληση οικοπέδων στη θυγατρική της Ten Brinke έναντι €41,5 εκατ.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
11:41 - 05 Φεβ 2026

LAMDA: Πώληση οικοπέδων στη θυγατρική της Ten Brinke έναντι €41,5 εκατ.

Reporter.gr Newsroom
Η LAMDA Development ανακοίνωσε την αποδοχή δεσμευτικής προσφοράς για την πώληση δύο οικοπέδων στην Περιοχή προς Πολεοδόμηση «A-Π2», συνολικού τιμήματος περίπου €41,5 εκατ., στο πλαίσιο της στρατηγικής αξιοποίησης του χαρτοφυλακίου ακινήτων της.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της εισηγμένης

Η LAMDA Development S.A. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι στις 2 Φεβρουαρίου αποδέχθηκε δεσμευτική προσφορά από την NELLENCO S.M.S.A., θυγατρική της TEN Brinke Hellas, για την πώληση δύο (2) οικοπέδων συνολικής μέγιστης επιτρεπόμενης οικοδομήσιμης επιφάνειας περίπου 15,7 χιλ. τ.μ. στην Περιοχή προς Πολεοδόμηση «A-Π2». Το συνολικό ποσό της πώλησης των δύο (2) οικοπέδων ανέρχεται σε περίπου €41,5 εκατ., το οποίο αντιστοιχεί σε μέσο τίμημα €2.650 ανά τ.μ. οικοδομήσιμης επιφάνειας. Η συναλλαγή τελεί υπό την αίρεση της ολοκλήρωσης και υπογραφής των σχετικών συμβατικών κειμένων.

